Deutscher Wetterdienst:Dienstag startet für viele mit Schneeschauern und Glätte
Frost, Nebel, Schnee - und später Chancen auf Sonne. Autofahrer sollten vor allem morgens vorsichtig sein. So wird das Wetter am Dienstag.
Der Dienstag startet in Deutschland verbreitet mit Minusgraden. Vor allem im Straßenverkehr sollten die Menschen am Morgen aufpassen. Laut Deutschem Wetterdienst sind etwa im Osten einzelne Schneeschauer möglich, in den Niederungen kann sich Nebel ausbreiten.
Für die Nacht waren Temperaturen zwischen null und minus acht Grad vorhergesagt, "vereinzelt auch darunter". Die Werte sollen am Dienstag auf null bis plus fünf Grad steigen.
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Wetterdienst: Frost "bis weit in den Tag"
Auch tagsüber seien im Nordosten und Osten vereinzelte Schneeschauer möglich. Der Nebel löse sich teils nur zäh auf - dann könne aber die Sonne scheinen.
Am Dienstag könne es "bis weit in den Tag" Frost geben, hieß es vom Wetterdienst. Über der östlichen Mitte und im Bergland sei "teils leichter Dauerfrost" möglich.
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