Junge Menschen über Sex und Intimität:"Mein Sexleben wird wahrscheinlich als eher wild betitelt"
von Lena Nagel
Späteres erstes Mal, neue Beziehungsmodelle, offene Gespräche über Bedürfnisse: Junge Menschen gehen heute anders mit Sexualität um. Drei von ihnen berichten über ihre Erfahrungen.
Nine, 31
Die 31-Jährige Nine hatte noch nie Sex und spricht darüber offen.
Nine widerspricht diesem Bild entschieden. Auch auf Social Media. Dort erreicht sie viele junge Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder sich in ihren Gedanken wiederfinden. Der Weg dorthin und der Umgang mit dem gesellschaftlichen Druck beschäftigen Nine sehr.
Als Jugendliche dachte sie, sie sei einfach eine "Spätzünderin". Irgendwann werde das Interesse an Sex schon noch kommen. Doch je älter sie wurde, desto größer wurde der Druck, dass sie jetzt Sex haben sollte, beschreibt Nine. Auch die Zweifel an ihr selbst wurden lauter. Sie fragte sich: "Was ist falsch mit mir? Warum fällt das allen anderen so leicht?"
Heute weiß sie, dass sie Zeit braucht, um sich sexuell oder romantisch auf jemanden einzulassen.
Für Nine sitzen das Thema Sex und Intimität tief: "Ich kann mich da nicht so verletzlich machen, das macht mir Angst."
Mehr Offenheit und höhere Erwartungen
Sexualtherapeutin Gianna Baccio beobachtet solche Erfahrungen häufiger. Sie findet, dass die Gen Z mit mehr Möglichkeiten und einer größeren Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen aufgewachsen ist. Gleichzeitig gingen junge Menschen ihrer Meinung nach bewusster mit dem Thema Sex um.
Das belegen auch die Ergebnisse der aktuellen Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit: Junge Menschen gehen nicht nur bewusster mit dem Thema Sex um, sondern haben auch später Sex als noch im Jahr 2019. Ein Hauptgrund laut Studie ist, dass sie auf den passenden Partner oder die passende Partnerin warten.
Yaz, 27
Yaz zeigt, wie vielfältig sich dieser bewusste Umgang gestalten kann.
Yaz liebt Sex: Sie beschreibt ihr Liebesleben als frei, offen und selbstbestimmt. "Bitch - das könnte die Gesellschaft wohl über mich sagen", sagt die 27-Jährige. Das stört sie aber nicht, sie hat sich selbst gefunden und das ist ihr wichtig.
Besonders offen spricht sie mit ihrer besten Freundin Loni über sexuelle Fantasien, Vorlieben und Erfahrungen. Beim Thema Sex kennen die Freundinnen keine Geheimnisse.
Sie und Loni haben auch schon gemeinsam mit Männern sexuelle Erfahrungen gemacht. Diese Offenheit und Vertrautheit - das ist Yaz wichtig. In den letzten Jahren hat sie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu definieren.
Wenn es sich gut anfühle und ein Vibe vorhanden sei, müsse sie diese Person "nicht erst noch drei Wochen kennenlernen" und sich 15 Mal überlegen, ob sie das jetzt möchte. "Sondern dann nehme ich mir halt das, worauf ich Lust habe", sagt Yaz.
Emma, 29
Den eigenen Umgang mit Sexualität zu finden, sei nicht immer einfach, weiß Emma.
Heute lebt Emma polyamor. Mit Beziehungsperson Pia sind Sex, Intimität und Bedürfnisse immer Themen. Kommunikation ist für Emma ein zentraler Bestandteil von Beziehungen.
Grenzen anderer respektieren
Wenn Emma neue Menschen kennenlernt, sprechen sie nicht nur über Themen wie Safer Sex oder Beziehungserwartungen, sondern auch darüber, welche Grenzen und Wünsche die andere Person mitbringt. Man bespricht alles: "Soll es nach dem Küssen weitergehen? Wollen wir uns ausziehen? Oder ist genau hier der richtige Moment aufzuhören?", sagt Emma.
Für Emma schafft diese Offenheit Sicherheit. Doch dahin war es ein langer Weg.
Für Sexualtherapeutin Gianna Baccio spiegeln solche Erfahrungen einen gesellschaftlichen Wandel wider. Junge Menschen würden heute mit einer "größeren Vielfalt an sexuellen Orientierungen" aufwachsen als frühere Generationen. "Da gibt es unterschiedliche sexuelle Orientierungen und es gibt unterschiedliche Geschlechter - und das ist das neue Normal", sagt sie.
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