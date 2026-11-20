Das neue GTA VI ist schon jetzt ein Mega-Erfolg. Einen Anteil daran haben die fiktiven Radiostationen im Spiel. Dort können Spieler weltweit sogar mehrere deutsche Künstler hören.

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Die GTA-Videospielreihe ist berühmt für ihre Vibes - mit dem Auto durch die virtuelle Welt rasen und dabei den Radiosendern im Spiel lauschen. Für Millionen Spieler weltweit ist die Musik seit vielen Jahren fest mit dem Spielgefühl verbunden.

Das gerade erschienene GTA VI steht dem in nichts nach, sondern schaltet sogar noch einen Gang höher. Nie waren es mehr Sender, nie mehr lizenzierte Musik von weltbekannten Künstlern, die Spieler zu hören bekamen. Viele Weltstars stehen Schlange, um mit ihrer Musik in den GTA-Radiostationen vorzukommen.

Marianne Rosenberg und Heinz Rudolf Kunze mit dabei

Von Drake bis Cardi B., von Rosalia bis Blue Oyster Cult, von Eric Clapton bis Tool - sie alle sind Teil der musikalischen Schatzkiste, die GTA VI für die Gamer vorbereitet hat. Wie viele es insgesamt sind, ist nicht offiziell bestätigt. Spieler und Gaming-Journalisten zählten bereits über 700 verschiedene Stücke. Unter anderem das Fachportal "Gamespot" veröffentlichte eine Liste.

Zwischen all diesen internationalen Künstlern haben es aber auch mehrere Bands und Sänger aus Deutschland in GTAs fiktives Miami geschafft:

Marianne Rosenberg - "Herz aus Glas"

Heinz Rudolf Kunze - "Lola"

Schon vor dem Erscheinen von GTA VI stand Rosenbergs Hit von 1979 im Zentrum der Aufmerksamkeit: In einem im August bekanntgewordenen Leak des unveröffentlichten Spiels war genau dieser Song im Hintergrund zu hören.

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DJs aus Solingen: "Können es selbst noch nicht ganz fassen"

Auch jenseits von Schlager und Deutsch-Pop kommen heimische Künstler vor. Der Elektro-Sender "The Vault Radio" spielt "E Samba 2018" von der Solinger DJ-Combo Tube & Berger. Dem "Solinger Tagblatt" sagten die Musiker:

Zwei Jungs aus Solingen im Soundtrack von GTA. Wir können es selbst noch nicht ganz fassen. „ Arndt Rörig, Tube & Berger

Gegenüber dem "Solinger Tagblatt" schildern die DJs, dass sie im Januar 2026 eine Anfrage erhalten hatten, ob sie einen Track für das Spiel beisteuern könnten. Sie hätten sich daraufhin für "E Samba 2018" entschieden.

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Künstler steuern unveröffentlichte Aufnahmen bei

Das verdeutlicht, dass die GTA-Entwickler Kreativen teils Freiraum ließen, mit welchen Songs sie im Mega-Game vorkommen wollen. Der GTA-Soundtrack umfasst auch 34 zuvor unveröffentlichte Lieder verschiedener bekannter Künstler.

Ein besonderer Reiz für viele Spieler: Auch Musikgenres, mit denen sie sonst gar nichts anfangen können, sind dort nur eine Controllerbewegung entfernt. Womöglich entdecken durch das neue GTA manche jungen Spieler Disco oder Thrash Metal der 1980er für sich.

Selbst als DJs der fiktiven Radiostationen konnten die Entwickler von Rockstar Games einige der bekanntesten Szenegrößen verpflichten. Die Rock-Station wird präsentiert von Rolling Stone Keith Richards, Gloria Estefan präsentiert Latin-Klassiker und wer auf der Flucht nach einem Banküberfall am liebsten Klassik hört, wird dabei von Klavier-Star Yuja Wang begleitet.

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Was die GTA-Musikauswahl kulturell so relevant macht

Die Musikauswahl im Spiel ist auch ein Spiegel sich wandelnder Geschmäcker und der Relevanz ganzer Musikstile.

Wie der Serienteil GTA: Vice City von 2002 spielt auch GTA VI in der Miami nachempfundenen Stadt Vice City. Diesmal aber nicht in den 1980ern, sondern in der Gegenwart. Im Soundtrack bleiben viele Bezüge zu den neongrellen 80ern bestehen - anders als im ersten Besuch in Vice City ist der Einfluss lateinamerikanischer Musik aber heute deutlich präsenter. Das spiegelt auch wider, wie viel einflussreicher und über verschiedene Gesellschaftsschichten hinweg populär die vielfältigen Latin-Genres heute sind.

Verglichen mit dem von Los Angeles, San Francisco und Las Vegas in den 1990ern inspirierten GTA: San Andreas von 2004 spielt klassischer HipHop diesmal hingegen eine geringere Rolle. GTA: San Andreas war damals insbesondere für Schwarze Jugendliche in den USA ein Meilenstein. Der berühmte Elektro-Produzent Flying Lotus sagte dem britischen "Guardian":

Es fühlte sich wie das erste Mal an, dass ein Spiel eine andere Kultur zeigte - Schwarze Kultur. (…) Es fühlte sich an, als würde man uns sehen. „ Flying Lotus

Auch in Zukunft werden die GTA-Spiele also eine gewisse Zeitmaschine sein, die Spieler an einen ganz bestimmten Punkt der Popkultur transportieren können. Auch darin liegt ihre langfristige künstlerische Relevanz - und die Musikauswahl ist zentral dafür.

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Musik mit Verfallsdatum? Kommt auf die Lizenz an

Nur ganz für die Ewigkeit dürften die Playlists im Spiel nicht sein. Damit die Lieder zu hören sind, schlossen die Entwickler Lizenzvereinbarungen mit den Rechteinhabern der Musik. Das heißt auch: Womöglich laufen diese Vereinbarungen irgendwann ab - und dann könnte die Musik nachträglich wieder aus dem Spiel entfernt werden.

Aus dem früheren Serienteil GTA San Andreas entfernte Entwickler Rockstar Games etwa 2014 über ein Dutzend lizenzierte Songs nachträglich. Hier war die Vereinbarung abgelaufen. Wie die Vertragsbestimmungen nun aussehen, ist nicht öffentlich bekannt.

Auch wer sich Aufnahmen von GTA VI auf YouTube oder der Streamingplattform Twitch anschaut, wird von der riesigen Musikvielfalt oft nicht viel zu hören bekommen: Streamer müssen die Musik meist stummschalten, um nicht von den Plattformen wegen Urheberrechtsverstößen belangt zu werden.

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