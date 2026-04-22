Anklage wegen versuchten Mordes:Anschlag auf Flüchtlingsheim: Prozessauftakt in Erfurt
von Beatrice Steineke und Mona Trebing
Versuchter Mord lautet die Anklage gegen drei Männer am Landgericht Erfurt. Mit drei weiteren Beschuldigten sollen sie einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt haben.
Ende September 2025: Mitten in der Nacht wird eine Fensterscheibe an einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete eingeschlagen. Durch das Loch wird eine Feuerwerksbatterie geworfen. Sie explodiert im Zimmer und reißt eine dreiköpfige Familie aus dem Schlaf. Leicht verletzt kann sich die Familie aus Nordmazedonien retten.
Für die knapp 3.000 Einwohner in der Gemeinde Gehren im Süden Thüringens war es ein Schock, so Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz.
Staatsanwaltschaft: "Ausländerfeindliche Motive"
Ein halbes Jahr später startete nun der Prozess gegen sechs Tatverdächtige vor dem Landgericht Erfurt. Drei von ihnen sind wegen versuchten Mordes und wegen versuchter Brandstiftung mit Todesfolge angeklagt, drei weitere wegen Beihilfe zum versuchten Mord.
Alle sechs Beschuldigten erschienen vor dem Gericht und schwiegen. Keiner der jungen Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wollte sich äußern.
Videos aus der Tatnacht
Laut dem Vorsitzenden Richter der zuständigen Kammer, Holger Pröbstel, gibt es umfangreiches Videomaterial von der Tat, welches die Angeklagten schwer belaste. Er forderte sie auf, sich zur Tat zu äußern.
Kurz vor Mitternacht sollen die Tatverdächtigen zur Gemeinschaftsunterkunft gemeinsam gefahren sein, so Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen gegenüber ZDFheute. Einer der Angeklagten habe ein Bruchstück einer Gehwegplatte durch ein geschlossenes Fenster geworfen.
Dazu wurden private Videoaufnahmen der Angeklagten sichergestellt, die zum Prozessauftakt gezeigt wurden. Der Strafverteidiger eines der Angeklagten sagte dazu, dass dies keine ausreichenden Beweise darstelle.
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Beratungsstelle: Aufklärungsquote bei Brandanschlägen sehr gering
Die geschädigte Familie erschien heute noch nicht selbst vor Gericht. Sie habe zwar eine neue Unterkunft gefunden, so die Thüringer Opferberatung ezra, leide aber noch immer an den Folgen des Anschlags. Der Prozess könne helfen, das Erlebte zu verarbeiten.
Um das Erlebte zu verarbeiten, helfe es der Familie zu wissen, warum sie Opfer einer solchen Tat wurden, sagt Schestak-Haase. Zudem könne der Prozess eine abschreckende Wirkung auf Menschen haben, die ein rassistisches Weltbild mit Gewalt gegen andere durchsetzen wollten.
Urteil für Ende Mai erwartet
Insgesamt sind zehn Verhandlungstermine bis Ende Mai in Erfurt angesetzt. Im weiteren Verlauf des Verfahrens sollen Zeugen und die geschädigte Familie angehört werden.
Laut Staatsanwaltschaft und Vorsitzendem Richter ist noch zu prüfen, ob für vier der sechs Angeklagten das Jugendstrafrecht gelte. Sie waren zum Tatzeitpunkt unter 21 Jahre alt. Eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht hätte erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß.
Beatrice Steineke und Mona Trebing berichten aus dem ZDF-Landesstudio in Erfurt.
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