Gold, Braun, Rot, Orange: In diesem Herbst hängen bei Rotbuche, Stiel-Eichen und Apfelbäumen die farbigen Blätter ungewöhnlich lang an den Bäumen - eine Expertin erklärt, warum.

Darum hängen noch so viele Blätter an den Bäumen

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Goldener November statt goldener Oktober: An vielen Laubbäumen hängen derzeit noch Blätter und leuchten in herbstlichem Gelb, Rot oder Braun. Tatsächlich sind die Bäume mit ihrem Laubabwurf dieses Jahr ziemlich spät dran.

Möglicherweise steuern die Bäume sogar auf ein Rekord-Jahr zu, wie aus Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Laub von Rotbuche, Stiel-Eiche und Apfelbaum fällt später

Laut den Daten hat sich die Rotbuche in Deutschland in diesem Jahr im Schnitt neun Tage später verfärbt als im langjährigen Mittel (1992-2025). Ihre Blätter warf sie mehr als zehn Tage später ab. Damit wäre es der späteste Laubfall seit Beginn der Datenerhebung. Die Daten können sich allerdings noch verändern, weil weiter gemeldet wird.

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Die Stiel-Eichen (Daten seit 2011) wurden der vorläufigen Statistik zufolge im Schnitt acht Tage später bunt, beim Blattfall zeichnet sich eine Verspätung von sieben bis zehn Tagen ab. Ähnlich sieht es bei den Apfelbäumen aus (Daten seit 2001). "Das ist alles vergleichsweise viel", sagte die DWD-Phänologin Bianca Plückhahn.

Bisher zu wenige Frostnächte

Der Blattfall wird laut der Expertin nicht nur von den Temperaturen beeinflusst, sondern auch von der Tageslänge - und die ändert sich schließlich nicht. Was die Bäume aber bräuchten: Frostnächte. Davon habe es bis vor einigen Tagen nur relativ wenige gegeben.

Grundlage der DWD-Daten sind 1.000 Beobachterinnen und Beobachter aus ganz Deutschland, die sich bereit erklärt haben, zu melden, wie sich die Natur bei ihnen entwickelt.

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Warum färben sich Blätter im Herbst bunt?

Warum aber färben sich die Blätter der Bäume im Herbst eigentlich bunt? Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der Technischen Universität München, sagt:

Die Laubfärbung passiert, weil der Baum seine Ressourcen recycelt. „ Annette Menzel, Professorin TU München

Die Pflanze nehme vor allem das Blattgrün aus den Blättern heraus, weswegen diese dann gelb und rot würden. Der Zeitpunkt der Laubfärbung hängt Menzel zufolge auch von der Wasserversorgung ab.

In diesem Sommer gab es eine Dürre. Passiert das, möchten die Bäume noch nacharbeiten. „ Annette Menzel, Professorin TU München

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Bäume schieben Verfärbung nach hinten

In einem Dürre-Fall wie diesen Sommer verzögerten Bäume den Zeitpunkt, zu dem sie das Blattgrün rausziehen, um möglichst lange Energie gewinnen zu können. So komme es zu einer späteren Verfärbung. Laut Menzel verschieben die Bäume inzwischen besonders im Frühjahr die Saison. "'Alles grün macht der Mai' ist jetzt 'Alles grün macht der April'."

Da die Tage im Frühjahr schon viel länger seien, könne der Baum zu diesem Zeitpunkt schon richtig vom Austrieb profitieren. Im Herbst seien die Tage kürzer und die Effekte für die Bäume deswegen geringer.

Kann so eine Verschiebung auch gefährlich werden für die Bäume, etwa weil Schnee auf den noch verbliebenen Blättern die Äste brechen lässt? Eher nicht, meinte Menzel. Zwischen Blatt und Ast habe der Baum schon Trenngewebe gebildet, so dass mit Schnee beschwerte Blätter einfach abfielen.

Quelle: dpa