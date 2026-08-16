Kolumbien: Nach dem Erdbeben schwindet die Hoffnung auf Rettung

Nach dem Erdbeben in Kolumbien werden viele Menschen weiterhin vermisst. Die Zahl der Toten steigt, die Rettungsarbeiten konzentrieren sich zunehmend auf die Bergung von Leichen.

Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien suchen Einsatzkräfte weiter nach Überlebenden. In den Trümmern werden noch hunderte Menschen vermisst. 15.08.2026 | 1:49 min

Tage nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien schwindet die Hoffnung auf die Rettung von Überlebenden.

Die Zahl der Todesopfer stieg bis Samstag auf mindestens 294, wie die Katastrophenschutzbehörde des Landes mitteilte. Zudem werden mindestens 320 Menschen vermisst, fast 4.000 weitere wurden verletzt. Der Schwerpunkt der Rettungsarbeiten verlagert sich zunehmend auf die Bergung von Toten aus den Trümmern eingestürzter Gebäude.

Die Lage für die Helfer bleibt gefährlich. Seit dem Hauptbeben wurden 269 Nachbeben verzeichnet.

Die 72-Stunden-Frist ist abgelaufen. Doch die Suche geht weiter: „Hunderte von Helfern“ suchen nach Überlebenden in den Trümmern, berichtet Timm Kröger aus Cali, Kolumbien. 13.08.2026 | 2:01 min

Helfer durchsuchen Berge aus Beton und Metall

"Wir haben nur noch eine Stelle, an der es Lebenszeichen gibt", sagte der Feuerwehrhauptmann von Cali, Alberto Hernandez, der Nachrichtenagentur Reuters. "An den anderen Orten befinden wir uns leider in der Phase der Bergung von Toten."

Hernandez zufolge soll die Bergung der Toten bis Sonntag abgeschlossen sein. Danach solle schweres Gerät die Trümmer beseitigen. In Cali, der drittgrößten Stadt des Landes, durchkämmten Helfer weiterhin Berge aus Beton und Metall. Mehr als zwei Drittel der Todesopfer gab es in den Städten Cali und Pereira.

Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien suchen Rettungskräfte und Zivilisten weiter nach Verschütteten. Mit jeder Stunde sinken die Chancen, Überlebende zu finden. 13.08.2026 | 0:20 min

Kolumbiens Präsident bittet Trump um Zoll-Pause

Für den neuen Präsidenten Abelardo de la Espriella ist die Katastrophe die erste große Bewährungsprobe. Der politische Neuling ist erst seit einer Woche im Amt. Er wurde für sein anfängliches Krisenmanagement kritisiert, insbesondere weil er Hilfsangebote einiger Länder zunächst nicht angenommen hatte. Später trafen Rettungsteams aus Israel und den USA ein.

Vor einer Woche als Präsident Kolumbiens vereidigt, besucht Abelardo de la Espriella Erdbebenregionen. Viele loben sein Krisenmanagement, andere warten ab, berichtet Timm Kröger. 15.08.2026 | 1:07 min

De la Espriella telefonierte nach eigenen Angaben am Samstag zehn Minuten lang mit US-Präsident Donald Trump und bat dabei um eine vorübergehende Aussetzung von US-Zöllen auf kolumbianische Waren. Damit sollten die kolumbianischen Unternehmer, die aufgrund der Folgen des Erdbebens schwierige Zeiten durchlebten, entlastet werden, erklärte De la Espriella auf der Plattform X.

Heute ist die Allianz zwischen Kolumbien und den USA wichtiger denn je für den Wiederaufbau unseres Landes. „ Abelardo de la Espriella, Kolumbiens Präsident

Die US-Zölle auf kolumbianische Produkte waren Ende Juli von zehn auf 12,5 Prozent gestiegen, mit wenigen Ausnahmen wie Kaffee und Öl.

Viele Menschen ohne Unterkunft

Das Beben der Stärke 7,4 erschütterte am Montag die Region um San José del Palmar. Zahlreiche Wohnhäuser stürzten ein. Von der Pazifikhafenstadt Buenaventura bis in die Kaffeeanbauregion und die großen Städte im Westen des Landes wurden Schulen, Kirchen und Krankenhäuser beschädigt.

Hunderte Menschen übernachteten im Freien oder in Notunterkünften. In Pereira im Herzen der Kaffeeanbauregion verbrachten viele die Nächte auf Matten oder in Zelten in einem Park. Nach Angaben der Helfer vor Ort mangelt es dort an Decken, Zelten, Hygieneprodukten und Lebensmitteln.

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Quelle: Reuters, AFP