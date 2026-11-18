Durfte der Streamingdienst DAZN seine Abo-Preise einseitig erhöhen? Über diese Frage wird am Mittwoch das Oberlandesgericht Hamm entscheiden. DAZN drohen hohe Rückzahlungen.

In der Sammelklage gegen den Sport-Streamingdienst DAZN fällt heute das Urteil des OLG Hamm. Daniel Heymann aus der Redaktion Recht und Justiz hält einen Erfolg der Klage für wahrscheinlich. 18.11.2026 | 0:33 min

Erst 11,99 Euro, dann 14,99 Euro und schließlich 29,99 Euro: Für Kunden des Streamingdienstes DAZN hat sich der Preis für ihr Monatsabo innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Und auch die Kosten für ein Jahresabo stiegen im selben Zeitraum vergleichbar an. In beiden Fällen erhöhte der Streamingdienst die Preise im laufenden Vertrag, ohne eine ausdrückliche Zustimmung seiner Kunden einzuholen.

Gegen diese Preiserhöhungen aus den Jahren 2021 und 2022 zog die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vor Gericht. Seiner Sammelklage schlossen sich im Verlauf des Verfahrens rund 8.800 DAZN-Kunden an.

Am Mittwoch wird das Oberlandesgericht Hamm nun entscheiden, ob die Preiserhöhungen zulässig waren und ob DAZN seinen Kunden das zu viel gezahlte Geld zurückerstatten muss.

Für die Sammelklage gegen den Streamingdienst DAZN ist die Frist abgelaufen: Eintrag ins Klageregister nur bis 25. September. Das Gericht sieht die DAZN‑Praxis kritisch. 10.09.2026 | 0:34 min

Warum hat DAZN die Preise erhöht?

DAZN berief sich bei den Preiserhöhungen der Jahre 2021 und 2022 auf eine Klausel in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In diesen behielt sich der Streamingdienst das Recht vor, die Preise von laufenden Verträgen an veränderte Marktbedingungen einseitig anzupassen.

Eine ausdrückliche Zustimmung zu der Preiserhöhung holte er nicht von seinen Abo-Kunden ein. Nach ZDF-Recherchen enthalten die aktuellen Geschäftsbedingungen diese Klausel nicht mehr.

Der vzbv hält die Preiserhöhungen für unzulässig. Mit seiner Klage vor dem Oberlandesgericht Hamm will er erreichen, dass der Streamingdienst seinen Kunden den Aufpreis erstattet, den diese in ihren laufenden Abo-Verträgen entrichtet haben.

ZDF‑Rechtsexperte Daniel Heymann erklärt, warum der Verbraucherzentrale‑Bundesverband gegen DAZN klagt und was Verbraucher mit Sammelklagen grundsätzlich erreichen können. 03.09.2026 | 5:37 min

Bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 25.09.2026 schlossen sich nach Angaben des vzbv fast 8.800 Betroffene der Klage an. Womöglich kommen auf das Unternehmen also hohe Rückzahlungsverpflichtungen zu.

Wie stehen die Chancen für Verbraucher?

Die Chancen für Verbraucher stehen sehr gut. Denn bereits in der mündlichen Verhandlung im September äußerten die Richter Zweifel an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DAZN. Die Preisanpassungsklausel bezeichnet das Gericht laut Pressemitteilung als "intransparent und unangemessen".

Es ist damit zu rechnen, dass das Gericht an dieser Einschätzung festhalten wird. Ist das der Fall, wird es feststellen, dass DAZN die Abo-Preise nicht hätte erhöhen dürfen, und den Streamingdienst dazu verurteilen, seinen Kunden diese Preiserhöhung zu erstatten.

Die Verbraucherzentrale geht gegen Preiserhöhungen vor: Sammelklagen gegen Eon und DAZN sollen klären, ob starke Preissteigerungen rechtmäßig waren und ob Verbraucher Geld zurückbekommen können. 03.09.2026 | 0:54 min

Was bedeutet das Urteil für DAZN-Kunden?

Im Fall einer Verurteilung von DAZN profitieren in erster Linie diejenigen Kunden, die sich der Sammelklage des vzbv angeschlossen haben. Im Erfolgsfall können sie von dem Streamingdienst eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge verlangen.

Allerdings kann DAZN das Urteil noch vor dem Bundesgerichtshof anfechten. Ist das der Fall, werden die Betroffenen noch länger auf eine mögliche Erstattung warten müssen.

Wie sinnvoll sind sie wirklich? 03.01.2025 | 6:33 min

Sollte rechtskräftig feststehen, dass DAZN zahlen muss, will der vzvb nach eigenen Angaben direkt mit dem Streamingdienst klären, wie die Rückerstattung abgewickelt wird. Über die weiteren Schritte wird der Bundesverband die Betroffenen dann informieren. Kommt keine Einigung zwischen DAZN und vzvb zustande, würde ein sogenannter Sachwalter die Rückzahlung abwickeln. Dieser würde durch das Gericht bestellt und die Beträge an die Kunden auszahlen.

Mögliche Ausgänge des Verfahrens

Die Klage ist erfolgreich Ist die Klage erfolgreich, wird vom Oberlandesgericht Hamm ein Sachverwalter bestimmt, der nach dem Urteil die Erstattung der Preiserhöhung startet. Über ihn bekommen Verbraucher ihr zu viel gezahltes Geld zurück. Einigung beider Parteien Der klagende Verbraucherverband und DAZN können auch einen Vergleich schließen - also einen Vertrag, in dem sich beide Parteien in der Regel auf die Zahlung eines Geldbetrags einigen, um den Rechtsstreit zu beenden. Dieser wirkt auch für die teilnehmenden Verbraucher, sodass sie die beschlossene Summe ausgezahlt bekommen.



Angemeldete Verbraucher können jedoch auch den Austritt aus dem Vergleich erklären, wenn sie mit den im Vergleich vereinbarten Konditionen nicht einverstanden sind. Die ausgetretenen Verbraucher werden durch den Vergleich nicht gebunden. Das heißt, sie können nach Austritt individuell gerichtlich gegen DAZN vorgehen. Die Klage ist nicht erfolgreich Ist die Klage nicht erfolgreich, wird sie durch das Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. In dem Fall muss DAZN an die Verbraucher nichts zahlen.

Betroffene, die sich der Sammelklage nicht angeschlossen haben, müssten sich, wenn DAZN verlieren sollte, selbst an den Streamingdienst wenden. Ob auch sie einen Anspruch auf Rückzahlung haben, hängt insbesondere davon ab, ob dieser verjährt ist.

Auch im Visier der Verbraucherschützer: Amazon Prime, Apple TV, Netflix und Wow

Auch gegen andere Streamingdienst-Anbieter gehen Verbraucherschützer derzeit vor. So hat die Verbraucherzentrale NRW im Oktober 2026 vor dem Bundesgerichtshof ein Verfahren gegen Amazon Prime wegen einseitiger Preiserhöhungen gewonnen. In Reaktion auf das Urteil hat Amazon Prime seine Mitgliedsbeiträge zwar gesenkt, nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW allerdings keine Rückerstattungen veranlasst.

Wegen der Amazon-Prime-Preiserhöhung 2022 läuft eine Sammelklage der Verbraucherzentrale. Betroffene können sich seit Januar 2026 eintragen und mögliche Rückerstattungen prüfen. 22.01.2026 | 0:43 min

Die Verbraucherzentrale hat Amazon Prime daher nun auf Rückzahlung der Preiserhöhungen verklagt. Amazon Prime Kunden können sich dieser Klage weiterhin anschließen.