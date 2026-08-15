Während Louis studierte und ein Start-up gründete, wurde seine Oma krank. Louis zog kurzerhand zu ihr und kümmerte sich um sie. Seitdem wohnen sie zusammen - für beide ein Gewinn.

"Es hat ihr gutgetan und hat für mich auch funktioniert"

Louis zieht zu seiner Oma Eva: Zwischen Studium, Start-up und Pflegealltag entsteht eine berührende Generationen-WG. Gemeinsam meistern sie ihre Herausforderungen. 16.08.2026 | 27:04 min

"Ich habe echt nicht viel darüber nachgedacht", sagt Louis über seinen ungewöhnlichen Umzug. Für den 26-jährigen Studenten war es selbstverständlich: Als sich der Gesundheitszustand seiner Großmutter verschlechterte, zog er im Herbst 2025 zu ihr.

Oma Eva (81) leidet an Rheuma. Von ärztlicher Seite war ihr eine Operation an beiden Knien nahegelegt worden. Doch nach einer Ernährungsumstellung und intensiven Übungen, angeleitet von ihrem gesundheitsbewussten Enkel, konnte sie auf den Eingriff verzichten.

Dank der Fürsorge von Louis bleibt seine Oma auch körperlich fit. Quelle: ZDF

Enge Bindung stärkt Zusammenleben

Seitdem Louis bei ihr eingezogen ist, fühlt sich Eva nicht mehr allein. Der Alltag der beiden ist voller Leben. "Der Grundstein unseres Zusammenlebens ist einfach, über alles zu sprechen. Und ich glaube generell, dieses Soziale fehlt vielen Menschen im Alter - sich einfach mal auszutauschen", sagt Louis.

Es hat ihr gutgetan und hat für mich auch funktioniert. Und dann bin ich einfach geblieben. „ Louis, ist bei seiner Oma eingezogen

Trotz vieler Unterschiede hat sich der Enkel seiner Großmutter schon immer sehr nah gefühlt. Ihre enge Bindung ist die Grundlage dafür, dass sie heute füreinander da sein können. "Familie ist für mich einfach das Wichtigste. Vielleicht hat mir meine Familie so viel Liebe und Positives gegeben, dass ich es jetzt zurückgeben kann", erklärt Louis.

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WG bringt "Gewinn an Lebensqualität"

Spaziergänge, gemeinsames Kochen und manchmal auch Arzttermine gehören zu ihrem Alltag. Insgesamt sei das "ein großer Gewinn an Lebensqualität", sagt Eva, die mit ihrer ungewöhnlichen WG auch ihre Freunde begeistert.

Louis und seine Oma Eva sind ein gutes Team. Die 81-Jährige ist ein Vorbild für den Studenten. Quelle: ZDF

Louis kümmert sich um seine Großmutter - und lebt gleichzeitig sein eigenes Leben weiter. Dabei ist Oma Eva ein großes Vorbild für ihn: Die ehemalige Innenarchitektin meisterte ihre Karriere und zog ihre Kinder als alleinerziehende Mutter groß. Ihre Stärke und Unabhängigkeit inspirieren Louis bis heute.

Wenn ich sehe, dass Oma mit 81 noch diese Kraft und diese Energie hat, ihr Leben so umzustellen, dann kann ich auch viel mehr schätzen, was man selbst hat. „ Louis

Auch Freunde von Louis kommen manchmal zu Besuch in Evas Berliner Wohnung. "Man vergreist nicht, wenn man mit jungen Menschen zusammen ist", sagt Eva lachend. Die WG der beiden zeigt: Zusammenleben über Generationen hinweg kann funktionieren - trotz aller Unterschiede.

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Konflikte gibt es in ihrem Zusammenleben kaum, sagt Eva: "Wir haben uns noch nicht einmal ernsthaft gestritten, obwohl wir so verschieden sind. Ich bin ein ordentlicher Mensch und er ist ein Chaot. Aber wir kommen trotzdem prima zurecht."

Gemeinsamkeiten wichtiger als Unterschiede

Dabei beziehen sich die Unterschiede nicht nur auf Ordnungssinn, Alter oder Gesundheit, sondern auch auf die Hautfarbe: "Sie als alte weiße Frau und ich irgendwie als junger, schwarzer Mann könnten von außen unterschiedlicher nicht sein", sagt Louis.

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Diese Unterschiede waren schon in seiner Kindheit für manche ein Thema. Doch wenn es um Rassismus ging, stellte sich seine Oma immer schützend vor ihre Enkel.

Da gab es Bemerkungen wie 'der kleine Sarotti-Mohr' oder irgend sowas. Und da habe ich gesagt: Fassen Sie ja nicht meinen Enkel an. „ Eva

Heute noch widerspricht Eva klar, wenn sie mit abwertenden Aussagen konfrontiert wird. Louis wiederum möchte zeigen, dass Alter nicht das Ende eines aktiven Lebens bedeutet: "Wenn wir mit Oma unsere Homepartys hier machen, zeigt es, dass es gar nicht so schlimm ist, 81 zu sein."

Auch Eva will ihrem Enkel und seinen Freunden die Angst vorm Altern nehmen: "Ich glaube, da kann man viel lernen: Es ist was Schönes, älter zu werden." Louis ist seiner Oma dankbar - und sie ihm. Heute ist klar: Sie bereichern einander. Und ihre Geschichte zeigt: Gemeinsamkeiten zählen mehr als Unterschiede.