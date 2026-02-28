  3. Merkliste
Sex und Psyche: Warum Männer mit Druck und Versagensangst kämpfen

Männer und Performancedruck:Leistungsdruck beim Sex: Wie "Mann" Versagensangst loswird

von Daria Eva Stanco

|

Was macht einen guten Liebhaber aus: Immer können, lange durchhalten? Oder geht es um etwas anderes? Performancedruck ist gerade für Männer oft eine Hürde. Wie man sie überwindet.

Ein Mann sitzt verzweifelt auf der Bettkante, im Hintergrund eine Frau mit besorgtem Gesicht.

Performancedruck: Viele Männer geraten beim Sex in einen inneren Prüfmodus, statt Nähe zu spüren. Offen über Unsicherheiten zu sprechen, kann entlasten, so ein Sexualpsychologe.

Quelle: imago/ingimage

Viele Vorstellungen über Sexualität entstehen nicht im Schlafzimmer, sondern in unserem gesellschaftlichen Denken über Leistung, sagt der Sexualpsychologe Christoph J. Ahlers. Es sei der Einfluss der Leistungsgesellschaft, dass der Wert einer Person sich am Wert ihrer Funktion bemesse.

Leistungsdruck in der Sexualität: Wie Versagensangst entstehen kann

Das Problem beginne schon bei der Bewertung des sexuellen Könnens: "Das sind alles grausame Gleichungen, die alle unseren Grundbedürfnissen widersprechen: nämlich Wertschätzung, Annahme, Zugehörigkeit."

Dr. Leon Windscheid steht im Vordergrund und blickt nachdenklich in die Kamera. Neben ihm steht Max und gestikuliert. Im Hintergrund ist ein heller Raum mit Pflanzen und Möbeln zu sehen.

Er will immer performen - und verliert die Lust. Leon Windscheid zeigt bei "Terra Xplore", wie Rollenmuster und Pornos Männlichkeit prägen - und wie Männer lernen können, loszulassen.

27.10.2025 | 43:33 min

Der Mechanismus dahinter: Wir wollen Anerkennung und versuchen sie durch Leistung zu erlangen. Wenn die Leistung nicht erbracht ist, haben wir Angst, die Anerkennung nicht zu erhalten. Das Selbstbild wird abhängig von Leistung - so entsteht der Performancedruck.

Doch gerade in der Sexualität wirkt diese Logik besonders zerstörerisch. Denn in diesem sensiblen Bereich zählt eigentlich das Gegenteil. Das bedeute, dass Wertschätzung und Annahme nicht an Bedingungen geknüpft seien.

Unorganisierter Schreibtisch

Stress sorgt zunehmend für Leidensdruck: Laut Stressreport der Techniker Krankenkasse hat das Stressempfinden in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen.

26.11.2025 | 0:24 min

Selbstbild und Sexualität: Wenn innere Unsicherheit die Lust blockiert

Ahlers erklärt die Wirkung des eigenen Selbstbildes auf die Sexualität folgendermaßen: Erst wenn wir uns sicher fühlten, so geliebt zu werden, wie wir sind, könnten wir wirklich loslassen.

Das hängt davon ab, ob ich in meinen ersten Lebensjahren die Erfahrung gemacht habe, liebenswert zu sein.

Dr. Christoph J. Ahlers, Sexualpsychologe

Und zwar dafür, "dass ich da bin und dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und eben nicht dafür, was ich leiste, bringe, drauf habe und abliefere", erläutert Ahlers.

Dietrich Grönemeyer am "Volle Kanne"-Frühstückstisch mit Nadine Krüger

Dietrich Grönemeyer zeigt, wie man mithilfe von Entlastungsstrategien Stärke und Zuversicht im Alltag finden kann.

27.01.2025 | 4:37 min

Fehle diese innere Sicherheit, verschiebe sich im entscheidenden Moment der Fokus. Statt beim Gegenüber zu sein, geraten wir in eine kritische Selbstbeobachtung. "Das ist so, als wenn über mir eine Kamera angeht und dann filme ich mich quasi selbst", so Ahlers.

Die Folge: Der Körper schaltet in einen Alarmzustand. Wenn die Angst, nicht geliebt zu werden, das Ruder übernimmt, stellt sich unser Organismus auf Kampf oder Flucht ein. In diesem Modus wird sexuelle Erregung zum Störfaktor. Sexualpsychologe Ahlers macht deutlich: "Mit einem steifen Penis oder einer geschwollenen Vulva kann ich weder kämpfen noch rennen."

Mai Thi Nguyen-Kim und Amanda Nentwig-Utzig

Wie entstehen Ängste und warum sollten wir sie ernster nehmen? Und wie sieht eine Therapie aus? Mai spricht mit der pyschologischen Psychotherapeutin Amanda Nentwig-Utzig über mentale Gesundheit.

26.10.2025 | 25:51 min

Die Wirkung von Pornokonsum auf die männliche Sexualität

Äußere Einflüsse könnten den Druck zusätzlich verstärken. So kann auch übermäßiger Pornokonsum zu einer verzerrten Wahrnehmung führen: "Wir glauben, was wir sehen. Deswegen bleibt dieser Transfer, diese Dechiffrierung: 'Ah, das ist hier Fiktion. Die übertreiben nur' aus." Je jünger die Konsumenten sind, desto mehr sei dies der Fall, so Ahlers.

Auf dem Bild sind zwei Hände zu sehen, die ein Tablet halten. Es sind pornografische Inhalte auf dem Tablet zu erkennen.

Laut einer Umfrage der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen hat fast die Hälfte der Minderjährigen schon pornografische Inhalte konsumiert. Beim ersten Kontakt waren die meisten jünger als 14.

09.12.2025 | 0:24 min

Was also tun mit dieser Angst, nicht zu genügen? Auf Knopfdruck erregt zu sein, funktioniert nicht - doch Kämpfen oder Weglaufen helfen ebenfalls nicht weiter. Ahlers stellt deshalb eine unbequeme, aber zentrale Frage: "Wie fühlt sich das für dich an, dir vorzustellen, ihr zu sagen, dass du Angst hast?"

Welche Funktion Kommunikation in der Sexualität hat

Hier setzt ein Perspektivwechsel an, für den der Sexualpsychologe wirbt. "Es ist so, dass Sexualität für uns Menschen die optimale Form von Kommunikation sein kann, um Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und diese Grundbedürfnisse - sich wahrgenommen, ernst genommen und angenommen zu fühlen - sind zentral für meine seelische Gesundheit."

Eine Frau und ein Mann liegen eng umschlungen in einem Bett.

Die aktuelle Jugendsexualitätsstudie zeigt: Junge Menschen in Deutschland werden heute später sexuell aktiv als noch 2019. Weitere Themen sind Verhütung, Aufklärung und Informationsquellen.

22.01.2026 | 1:31 min

Der Therapeut betont, dass es in der Sexualwissenschaft neben Fortpflanzung und Erregung diese dritte Funktion der Kommunikation gebe. Sie kann ein Raum sein, in dem wir Verbundenheit erleben, wenn wir es schaffen, uns von Bewertung und Vergleich zu lösen.

Sexualpsychologe Christoph J. Ahlers beruhigt, dass wir diesen Mustern nicht hilflos ausgeliefert seien - "auch nicht den Bildern von Männlichkeit, die uns geprägt haben". Die Veränderung beginnt im eigenen Bett: "Ich fange mit mir selbst an und dann kann ich es auch meiner Frau, meinem Mann versuchen zu vermitteln. Und dann können wir uns beide befreien. Dann wird Sexualität ein Schutzraum und keine Leistungsbühne."

Daria Eva Stanco ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Terra Xplore".

Gender Gap beim Orgasmus
:Sexualität: Warum Frauen seltener kommen

Beim Sex zwischen Mann und Frau kommen 95 Prozent der Männer regelmäßig zum Höhepunkt. Bei Frauen sind es 65 Prozent. Woher kommt das Ungleichgewicht und wie können wir das ändern?
von Daria Eva Stanco
mit Video43:22
Eine Person mit langen Haaren krallt sich mit beiden Händen in ein Bettlaken.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Terra Xplore" am 01.02.2026 ab 04:15 Uhr.

