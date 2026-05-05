Deutsche Post benennt sich zu DHL um: Name ist bald Geschichte

Im 15. Jahrhundert brachte die Thurn-und-Taxis-Post die Briefe, im vergangenen Jahrhundert die Bundespost, jetzt trägt die Deutsche Post AG aus. Bald ist auch sie Geschichte.

Die Deutsche Post wird umbenannt: Künftig soll der Konzern an der Börse als DHL AG auftreten. Die Tochterfirma, die für das Briefgeschäft zuständig ist, soll den Namen jedoch beibehalten. 05.05.2026 | 0:23 min

Der Konzernname Deutsche Post ist so gut wie Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Einführung dieses Firmennamens soll die Hauptversammlung des Bonner Logistikers am Dienstag beschließen, den Namen auf Konzernebene abzulegen und an der Börse künftig unter DHL AG zu firmieren. Die Eintragung ins Handelsregister soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.

Die Deutsche Post AG ist eine Nachfolgerin der Bundespost, die in den 90er Jahren schrittweise privatisiert wurde. 2002 kaufte die Firma den US-Logistiker DHL, danach wurde das Auslandsgeschäft immer wichtiger.

Stammgeschäft ist stark rückläufig

Das Kürzel DHL steht für deren Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. Inzwischen entfallen nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes auf das inländische Stammgeschäft, also den Versand von Paketen und Briefen.

Beschädigte Pakete, aufgerissene Verpackungen: Rund 55.000 Beschwerden gingen im vergangenen Jahr über Post- und Paketdienste ein, knapp ein Viertel mehr als 2024. 08.04.2026 | 0:29 min

Andere Bereiche wie die Beförderung zeitkritischer Waren im Expressgeschäft sowie das Frachtgeschäft und andere Dienstleistungen haben dem historischen Stammgeschäft, das bis auf die Thurn-und-Taxis-Post des 15. Jahrhunderts zurückgeht, den Rang abgelaufen.

Angst vor Mitarbeiterfrust: Umbenennung aufgeschoben

Schon vor mehr als zwei Jahren hatte das Unternehmen den Markennamen von Deutsche Post DHL Group in DHL Group umbenannt. Es sollte auch draufstehen, was drin ist, begründete Konzernchef Tobias Meyer den Schritt. Auf internationalem Parkett könne man mit DHL stärker punkten als mit dem Namen Deutsche Post.

DHL stellt in seinem Innovationszentrum vor, wie sie die Prozesse in ihren Verteilzentren mit Robotern schneller, effektiver und damit kostengünstiger machen wollen. 01.10.2025 | 1:25 min

Meyers Vorgänger Frank Appel hatte den Schritt der Umbenennung noch gescheut, da er die inländische Belegschaft nicht frustrieren wollte. Es wurde nur der Außenauftritt verändert, rechtlich gesehen blieb alles beim Alten.

Deutsche Post wird als Begriff nicht ganz abgeschafft

Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet.

Im Gegensatz zu Dänemark will die Deutsche Post vorerst bei der analogen Briefzustellung bleiben. Umsatz wird vor allem mit dem Paketversand gemacht, so ZDF-Börsenexperte Bethmann. 30.12.2025 | 2:29 min

Dieser Konzernbereich war bislang in der Holding integriert und war nicht - wie die anderen Konzernbereiche - als Tochtergesellschaft an die Holding angehängt. Das geschieht nun. Mit der neuen Rechtsstruktur verspricht sich das Unternehmen mehr Klarheit in seiner Struktur.

Für die Postboten und anderen Angestellten der Post ändert sich Firmenangaben zufolge nichts. Wesentlicher Widerstand gegen die Umbenennung war im Vorfeld der Hauptversammlung nicht lautgeworden.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa