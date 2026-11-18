Der Paketzusteller DPD will sich in Deutschland mit seinem Konkurrenten GLS zusammenschließen. Das könnte neuen Gegenwind für den Marktführer DHL bringen.

DPD und GLS wollen fusionieren. Die Kartellbehörde muss noch zustimmen. Quelle: IMAGO / Jürgen Heinrich

Sechs große Paketdienste gibt es aktuell in Deutschland, bald sollen es nur noch fünf sein. Denn die Zusteller DPD und GLS haben angekündigt, ihre Geschäfte unter der Marke GLS zusammenzuführen. Die Marke DPD wird verschwinden.

Ihre Vermögenswerte wollen die beiden Unternehmen in ein neugegründetes Gemeinschaftsunternehmen einbringen, an dem der GLS-Eigentümer künftig 80 Prozent und der DPD-Eigentümer 20 Prozent halten sollen. Das Kartellamt muss dem Zusammenschluss noch zustimmen.

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GLS Logistics gehört zur GLS Group, die ein Schwesterunternehmen der britischen Post Royal Mail ist. Über eine Beteiligungsgesellschaft gehören die Unternehmen dem tschechischen Investor Daniel Kretínský, zu dessen Firmenimperium auch Beteiligungen am Großhändler Metro und am Energiekonzern TotalEnergies zählen. DPD wiederum gehört bislang der Firma Geopost, deren Eigentümer die französische Post (La Poste) ist.

150 Standorte und 15.000 Mitarbeiter

Die neue Firma von GLS und DPD möchte in den kommenden Jahren den Angaben zufolge 500 Millionen Euro investieren. Sie soll auf einen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro bei 700 Millionen Zustellungen pro Jahr kommen - und rund 150 Standorte und etwa 15.000 Mitarbeiter haben.

Zum Vergleich: Marktführer DHL kam im vergangenen Jahr mit Paketen in Deutschland bei zwei Milliarden Zustellungen auf einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

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Gegenwind für DHL?

Laut Bundesnetzagentur kam Marktführer DHL im Jahr 2024 auf einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei den Paketsendungsmengen in Deutschland. Der Anteil von Amazon wird mit 15 bis 25 Prozent angegeben - gefolgt von Hermes, DPD, GLS und UPS, die laut Netzagentur jeweils in der Spanne vier bis 15 Prozent liegen. Der Zusammenschluss von GLS und DPD könnte Gegenwind für den Bonner Marktführer bedeuten.

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GLS und DPD: Gemeinsame Paketshops in Planung

Der Chef der GLS Group, Karl Pfaff, sieht in der Gründung des Joint Ventures "einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes". Man schaffe Mehrwert für Kunden "durch ein breiteres Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen".

GLS und DPD arbeiten schon seit zwei Jahren zusammen: Sie wollen ein gemeinsames Netz von Paketstationen ("Inboxx") und Paketshops in Deutschland aufbauen, das bis Ende 2030 auf 25.000 Standorte wachsen soll. Die Paketstationen sind schon jetzt für Kunden beider Unternehmen zugänglich.

Quelle: dpa, Reuters, AFP