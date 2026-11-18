Preiserhöhungen rechtens?:Urteil gegen Streamingdienst DAZN erwartet
von Anna-Katharina König
Durfte der Streamingdienst DAZN seine Abo-Preise einseitig erhöhen? Über diese Frage wird am Mittwoch das Oberlandesgericht Hamm entscheiden. DAZN drohen hohe Rückzahlungen.
Erst 11,99 Euro, dann 14,99 Euro und schließlich 29,99 Euro: Für Kunden des Streamingdienstes DAZN hat sich der Preis für ihr Monatsabo innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Und auch die Kosten für ein Jahresabo stiegen im selben Zeitraum vergleichbar an. In beiden Fällen erhöhte der Streamingdienst die Preise im laufenden Vertrag, ohne eine ausdrückliche Zustimmung seiner Kunden einzuholen.
Gegen diese Preiserhöhungen aus den Jahren 2021 und 2022 zog die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vor Gericht. Seiner Sammelklage schlossen sich im Verlauf des Verfahrens rund 8.800 DAZN-Kunden an.
Am Mittwoch wird das Oberlandesgericht Hamm nun entscheiden, ob die Preiserhöhungen zulässig waren und ob DAZN seinen Kunden das zu viel gezahlte Geld zurückerstatten muss.
Warum hat DAZN die Preise erhöht?
DAZN berief sich bei den Preiserhöhungen der Jahre 2021 und 2022 auf eine Klausel in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In diesen behielt sich der Streamingdienst das Recht vor, die Preise von laufenden Verträgen an veränderte Marktbedingungen einseitig anzupassen.
Eine ausdrückliche Zustimmung zu der Preiserhöhung holte er nicht von seinen Abo-Kunden ein. Nach ZDF-Recherchen enthalten die aktuellen Geschäftsbedingungen diese Klausel nicht mehr.
Der vzbv hält die Preiserhöhungen für unzulässig. Mit seiner Klage vor dem Oberlandesgericht Hamm will er erreichen, dass der Streamingdienst seinen Kunden den Aufpreis erstattet, den diese in ihren laufenden Abo-Verträgen entrichtet haben.
Bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 25.09.2026 schlossen sich nach Angaben des vzbv fast 8.800 Betroffene der Klage an. Womöglich kommen auf das Unternehmen also hohe Rückzahlungsverpflichtungen zu.
Wie stehen die Chancen für Verbraucher?
Die Chancen für Verbraucher stehen sehr gut. Denn bereits in der mündlichen Verhandlung im September äußerten die Richter Zweifel an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DAZN. Die Preisanpassungsklausel bezeichnet das Gericht laut Pressemitteilung als "intransparent und unangemessen".
Es ist damit zu rechnen, dass das Gericht an dieser Einschätzung festhalten wird. Ist das der Fall, wird es feststellen, dass DAZN die Abo-Preise nicht hätte erhöhen dürfen, und den Streamingdienst dazu verurteilen, seinen Kunden diese Preiserhöhung zu erstatten.
Was bedeutet das Urteil für DAZN-Kunden?
Im Fall einer Verurteilung von DAZN profitieren in erster Linie diejenigen Kunden, die sich der Sammelklage des vzbv angeschlossen haben. Im Erfolgsfall können sie von dem Streamingdienst eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge verlangen.
Allerdings kann DAZN das Urteil noch vor dem Bundesgerichtshof anfechten. Ist das der Fall, werden die Betroffenen noch länger auf eine mögliche Erstattung warten müssen.
Sollte rechtskräftig feststehen, dass DAZN zahlen muss, will der vzvb nach eigenen Angaben direkt mit dem Streamingdienst klären, wie die Rückerstattung abgewickelt wird. Über die weiteren Schritte wird der Bundesverband die Betroffenen dann informieren. Kommt keine Einigung zwischen DAZN und vzvb zustande, würde ein sogenannter Sachwalter die Rückzahlung abwickeln. Dieser würde durch das Gericht bestellt und die Beträge an die Kunden auszahlen.
Mögliche Ausgänge des Verfahrens
Betroffene, die sich der Sammelklage nicht angeschlossen haben, müssten sich, wenn DAZN verlieren sollte, selbst an den Streamingdienst wenden. Ob auch sie einen Anspruch auf Rückzahlung haben, hängt insbesondere davon ab, ob dieser verjährt ist.
Auch im Visier der Verbraucherschützer: Amazon Prime, Apple TV, Netflix und Wow
Auch gegen andere Streamingdienst-Anbieter gehen Verbraucherschützer derzeit vor. So hat die Verbraucherzentrale NRW im Oktober 2026 vor dem Bundesgerichtshof ein Verfahren gegen Amazon Prime wegen einseitiger Preiserhöhungen gewonnen. In Reaktion auf das Urteil hat Amazon Prime seine Mitgliedsbeiträge zwar gesenkt, nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW allerdings keine Rückerstattungen veranlasst.
Die Verbraucherzentrale hat Amazon Prime daher nun auf Rückzahlung der Preiserhöhungen verklagt. Amazon Prime Kunden können sich dieser Klage weiterhin anschließen.
Und auch für Kunden von Netflix, Apple TV und Wow könnte die Beteiligung an einer Sammelklage infrage kommen: Der in Österreich ansässige Verbraucherschutzverein VSV hat nach eigenen Angaben Klage gegen die Streaminganbieter wegen einseitiger Preiserhöhungen eingereicht.
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