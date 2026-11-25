Sie war Deutschlands erstes Supermodel: Veruschka Gräfin von Lehndorff. Nun ist Lehndorff, die auch Künstlerin und Schauspielerin war, im Alter von 87 Jahren gestorben.

Das erste deutsche Supermodel: Veruschka Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Quelle: IMAGO / VISTAPRESS

Vera "Veruschka" Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Familie ZDFheute. Wie das Unternehmen ihrer Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff mitteilte, starb Lehndorff am Dienstag in Berlin. "Wir trauern um eine außergewöhnliche Frau, um Catharinas Schwester und um eine Künstlerin, die unser Haus von Anfang an geprägt hat", heißt es auf der Webseite.

Lehndorff wurde am 14. Mai 1939 auf dem etwa 70 Kilometer von Königsberg gelegenen Stammsitz ihrer Familie Schloss Steinort in Masuren in Ostpreußen geboren. Ihr Vater, Henrich Graf Lehndorff, hatte sich im Zweiten Weltkrieg dem Kreis der Offiziere angeschlossen, die am 20. Juli 1944 das Attentat auf Adolf Hitler verübten. Er wurde im September 1944 in Berlin hingerichtet. Die wahren Umstände und Hintergründe des väterlichen Schicksals erfuhr Lehndorff nach eigener Aussage erst Jahre später.

In Paris und New York wurde sie zur Kunstfigur Veruschka

Die Familie wechselte nach dem Verlust der ostpreußischen Heimat zunächst häufig den Ort, 1953 zog sie nach Hamburg. Dort studierte Lehndorff ab 1958 an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung Malerei und Design, beendete ihr Studium jedoch nicht. Stattdessen zog sie nach Florenz, um sich ganz der Malerei zu widmen. Dort entdeckte sie der Fotograf Ugo Mulas als Model.

Wenig später ging Lehndorff nach Paris und New York. Nach schwierigen Anfangsjahren, in denen sie mit Komplexen angesichts ihrer Körpergröße von 1,83 Metern und ihrer großen Füße (Schuhgröße 45, operativ auf 43 verkleinert) zu kämpfen und sich als Verkäuferin über Wasser gehalten hatte, schuf sie nach und nach als Model unter dem Namen Veruschka eine Kunstfigur, wahlweise als "verrückte schwarze Lady mit dem kühlen Sex" oder "nackte Gräfin" (Quick, 9.9.1970), für die sie gerade dieses "Gardemaß" als einzigartiges Instrumentarium nutzte.

Als Kunstfigur Veruschka Quelle: MAGO / United Archives Keystone

An ihrem Erfolg beteiligt war Anfang der 1960er Jahre ihr damaliger Lebensgefährte, der italienische Fotograf Franco Rubartelli, der sie systematisch aufbaute und davon auch selbst profitierte. Aber Lehndorff wurde auch zum Liebling anderer Fotografen, darunter Größen wie Richard Avedon, Irving Penn und Helmut Newton.

"Germanys First Topmodel": Eine Zeit lang das teuerste Model der Welt

Allein zwischen den Jahren 1964 und 1970 soll sie 800-mal für Zeitschriftentitel abgelichtet worden sein. In den 1960er Jahren machte sie auch Performances mit dem berühmten Maler Salvador Dalí. Eine Zeit lang war sie das teuerste Topmodel der Welt, große, lukrative Werbeverträge schloss Lehndorff jedoch nie ab, da sie sich nie längerfristig binden wollte.

Veruschka Gräfin von Lehndorff ist tot Quelle: IMAGO / teutopress

Irgendwann begann Lehndorff das Modeln zu langweilen, und sie suchte nach anderen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks - etwa als Schauspielerin oder Künstlerin. Dennoch kehrte "Germanys First Topmodel" auch in späteren Jahren gelegentlich auf den Laufsteg zurück. In jüngerer Zeit zeigte sie etwa 2012 auf der Berliner Fashion Week Kreationen der Mainzer Designerin Anja Gockel, 2018 war sie das Gesicht der Resort-Kollektion des schwedischen Modeunternehmens Acne Studios.

Quelle: ZDF