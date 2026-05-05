Deutsche Post benennt sich zu DHL um: Name ist bald Geschichte

Konzern benennt sich offiziell zu DHL um:Deutsche Post als Name ist bald Geschichte
Im 15. Jahrhundert brachte die Thurn-und-Taxis-Post die Briefe, im vergangenen Jahrhundert die Bundespost, jetzt trägt die Deutsche Post AG aus. Bald ist auch sie Geschichte.
Der Konzernname Deutsche Post ist so gut wie Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Einführung dieses Firmennamens soll die Hauptversammlung des Bonner Logistikers am Dienstag beschließen, den Namen auf Konzernebene abzulegen und an der Börse künftig unter DHL AG zu firmieren. Die Eintragung ins Handelsregister soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.
Die Deutsche Post AG ist eine Nachfolgerin der Bundespost, die in den 90er Jahren schrittweise privatisiert wurde. 2002 kaufte die Firma den US-Logistiker DHL, danach wurde das Auslandsgeschäft immer wichtiger.
Stammgeschäft ist stark rückläufig
Das Kürzel DHL steht für deren Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. Inzwischen entfallen nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes auf das inländische Stammgeschäft, also den Versand von Paketen und Briefen.
Andere Bereiche wie die Beförderung zeitkritischer Waren im Expressgeschäft sowie das Frachtgeschäft und andere Dienstleistungen haben dem historischen Stammgeschäft, das bis auf die Thurn-und-Taxis-Post des 15. Jahrhunderts zurückgeht, den Rang abgelaufen.
Angst vor Mitarbeiterfrust: Umbenennung aufgeschoben
Schon vor mehr als zwei Jahren hatte das Unternehmen den Markennamen von Deutsche Post DHL Group in DHL Group umbenannt. Es sollte auch draufstehen, was drin ist, begründete Konzernchef Tobias Meyer den Schritt. Auf internationalem Parkett könne man mit DHL stärker punkten als mit dem Namen Deutsche Post.
Meyers Vorgänger Frank Appel hatte den Schritt der Umbenennung noch gescheut, da er die inländische Belegschaft nicht frustrieren wollte. Es wurde nur der Außenauftritt verändert, rechtlich gesehen blieb alles beim Alten.
Deutsche Post wird als Begriff nicht ganz abgeschafft
Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet.
Dieser Konzernbereich war bislang in der Holding integriert und war nicht - wie die anderen Konzernbereiche - als Tochtergesellschaft an die Holding angehängt. Das geschieht nun. Mit der neuen Rechtsstruktur verspricht sich das Unternehmen mehr Klarheit in seiner Struktur.
Für die Postboten und anderen Angestellten der Post ändert sich Firmenangaben zufolge nichts. Wesentlicher Widerstand gegen die Umbenennung war im Vorfeld der Hauptversammlung nicht lautgeworden.
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