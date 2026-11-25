Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen Anhänger der Neonazi-Chatgruppe "Terror 18". Seit Mittwochmorgen werden in mehreren Städten Durchsuchungen durchgeführt.

Bei mehreren Anhängern der Neonazi-Gruppe "Terror 18" führt die Polizei Durchsuchungen durch. Quelle: ZDF/Frank Vieltorf

Der Generalbundesanwalt geht gegen eine Neonazi-Chatgruppe namens "Terror 18" vor. Nach Informationen von ZDF Frontal startet das Bundeskriminalamt (BKA) in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei am Mittwochmorgen bundesweite Durchsuchungen bei den Anhängern der Chatgruppe. Polizeikräfte gingen demnach gegen insgesamt acht Verdächtige vor und sind unter anderem in Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg vor Ort.

Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit einem mutmaßlich geplanten Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Winsen (Luhe) in Niedersachsen. Zu den Hauptverdächtigen gehört ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Dahme-Spree in Brandenburg. Nach Informationen von ZDF Frontal liegt gegen ihn auch ein Haftbefehl vor, der heute vollstreckt werden soll. Anschließend soll er nach Karlsruhe einem Bundesrichter vorgeführt werden.

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Außerdem wird gegen einen 14-Jährigen im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming ermittelt. Er soll aber zunächst als Zeuge vernommen werden.

Durchsuchungen und Festnahmen schon seit Oktober

Für den Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft soll es konkrete Pläne von mehreren Personen aus der Chatgruppe "Terror 18" gegeben haben. Rund 40 Personen aus verschiedenen Bundesländern sollen bislang Mitglied gewesen sein. Im Oktober wurden die Räumlichkeiten eines 15-Jährigen in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein durchsucht. Einen Tag nach der Durchsuchung wurde er verhaftet, weil er mit einem Benzinkanister in seinem Wohnort gestoppt worden sein soll.

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Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt und vor ein paar Tagen ein anderes Mitglied der Neonazi-Gruppe festgenommen. Der 19-Jährige aus Winsen sitzt seit Mitte November in Untersuchungshaft. Auch bei ihm wurden die Räumlichkeiten schon im Oktober durchsucht. Auch er soll an der Vorbereitung des Anschlags auf das Flüchtlingsheim beteiligt gewesen sein. Ihm wird deshalb die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Mutmaßlicher Gründer der Neonazi-Chatgruppe in U-Haft

Außerdem soll er sich ein "gefährliches Werkzeug" verschafft haben. Wie verschiedene Medien berichten, handelt es sich um eine Schreckschusspistole. Zuvor gab es eine Strafanzeige gegen den 19-Jährigen. Über soziale Medien habe er Fotos einer Pistole verschickt, die er sich nach eigenen Angaben beschafft habe.

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Die Terrorchat -Gruppe soll ein 18-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern gegründet haben, der zurzeit auch in Untersuchungshaft sitzt. Er soll seit langem der rechtsradikalen Szene angehören.