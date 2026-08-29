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Panorama

Sex und Intimität in der Gen Z: Wie sich der Umgang gewandelt hat

Junge Menschen über Sex und Intimität:"Mein Sexleben wird wahrscheinlich als eher wild betitelt"

von Lena Nagel

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Späteres erstes Mal, neue Beziehungsmodelle, offene Gespräche über Bedürfnisse: Junge Menschen gehen heute anders mit Sexualität um. Drei von ihnen berichten über ihre Erfahrungen.

Yasmin "Yaz" liegt im Schoß ihrer besten Freundin Loni. Nur mit einem Slip bekleidet.

Sexuell offen, ungehemmt, kinky? Ist die Gen Z im Bett wirklich frei oder eher prüde, wie eine Studie nahelegt? Unsere Protas sprechen ehrlich über ihre intimen Wünsche und Ängste.

24.02.2026 | 28:37 min

Nine, 31

Die 31-Jährige Nine hatte noch nie Sex und spricht darüber offen.

In der Gesellschaft gibt es schon dieses eine Bild der Jungfrau: prüde, schüchtern, unattraktiv.

Nine

Eine junge Frau sitzt mit ausgebreiteten Armen und offenen Beinen, Top und Jeans, auf einem Sofa und lacht.

Die 31-jährige Nine lässt sich Zeit mit Sex und Intimität.

Quelle: ZDF / Christine Schroeder

Nine widerspricht diesem Bild entschieden. Auch auf Social Media. Dort erreicht sie viele junge Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder sich in ihren Gedanken wiederfinden. Der Weg dorthin und der Umgang mit dem gesellschaftlichen Druck beschäftigen Nine sehr.

Als Jugendliche dachte sie, sie sei einfach eine "Spätzünderin". Irgendwann werde das Interesse an Sex schon noch kommen. Doch je älter sie wurde, desto größer wurde der Druck, dass sie jetzt Sex haben sollte, beschreibt Nine. Auch die Zweifel an ihr selbst wurden lauter. Sie fragte sich: "Was ist falsch mit mir? Warum fällt das allen anderen so leicht?"

Heute weiß sie, dass sie Zeit braucht, um sich sexuell oder romantisch auf jemanden einzulassen.

Immer wenn ich merke, es wird irgendwie intensiver, körperlicher und da sind gewisse Erwartungen - ich habe dann so einen Fluchtinstinkt (…).

Nine

Für Nine sitzen das Thema Sex und Intimität tief: "Ich kann mich da nicht so verletzlich machen, das macht mir Angst."

In einem Innenraum: Nico und Josephine schauen sich tief in die Augen und lächeln sich an.

Was ist Liebe für die Gen Z? Von losen Situationships bis polyamoren Partnerschaften – jeder erlebt sie anders. Aber alle finden: Liebe ist verdammt schön und mehr als romantisch!

14.02.2026 | 29:24 min

Mehr Offenheit und höhere Erwartungen

Sexualtherapeutin Gianna Baccio beobachtet solche Erfahrungen häufiger. Sie findet, dass die Gen Z mit mehr Möglichkeiten und einer größeren Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen aufgewachsen ist. Gleichzeitig gingen junge Menschen ihrer Meinung nach bewusster mit dem Thema Sex um.

Das belegen auch die Ergebnisse der aktuellen Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit: Junge Menschen gehen nicht nur bewusster mit dem Thema Sex um, sondern haben auch später Sex als noch im Jahr 2019. Ein Hauptgrund laut Studie ist, dass sie auf den passenden Partner oder die passende Partnerin warten.

Der schlechte Sex, den man früher so hatte, da hat die Gen Z keinen Bock drauf, sondern das wählt die sich schon ganz genau aus.

Gianna Baccio, Sexualtherapeutin

Dr. Leon Windscheid steht im Vordergrund und blickt nachdenklich in die Kamera. Neben ihm steht Max und gestikuliert. Im Hintergrund ist ein heller Raum mit Pflanzen und Möbeln zu sehen.

Er will immer performen – und verliert die Lust. Leon Windscheid zeigt, wie Rollenmuster und Pornos Männlichkeit prägen – und wie Männer lernen können, loszulassen.

27.10.2025 | 43:33 min

Yaz, 27

Yaz zeigt, wie vielfältig sich dieser bewusste Umgang gestalten kann.

Mein Sexleben wird wahrscheinlich von den meisten Leuten als eher wild betitelt.

Yaz

Yaz liebt Sex: Sie beschreibt ihr Liebesleben als frei, offen und selbstbestimmt. "Bitch - das könnte die Gesellschaft wohl über mich sagen", sagt die 27-Jährige. Das stört sie aber nicht, sie hat sich selbst gefunden und das ist ihr wichtig.

Yasmin "Yaz" (r.) lässt sich von ihrem Freund Thies (l.) ihr Lebensmotto "Joy" tätowieren.

Offenheit und Vertrautheit sind Yaz wichtig. Gleichzeitig ist es wichtig, Bedürfnisse und Grenzen zu definieren.

Quelle: ZDF und Julia Knopp

Besonders offen spricht sie mit ihrer besten Freundin Loni über sexuelle Fantasien, Vorlieben und Erfahrungen. Beim Thema Sex kennen die Freundinnen keine Geheimnisse.

Der erste Schritt war eigentlich so, dass man so gar keine Scham voreinander empfunden hat, auch so was Nacktheit und Nähe angeht.

Yaz

Sie und Loni haben auch schon gemeinsam mit Männern sexuelle Erfahrungen gemacht. Diese Offenheit und Vertrautheit - das ist Yaz wichtig. In den letzten Jahren hat sie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu definieren.

Eine Frau und ein Mann liegen eng umschlungen in einem Bett.

Die aktuelle Jugendsexualitätsstudie zeigt: Junge Menschen in Deutschland werden heute später sexuell aktiv als noch 2019. Weitere Themen sind Verhütung, Aufklärung und Informationsquellen.

22.01.2026 | 1:31 min

Wenn es sich gut anfühle und ein Vibe vorhanden sei, müsse sie diese Person "nicht erst noch drei Wochen kennenlernen" und sich 15 Mal überlegen, ob sie das jetzt möchte. "Sondern dann nehme ich mir halt das, worauf ich Lust habe", sagt Yaz.

Emma, 29

Den eigenen Umgang mit Sexualität zu finden, sei nicht immer einfach, weiß Emma.

Normative Bilder von Sexualität sind ja um uns rum krass präsent. Für mich war da lange unklar, wie kann ich meine eigene Sexualität darin finden und ausleben.

Emma

Emma (r.) beim Tanzen mit Pia

Beim Tanz finden Emma (r.) und Pia eine besondere Verbindung.

Quelle: ZDF

Heute lebt Emma polyamor. Mit Beziehungsperson Pia sind Sex, Intimität und Bedürfnisse immer Themen. Kommunikation ist für Emma ein zentraler Bestandteil von Beziehungen.

Janine "Nine", Emmanuel "Emma", Defne, Yasmin "Yaz", Nico und Josephine "Jo" sitzen auf einem Sofa und lachen in die Kamera.

Auf der Suche nach Freiheit und dem eigenen Liebesglück: Die sechs Protagonist*innen diskutieren über Generationenkonflikte, Vorbilder, Sozialisation und Labels.

14.02.2026 | 28:55 min

Grenzen anderer respektieren

Wenn Emma neue Menschen kennenlernt, sprechen sie nicht nur über Themen wie Safer Sex oder Beziehungserwartungen, sondern auch darüber, welche Grenzen und Wünsche die andere Person mitbringt. Man bespricht alles: "Soll es nach dem Küssen weitergehen? Wollen wir uns ausziehen? Oder ist genau hier der richtige Moment aufzuhören?", sagt Emma.

Für Emma schafft diese Offenheit Sicherheit. Doch dahin war es ein langer Weg.

Ich habe jahrelang damit echt gerungen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe eine Sprache gefunden, kann echt irgendwie da drin dann auch loslassen.

Emma

Für Sexualtherapeutin Gianna Baccio spiegeln solche Erfahrungen einen gesellschaftlichen Wandel wider. Junge Menschen würden heute mit einer "größeren Vielfalt an sexuellen Orientierungen" aufwachsen als frühere Generationen. "Da gibt es unterschiedliche sexuelle Orientierungen und es gibt unterschiedliche Geschlechter - und das ist das neue Normal", sagt sie.

Dr. Leon Windscheid steht im Vordergrund und hält ein farbiges anatomisches Modell einer Klitoris in der Hand. Neben ihm steht Leila Lowfire und blickt überrascht nach vorne. Im Hintergrund befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Bett und farbigen Kissen.

Orgasmus erleben: für Frauen nicht selbstverständlich. Warum das so ist und was auch Männer tun können, um die Orgasm Gap zu schließen, lernt Leon Windscheid mit Sex-Podcasterin Leila Lowfire.

27.10.2025 | 43:22 min
Über dieses Thema berichtete 37 Grad Leben in der Doku-Serie "Young Sex: Wie liebt die Gen Z?" in ZDFneo am 27.08.2026 ab 23:40 Uhr.

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