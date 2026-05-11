Update am Abend:Razzien, Zollpläne und kein "Schönheitspreis" - der Tag
von Thorsten Duin
Guten Abend,
der Weg zum Haushalt war holprig - ein Prozess, für den es "sicher keinen Schönheitspreis" gebe, räumt der Kanzler in der Generaldebatte im Bundestag ein. Die Bundesanwaltschaft geht gegen Anhänger einer Neonazi-Gruppe vor. Und die USA schrecken mit neuen Zollideen die Handelspartner auf.
Generaldebatte: Merz schwört auf Einschnitte ein
- Das ist passiert: "Wir haben das Geld nicht mehr für alles" - Kanzler Friedrich Merz stimmt in der Generaldebatte im Bundestag auf künftige Einschnitte ein. Den Etat fürs kommende Jahr verteidigte er als "vertretbar". Die Opposition spricht im Bundestag von einer "chaotischen" und unseriösen Haushaltspolitik. Die AfD droht mit einer Normenkontrollklage. Zentrale Erkenntnisse aus Merz' Rede fasst Kollege Dominik Rzepka hier zusammen.
- Das ist der Hintergrund: Dem Haushalt ging ein zähes Ringen der Koalition voraus. Und schon im Vorfeld hagelte es Kritik, dass fast ein Drittel der Ausgaben des Bundes schuldenfinanziert sein sollen.
- Das sagt Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer: Trotz historisch hoher Neuverschuldung klafften in den kommenden Jahren noch milliardenschwere Löcher im Haushalt. "Wenn man sich anschaut, wie sehr es schon bei diesem Haushalt gerumpelt hat, dann bekommt man eine Ahnung, wie schwierig die nächsten Verhandlungen werden dürften."
Razzien: Ermittlungen gegen Neonazi-Gruppe
- Das ist passiert: Der Generalbundesanwalt geht gegen Anhänger der Neonazi-Chatgruppe "Terror 18" vor. In mehreren Bundesländern gab es Razzien. Drei Jugendliche wurden festgenommen, gegen weitere laufen Ermittlungen.
- Das ist der Hintergrund: Schon in den Wochen zuvor gab es Festnahmen. Die jungen Verdächtigen sollen unter anderem einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen (Luhe) geplant haben. Die Polizei konnte das Vorhaben verhindern.
- In der Mitteilung der Bundesanwaltschaft heißt es: "Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland." Um den Staat zu bekämpfen und die Bevölkerung zu verunsichern, hätten sich "die Beschuldigten zum Ziel gesetzt, im Namen von 'Terror 18' schwerste Straftaten zu begehen".
Zölle: Neuer Anlauf in den USA
- Das ist passiert: Die US-Regierung unter Donald Trump plant neue Einfuhrzölle. In einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten ist von 15 Prozent auf bestimmte Produkte aus der EU die Rede, aus China von 20 Prozent. Auch weitere Länder wären betroffen. Ein Regierungsvertreter sprach von einem Vorschlag, einen Termin nannte er nicht.
- Das ist der Hintergrund: Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang des Jahres eine ganze Reihe von Trumps Zöllen gekippt. Seitdem versucht die Regierung, mittels anderer rechtlicher Grundlagen ihre Zollpolitik fortzuführen. Die neue Begründung der US-Regierung: Industriesubventionen der Handelspartner.
- Das sagt die EU-Kommission: "Die Behauptung, Europa sei ein Verursacher struktureller Überkapazitäten, weisen wir entschieden zurück", so ein Kommissionssprecher mit. Er forderte, auch mit den neuen Zöllen müssten sich die USA an eine Handelsvereinbarung beider Seiten aus dem vergangenen Jahr halten.
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Gesagt
Schweigeminute im Bundestag: Vor der Generaldebatte gedenken die Abgeordneten der durch Femizide getöteten Frauen in Deutschland. Nicht die Opfer von Gewalt sollten sich schämen - "die Täter sollten es", mahnt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Der 25. November ist seit 1999 der von den Vereinten Nationen benannte Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Er ist auch als "OrangeDay" bekannt.
Schlagzeilen
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Der sportliche Abend
Trotz Personalnot und der Debatte um Jamal Musiala wollen die Münchner ihre gute Ausgangslage in der Champions League wahren. Maik Rosner berichtet über eine schwierige Mission gegen Lille.
Stuttgart gastiert am Abend bei Inter Mailand. Vor dem Duell mussten die Italiener allerdings einen herben Dämpfer hinnehmen. Hoffnung für den VfB? Johannes Fischer über Inters Wackelabwehr.
Anpfiff beider Partien ist um 21 Uhr, nichts verpassen im Liveticker. Um 23 Uhr gibt's dann im ZDF alle Spiele, alle Tore, alle Emotionen des 5. Spieltags.
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Der Geschirrspüler müffelt? Oder gibt schon nach wenigen Jahren den Geist auf? Regelmäßige Pflege kann Gerüche, Kalk und Ablagerungen reduzieren. Worauf Sie bei Reinigung und Nutzung achten sollten und welche Fehler häufig gemacht werden, erklären wir hier.
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