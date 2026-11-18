Das Weltfinanzsystem im Umbruch: Beim Fintech-Festival in Singapur geht es um neue Risiken und Chancen. Auch Bundesbankpräsident Nagel ist angereist, wirbt für den digitalen Euro.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel erklärt im ZDF-Interview, wie der digitale Euro Europa unabhängiger von amerikanischen Zahlungsanbietern machen soll. Zudem betont er die Bedeutung stabiler Preise. 18.11.2026 | 5:05 min

Notenbanker aus der ganzen Welt sind nach Singapur gekommen, auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel, um zu diskutieren wie die Zukunft aussehen könnte - in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Denn politische und technologische Entwicklungen erschüttern ein System, das über Jahrzehnte von den westlichen Demokratien, besonders aber von den USA, dominiert wurde. Das hatte lange Berechenbarkeit und Stabilität garantiert.

Doch diese Welt existiert nicht mehr. Auf alte Partnerschaften und Verbündete ist kein Verlass mehr. Die USA behandeln Europa mehr als Gegner denn als Verbündeten. China, Russland und die anderen BRICS-Staaten setzen auf die Entwicklung für Alternativen zu den US-dominierten Zahlungswegen. Fintech-"Neobanken" wie Revolut haben für sich und ihre Kunden längst Alternativen entwickelt.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wirbt im ZDF-Interview in dieser Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit für die Einführung des digitalen Euro.

ZDFheute: Herr Nagel, was bringt Sie denn als Bundesbankpräsidenten zum Fintech-Festival nach Singapur?

Prof. Joachim Nagel: Die ganzen technologischen Umbrüche sind für eine Notenbank, für die Bundesbank enorm wichtig, weil wir selbst Teil dieser Umbrüche sind. Wir sind Zahlungsverkehrsanbieter. Du hast hier die Top-Firmen, die Top-Anbieter und kannst ein Gespür dafür bekommen, was technologisch so alles passiert und vor allen Dingen passieren wird.

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ZDFheute: Wie verändert sich die Welt denn gerade?

Nagel: Man hat den Eindruck, es ist die Dekade der technologischen Umbrüche. Geopolitisch passieren natürlich auch viele Unsicherheiten. Ich denke, wir müssen uns auf diese Umbrüche einstellen. Es sind natürlich zum Teil auch Risiken, die damit verbunden sind.

Aber wir müssen auch mit unseren Angeboten darauf reagieren. Das einzige Zahlungsmittel in Europa, was überall funktioniert, ist Bargeld. Und wir wollen jetzt in Zukunft mit dem digitalen Euro den digitalen Zwilling zum Bargeld schaffen, damit Sie auch eben in Zukunft mit dem digitalen Euro überall in Europa unproblematisch, kostengünstig, sicher bezahlen können.

ZDFheute: Wofür brauche ich denn jetzt noch einen digitalen Euro? Wenn ich schon Apple Pay oder Google Pay, eine Visa-Card oder Mastercard in meinem Wallet habe?

Nagel: Also, in Zukunft können Sie natürlich auch weiter mit den genannten Zahlungsverkehrsmöglichkeiten bezahlen, aber alle die, die Sie gerade nannten, deren technische Infrastruktur ist eben nicht in Europa. Das heißt, die Rechenzentren, die dahinterstehen oder die Cloud-Infrastruktur. Es geht um Resilienz, um Europas Unabhängigkeit. In nicht immer einfachen Zeiten wollen wir in Europa sicherstellen, dass wir auch unter schwierigsten Bedingungen zahlen können in Europa.

ZDFheute: Was ist denn die Gefahr, wenn wir von diesen großen amerikanischen Konzernen abhängig sind?

Nagel: Also im Extremfall könnten die uns abschalten. Es geht einfach darum, wir wollen eigenständig sein, wir wollten resilient sein. Und gerade in den letzten Jahren haben wir in anderen Zusammenhängen doch gelernt, dass es nicht gut ist, wenn du dich zu stark in bestimmte Abhängigkeiten begibst.

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ZDFheute: Sie sprechen gerne von strategischer Souveränität. Was muss ich mir als normaler Bürger unter strategischer Souveränität der Bundesbank vorstellen?

Nagel: Wissen Sie, der Augenöffner für mich war leider der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Als wir dann lernen mussten, dass wir ja zu dem Zeitpunkt mehr als 50 Prozent unseres Gases aus Russland bekamen, wie schwierig es sein kann, wenn du dich in eine Abhängigkeit begibst - das meine ich mit strategischer Souveränität, Unabhängigkeit. Das heißt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir eigenständig über die Infrastruktur, die wir bereitstellen können, in der Lage sind, dann das an Services anzubieten, was Bürgerinnen und Bürger in dieser digital gewordenen Zeit erwarten, nämlich zahlen können, auch unter schwierigsten Umständen, wenn möglicherweise Partnerschaften es nicht mehr so sind, wie wir in der Vergangenheit dachten.

ZDFheute: Es gibt Sanktionslisten der Amerikaner, auf denen EU-Bürger, sogar ehemalige EU-Kommissare gelandet sind. Die wurden dann abgeschnitten vom Zahlungsverkehr. Ist das einer der Gründe, warum man sagt, wir müssen uns da unabhängig machen, dass nicht andere bestimmen können, was politisch richtig und falsch ist?

Nagel: Also Zahlungsverkehr ist nichts anderes wie die Lebensader der Wirtschaft für unser tägliches Leben. Und genau das sind typischerweise die Beispiele, die ich jetzt nicht explizit genannt habe, aber die genau das unterstreichen, dass wir uns von solchen Entwicklungen unabhängig machen müssen. Und diese Aufgabe wird der digitale Euro perspektivisch erfüllen.

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ZDFheute: Die Welt verändert sich rasant, das Alte existiert nicht mehr, das Neue ist noch nicht wirklich da. Wie soll sich Deutschland, wie soll sich die Europäische Union aus Ihrer Sicht aufstellen in dieser wirklich unruhigen Zeit? Was ist das Wichtigste, der Kern?

Nagel: Als waschechter Notenbanker muss ich natürlich sagen, Preisstabilität ist zunächst mal die Grundvoraussetzung für all das, was kommt. Wir werden dafür sorgen, dass das so sein wird im EZB-Rat. Ich denke, man muss seine Technologieoffenheit bewahren. Man muss trotz schwierigen Zeiten nach Kooperationspartnern suchen. Man muss sich breiter aufstellen, also stärker diversifizieren. Zahlungsverkehrsinstrumente, wir haben darüber gesprochen, gehören dazu. Aber insgesamt die Resilienz in allen Bereichen der Wirtschaft zu erhöhen. Ich denke, das ist das Gebot der Stunde.

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