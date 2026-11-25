Haben junge Menschen weniger Sex? Eine Studie zeigt den Umgang mit Geschlechtsverkehr. Was bei der Generation läuft, was nicht und welche Hintergründe das hat.

Viele junge Menschen haben nicht heutzutage mehr so häufig Sex wie vor 20 Jahren. Quelle: IMAGO / Westend61

Vor 20 Jahren war es für junge Menschen normal, mindestens einmal pro Woche mit jemand anderem im Bett zu landen. Mittlerweile sind die unter-35-Jährigen, die so häufig Partner-Sex haben, in der Minderheit. Das geht aus bisher unveröffentlichten Daten der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervor, für die über 3.000 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.

Die BAT-Stiftung wird von der British American Tobacco getragen und gibt unter anderem auch den Freizeit-Monitor aus.

Die vorliegenden Zahlen sprechen eine recht deutliche Sprache und zeichnen das Bild eines gesellschaftlichen Wandels in den Schlafzimmern der unter-35-Jährigen. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter BAT-Stiftung

Im Jahr 2004 seien noch fast zwei Drittel der Menschen dieser Altersgruppe mindestens einmal pro Woche intim geworden, in diesem Jahr noch 43 Prozent. Das sei aber kein Grund zur Sorge um das Aussterben der Liebe, führt Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der BAT-Stiftung, aus, "sondern Kennzeichen einer Generation, die ihre Zeit, ihre Energie und ihre Beziehungen anders sortiert als die Eltern zuvor".

Zahlreiche Menschen dieser Generation haben der Befragung zufolge sogar seltener als einmal im Jahr oder gar keinen Sex mehr: In dem Zeitraum kletterte ihr Anteil von neun Prozent auf 24 Prozent - fast eine Verdreifachung.

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Macht das Internet Sex kaputt?

Die Psychologin Johanna Degen von der Europa-Universität Flensburg erklärt, dass Sex heute gleichzeitig überfrachtet und entwertet werde. Viele Menschen verbänden damit hohe Erwartungen - bei einer gleichzeitigen "Entzauberung" und einem Gefühl der Sinnleere.

Pornografie und Online-Dating-Kultur prägten diese Erwartungen zusätzlich, weil sie oft hohe Ansprüche und harte Praktiken zeigen, die im echten Leben selten vorkommen. Degen beobachtet auch, dass viele Menschen einander misstrauen und sich aus Begegnungsräumen zurückziehen, die es früher gab, etwa im Alltag, an öffentlichen Orten oder in Vereinen.

Eine Haltung, die sie "zynischen Rückzug" nennt, zeige sich darin, dass viele skeptisch sind, ob sich Begegnungen zwischen den Geschlechtern überhaupt noch lohnen. Sowohl Degen als auch der Zukunftswissenschaftler Reinhardt sehen außerdem einen Zusammenhang mit der Internetnutzung. Die BAT-Stiftung befragte auch in den 80er- und 90er-Jahren schon Menschen zur Häufigkeit von Geschlechtsverkehr.

KI macht Sexpuppen zu digitalen Begleitern. ZDF-Reporterin Miriam Steimer besucht einen Hersteller in China. Wie echt wirken die Puppen und können sie auf menschliche Beziehungen vorbereiten? 21.10.2026 | 4:33 min

Da sehen wir mit der Einführung des Internets Ende der 90er Jahre einen deutlichen Knick. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter BAT-Stiftung

Seitdem hätten die Menschen ganz neue Möglichkeiten, ihre Zeit zu verbringen. Das Internet stehe in Konkurrenz zur Erotik, so Reinhardt. Außerdem führe die ständige Verfügbarkeit von erotischen Inhalten im Netz dazu, dass Menschen ihre sexuelle Spannung allein und ohne sozialen Aufwand abbauen könnten.

Sexuell offen, ungehemmt, kinky? Ist die Gen Z im Bett wirklich frei oder eher prüde, wie eine Studie nahelegt? Unsere Protas sprechen ehrlich über ihre intimen Wünsche und Ängste. 24.02.2026 | 28:37 min

Solo-Sex boomt

Tatsächlich fand die Hochschule Merseburg eine hohe Zunahme an Solosex: 1990 befriedigten sich ostdeutsche Männer bis 35 Jahre im Schnitt viermal im zurückliegenden Monat, 2020 passierte das 16 Mal. Bei den Frauen sprang die Häufigkeit von einmal auf siebenmal.

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Reinhardt führte weiter aus, dass die Lebensphase zwischen 18 und 35 heute stärker als früher durch Optimierungsdruck geprägt sei - im Studium, im Berufseinstieg, zu Beginn der Karriere.

Wer abends auf das Sofa sinkt, sucht eher nach passiver Erholung als nach aktiver Leidenschaft. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter BAT-Stiftung

Auch wer Zukunftsängste und finanzielle Sorgen habe, dessen Libido sei gedämpft. Doch die Lage ist nicht nur schlecht. Sowohl Degen als auch Reinhardt betonen: Viele junge Menschen reflektierten bewusster, ob und wann sie Sex wollen - hätten sie kein Interesse, fühlten sie sich weniger durch gesellschaftliche Norm genötigt. Der Fokus liege stärker auf Konsens und Gleichberechtigung, ein großer kultureller Fortschritt, meint Reinhardt.

Freundschaftliche Verbundenheit, gemeinsame Werte und gegenseitige Unterstützung im Alltag wiegen heute oft schwerer als die reine Frequenz im Bett. „ Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter BAT-Stiftung

Quelle: dpa, ZDF