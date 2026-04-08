Gold ist nicht gleich Gold. An dem glänzenden Edelmetall kann auch Blut kleben. Viele Kunden wollen ihr Gold aus fairen und legalen Abbaugebieten. Lässt sich das garantieren?

Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben. 04.04.2026 | 28:52 min

Jedes Jahr kommen Tonnen an neuem Gold auf den Weltmarkt. Verarbeitet wird es in der Industrie und im Schmuckhandel. Gegossen in Barren liegt es in Tresoren und dient als Wertanlage. Die Goldförderung ist aufwendig, das Edelmetall liegt tief unter der Erde.

In Australien, China und Russland gibt es große Minen, aber es gibt auch unzählige kleine Minen, besonders in Afrika und in Südamerika. Allein in Kolumbien schätzt man die Zahl des Kleinbergbaus auf weit über tausend Betriebe. Dort arbeiten in einer Mine meist nur eine Handvoll von Leuten, kaum einer verfügt über eine Ausbildung.

Die Mafia mischt in Kolumbien mit

Die Sicherheitsvorkehrungen seien "abenteuerlich", sagt Thomas Hentschel, ein Bergbauexperte aus der Nähe von Frankfurt, der viele dieser Kleinbetriebe inspiziert hat. Teilweise werde dort unter kriminellen, mafiaartigen Strukturen das Gold abgebaut. Auch Kinderarbeit gebe es und das Risiko zu verunglücken sei sehr hoch. Jedes Jahr sterben im Kleinbergbau weltweit mehrere hundert Arbeiter.

Niemand möchte im Goldhandel mit Kriminalität, Kinderarbeit und schlechten Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht werden. Länder, in denen es solche Strukturen gibt, gelten als "Red Flag"-Staaten - Kolumbien beispielsweise gehört dazu.

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Dort beherrschen Kartelle den Goldhandel. Die Besitzer der Kleinbetriebe müssen an das Kartell ein sogenanntes Schutzgeld zahlen. Wer sich weigert, werde erschossen, erzählt Cristian. Er besitzt mit seinem Vater eine kleine Goldmine in Kolumbien und zahlt jeden Monat sein Schutzgeld an das Kartell.

Wie Blutgold reingewaschen wird

In London hat der wichtigste Goldverband der Welt seinen Sitz. Die LBMA, die London Bullion Market Association. Deren Aufgabe sei es, Raffinerien zu akkreditieren und zu überwachen, um damit eine ordnungsgemäße Herkunft und Qualität des Goldes garantieren zu können, sagt Ruth Crowell. Sie ist Geschäftsführerin der LBMA, die unter anderem dafür sorgen soll, dass kein "blutiges" Gold aus "Red-Flag"-Ländern wie Kolumbien in Umlauf kommt.

Dabei sei es vergleichsweise einfach, Gold zu legalisieren, sagt der Goldexperte Prospero Benavides. Er erforscht den Goldabbau in Kolumbien seit Jahren. "Sobald Gold Kolumbien verlässt, wird es in Raffinerien mit Gold aus anderen Ländern vermischt", sagt Benavides.

Ab diesem Zeitpunkt gilt es nicht mehr als kolumbianisches Gold und über mehrere Zwischenstationen und Länder kann es schließlich auch nach Deutschland gelangen. „ Prospero Benavides, Goldexperte

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Herkunft von Gold wird verschleiert

Illegales Gold aus Kolumbien werde zum Beispiel nach Dubai gebracht, neu eingeschmolzen und mit anderem Gold vermischt. Danach lasse sich die Herkunft nicht mehr nachweisen. Auf dem Weltmarkt existiere illegales Gold dann offiziell nicht mehr und jeder könne es kaufen.

Und genau das sei das Problem, sagt Ruth Crowell von der LBMA in London.

Sobald Gold raffiniert wird, geht sein Fingerabdruck verloren. „ Ruth Crowell, London Bullion Market Association

Programmhinweis "Die Spur" Quelle: ZDF/finally Die Dokumentation "Blutgold - die Macht der Kartelle" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" sehen Sie am 08.04.2026 ab 22:15 Uhr im ZDF.

Dann lasse sich die Herkunft des Goldes nicht mehr bestimmen. Die LBMA habe zwar über 100 Raffinerien akkreditiert, wo solche Verschmelzungen nicht stattfinden dürfen, aber weltweit gebe es "zahlreiche andere Raffinerien, die solches Gold verarbeiten und dabei seine Herkunft verschleiern", so Crowell.

Schlupflöcher für illegale Geschäfte

Damit steckt die Branche in einer Klemme. Es gibt zwar die besten Absichten, aber offensichtlich auch viele Schlupflöcher, die es ermöglichen, illegales Gold in den legalen Handel zu bekommen.

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In Tessin in der Schweiz befindet sich eine der größten Goldraffinerien der Welt, die Firma Valcambi. Ihr Geschäftsführer, Simone Knobloch, bringt das Problem auf den Punkt: Im Moment gebe es keine wissenschaftliche Methode, um Gold zu analysieren und seine Herkunft eindeutig zu bestimmen.