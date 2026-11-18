Bilderserie
Faszination der Natur und Klimawandel:"Wetterbilder des Jahres": Das sind die Siegerfotos 2026
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Goldene Strahlen, mächtige Blitze, ein Meer aus Nebel: Die spektakulären Siegerfotos des "Weather Photographer of the Year 2026" zeigen die Kraft und Zerbrechlichkeit der Natur.
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