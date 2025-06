Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Viele Menschen erleben Druck bei der Familienplanung

Außer in Deutschland wurden auch Menschen in 13 weiteren Ländern zu ihrer körperlichen Selbstbestimmung befragt. Sowohl Männer als auch Frauen berichteten dabei von Druck, Entscheidungen gegen ihre eigenen Wünschen zu treffen - sei es für oder gegen ein Kind.

18 Prozent aller Befragten gaben dabei an, bereits dazu gedrängt worden zu sein, ein Kind zu bekommen, obwohl sie dies nicht wollten. In einigen Ländern, so auch in Deutschland, berichteten mehr Männer als Frauen von diesem Druck.