GTA VI bekommt Kritiker-Bestnoten. Doch manche Spieler werfen dem Gaming-Hit vor, er sei "zu woke". Es ist nicht die erste Kampagne dieser Art. So funktioniert der Kulturkampf.

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Die Kritiker sind sich einig: GTA 6 ist das bestbewertete Videospiel der Geschichte. Auf der Webseite Metacritic, die Profi-Kritiken sammelt und aus ihnen einen Durchschnittswert errechnet, ist es gleichauf mit dem Klassiker "Legend of Zelda: Ocarina of Time" von 1998; beide Titel haben einen Durchschnittswert von 99 Prozent. Praktisch perfekt.

Metacritic erfasst aber auch Bewertungen einfacher Nutzer. Und dort ist das Bild gänzlich anders: Nach rund 120.000 Bewertungen steht das Spiel dort bei lediglich 5,7 von 10 Punkten. Mehr als 50.000 Einträge bewerten das Spiel negativ, häufig mit null oder einem Punkt. "Ich habe mir einen Metacritic-Account zugelegt, nur um diesem Spiel eine schlechte Bewertung zu geben. Degenerierter Wokeslop", schreibt ein Nutzer. "Geschrieben von fetten Lesben", flucht ein anderer. "Nicht wie das GTA von früher", fasst ein weiterer Gamer das Gefühl zusammen.

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"Review Bombing" bei GTA VI

Diese Bewertungen haben einen Hintergrund: Während die Mehrheit der Spieler GTA VI als Meilenstein feiert, versuchen manche reichweitenstarke Gamer und Influencer, den Titel zum Ziel einer anti-woken Kampagne zu machen. Eines ihrer Mittel: "Review Bombing", also das gezielte Verfassen negativer Bewertungen.

Seit Erscheinen am 19. November ist GTA VI eines der bestimmenden Themen vieler antifeministischer oder rechter Social-Media-Kanäle von YouTube bis X. "Du kannst Orte zusammenschießen - nur keine Schwulenbars", beklagt der US-Podcaster Steven Crowder. "Du kannst die Ikea-Möbel deiner Freundin aufbauen, ihr die Nägel machen und Blumen kaufen - aber keine Prostituierten mehr aufgabeln. Dabei ist das die gesamte DNA von GTA." Das Spiel wird als linke Propaganda dargestellt, die versucht, Kinder und Jugendliche zu beeinflussen.

Suchergebnisse zu GTA VI auf YouTube: Rechte Kanäle produzieren Wut-Inhalte wie am Fließband. Quelle: YouTube

Solche Rants verschiedener Influencer werden anschließend mit knalligen Überschriften wie "GTA 6 ist feministischer Müll" oder "GTA 6 hat sich gegen seine eigenen Fans gewendet" auf zahllosen Reaction-Kanälen weiterverbreitet. Und sammeln dort dank des YouTube-Empfehlungs-Algorithmus Millionen Aufrufe. "Der Wokeness-Vorwurf erscheint mir wie eine Kampagne, die aus dem Spektrum der Manosphere bzw. der Alt-Right stammt", sagt Tobias Unterhuber, Leiter der Forschungsgruppe "Game Studies" an der Universität Insbruck.

Es sind oft rechte Influencer, die diese Behauptung weiterverbreiten, und damit GTA VI zum nächsten Gegenstand des Kulturkampfes machen. „ Tobias Unterhuber, Universität Insbruck

"Es ist in der Regel nur eine laute Minderheit, die lautstark Kritik oder sogar Hass äußert. Die meisten Online-User, auch solche, die die Kritik möglicherweise teilen, bleiben normalerweise still", erklärt Linda Schlegel, die am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt zu Gaming und Extremismus forscht.

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Welches Ziel haben solche Kampagnen?

Die Beteiligten sind laut Schlegel keine homogene Gruppe. "Sie reichen von Privatpersonen über Influencer, die Klicks generieren oder sich selbst profilieren möchten, bis hin zu Akteuren, die solche Kritik möglicherweise sogar strategisch nutzen wollen." Personen aus dem rechtsextremen Spektrum könnten die Spiel-Veröffentlichung etwa gezielt nutzen, um sich mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und gaming-affine Zielgruppen anzusprechen. Unterhuber betont auch, dass man "mit Kulturkampf-Takes" gutes Geld verdienen könne - "gerade wenn der Hype und damit die Aufmerksamkeit so riesig ist".

Es ist bei Weitem nicht die erste vergleichbare Kampagne - von den jüngeren Star-Wars-Filmen bis zum Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard" (2024) oder dem Action-Adventure "The Last of Us Part II" (2020) gab es immer wieder solche Versuche, gezielt Kulturkämpfe zu starten.

Legitime Kritik an teils mittelmäßigen Produkten schlug dabei immer wieder in Hasskampagnen gegen die Hersteller und teils gegen einzelne Beteiligte wie Autoren oder Schauspieler um - meist Frauen. Auch jetzt werde die angebliche Wokeness bei GTA VI vor allem den an der Entwicklung beteiligten Frauen in die Schuhe geschoben, betont Unterhuber. Dabei seien die Branche und Spielkultur insgesamt diverser geworden, "auch wenn hier noch vieles zu tun wäre".

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Welche Auswirkungen hat das auf die Games-Branche?

"Teilweise haben solche Kampagnen weitreichende Wirkung entfaltet und beispielsweise an den Spielen beteiligte Menschen dazu bewogen, ihre Online-Präsenz zu löschen oder gar die Games-Branche gänzlich zu verlassen", schildert Schlegel. Schon die Sorge, als Mitarbeiter einer Gaming-Firma zum Thema Hunderter Online-Videos zu werden, kann einschüchtern.

Nicht jeder Shitstorm artet derart aus, doch die Angst schwingt bei den Betroffenen sicherlich immer mit. „ Linda Schlegel, Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung

Aber es gebe auch Gegenrede von Gamerinnen und Gamern. "Es ist keinesfalls ein Automatismus, dass solche Shitstorms die Inhalte neuer Spiele nachhaltig beeinflussen", so Schlegel.

Umgekehrt hat sich "Review Bombing" auf Verkaufsplattformen wie Steam, wo GTA VI bislang nicht verfügbar ist, auch als wirksames Mittel erwiesen, mit dem Spieler legitime Kritik bei Verbraucherschutz-Themen äußern können - und Spieleentwickler sogar finanziell unter Druck setzen können. Davon ist bei GTA VI nichts zu spüren - es ist schon jetzt eines der kommerziell erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte überhaupt.

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Was GTA VI tatsächlich anders macht

Tatsächlich unterscheidet sich GTA VI in einigen Punkten von früheren Serienteilen. Fokus des Spiels ist eine an das Gangster-Paar Bonnie und Clyde angelehnte Geschichte der beiden spielbaren Protagonisten. Das Spiel reagiert darauf, wie sehr sich der Spieler um die Beziehung der beiden kümmert - und lässt es an verschiedenen Punkten nicht unkommentiert, wenn man die Bedürfnisse des Partners schleifen lässt. Für Kritiker des Spiels wird GTA VI so zum "Boyfriend Simulator". Dabei kann Hauptcharakter Jason seine Partnerin Lucia auch bewusst ignorieren, was jedoch Konsequenzen hat.

Dass es jetzt eine weibliche Hauptfigur gibt, kratzt damit bereits an den Privilegien und dem Selbstverständnis eines Teils der Spielerschaft, die damit nicht unbedingt gut umgehen kann. „ Tobias Unterhuber, Universität Insbruck

"Aus deren Sicht ist GTA VI auf einmal politisch, weil für sie jede Form von Identität politisch ist, die nicht weiß, cis, hetero, männlich, also so wie sie ist", sagt Unterhuber ZDFheute. "Außerdem gibt es optional die Möglichkeit, positive Verhaltensweisen zu zeigen, wie beispielsweise einem Nachbarn zu helfen. Das gab es vorher nicht und gefällt sicherlich nicht jedem", so Schlegel.

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GTA VI konfrontiert den Spieler mehr als zuvor mit seinen Handlungen

Ein vergleichbarer emotionaler Kern fehlte dem Vorgänger GTA V - dort waren die drei Protagonisten oft unausstehlich, auch zueinander. Ihre Gewalt war nihilistischer, wie auch der Ton der Satire, mit der die Serie seit je her die Popkultur der USA auseinandernimmt. GTA V machte 2013 noch Negativ-Schlagzeilen damit, dass man einen Charakter mit Stromschlägen und Waterboarding foltern musste. Bereits 2022 zitierte das US-Medium "Bloomberg" Vertreter des GTA-Entwickers Rockstar, dass man künftig vermeiden wolle, "nach unten zu treten". Im gleichen Jahr entfernte Rockstar nachträglich mehrere als transfeindlich kritisierte Inhalte im Spiel.

Friedlicher kommt GTA VI dennoch nicht daher: Extreme Gewalt, Stripclubs, Drogen und Verfolgungsjagden gibt es wie je zuvor. Durch die fortschrittliche Grafik ist Gewalt so realistisch dargestellt wie nie. Doch die Entwickler haben zusätzliche Spielmechaniken eingeführt, die bestimmte Spielstile optional belohnen - etwa wenn ein Spieler besonders leise und verdeckt vorgeht oder bei Überfällen sein Gegenüber nur entwaffnet, aber nicht tötet. Gleichzeitig geht die Polizei entschiedener gegen Gesetzesbrecher vor. Das Spiel schafft also mehr Kontext für das Chaos, das man in der digitalen Welt anrichtet.

Für den Experten Unterhuber schließt sich GTA VI damit an Rockstars letztes Spiel an, dem Wild-West-Epos Red Dead Redemption 2. Das nahm der Spielgeschichte "auch schon die Allmachtsfantasie und machte daraus eine zutiefst persönliche Geschichte seiner Hauptfigur. Ich glaube, genau da hat Rockstar bei GTA VI weitergemacht."

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