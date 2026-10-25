1976 veröffentlichte die US-Band "Ramones" eine Platte, die als eine der Initialzündungen der Punk-Bewegung gilt. Aber Punk ist viel mehr als Musik. Punk ist eine Haltung.

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Zerrissene Jeans, Lederjacke, bunte Haare - vor 50 Jahren brauchte es nicht viel, um die Gesellschaft in Aufregung zu versetzen. Als die Punk-Musik Mitte der 1970er-Jahre die Bühnen eroberte, war sie ein Skandal - ein Aufschrei der Jugend gegen gesellschaftliche Zwänge und die empfundene Verlogenheit der Nachkriegszeit.

Was in New York und London begann, entwickelte sich auch in Deutschland zu einer neuen Jugendbewegung.

Punk war ein "Mittelfinger gegen die Leistungsgesellschaft"

"Punk war eine individuelle Ausdrucksweise, ein Abgrenzen gegenüber der Elterngeneration, eine Ablehnung von traditionellen Werten, ein 'Mittelfinger' gegen die Leistungsgesellschaft", sagt Karl Siebengartner. In seinem Buch zur Geschichte des Punks in Deutschland beschreibt der Historiker, warum Punk als eine Gegenbewegung zu begreifen ist:

Punk war nicht unbedingt für etwas, sondern gegen vieles. Gegen Eltern, Staat, Polizei, Mainstream, Massenkultur, gegen Arbeitsethos und Leistungskultur. Er war eine Verweigerungshaltung letztendlich. „ Karl Siebengartner, Historiker

Mit den "Ramones" fing es an

Punk-Musik als Protestform und als Ablehnung gegen das Bestehende. In New York legte die US-Band "Ramones" den Grundstein für den neuen Sound: kurze, schnelle Songs als Statement gegen Rock- und Hippiemusik. Mit ihrem Debütalbum setzte sie 1976 neue Maßstäbe.

1976 veröffentlichen die Ramones ihr Debütalbum. Mit 14 kurzen, schnellen Songs prägen sie den Punk – und beeinflussen die Musik bis heute. 01.04.2026 | 3:18 min

Auch auf der anderen Seite des Atlantiks vertraute die britische Band "Sex Pistols" auf die Macht von nur drei Akkorden. In Großbritannien traf Punk auf ein von Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit gebeuteltes Land.

In Großbritannien traf Punk einen Nerv

Songs wie "Anarchy in the U.K." stellten die Lebensweise der Gesellschaft offen infrage und trafen den Nerv der Jugend. Das Album "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" von 1977 wurde zum Manifest einer ganzen Generation, "No future"-Slogans, Sicherheitsnadeln und Irokesenfrisur wurden zum Erkennungszeichen der neuen Jugendkultur.

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Auch in der BRD fielen die Botschaften auf fruchtbaren Boden. Ende der 1970er Jahre entstanden in Städten wie Hamburg, West-Berlin und Düsseldorf ganz eigene Szenen. Bands wie "Slime", "DAF", "PVC" oder "Fehlfarben" gaben dem neuen Lebensgefühl eine Stimme.

Punk verbreitete sich auch in der DDR

Selbst in der DDR wurde Punk trotz Überwachung und staatlicher Repression zu einem Zeichen für den Widerstand gegen die Staatsmacht. Schnell verbreitete sich der Punk flächendeckend - nicht nur als Musikphänomen, sondern als Lebensweise.

Man sieht, dass Punk ein Flächenphänomen war, auch jenseits dieser urbanen Zentren. Da kommt man bis in kleinere Dörfer. „ Karl Siebengartner, Historiker

Auch die Ablehnung kommerzieller Verwertungslogiken gehörte zum Selbstverständnis des Punk. Historiker Siebengartner sagt, das Amateurhafte, diese Do-it-yourself-Attitude sei das, was man mit Punk verbinde.

Das war für die Menschen, die sich als Punk gesehen haben, sehr wichtig, einfach machen zu können, ohne ein festes Regelwerk zu haben. „ Karl Siebengartner, Historiker

Campino: Ein Punk braucht keine Qualifikation

Daran schloss auch die Düsseldorfer Band "ZK" an, aus der später "Die Toten Hosen" wurden. Frontsänger Campino sagte 1983 in einem Interview: "Man muss nichts bringen, um Punk zu sein. Das ist das Einzige auf der Welt, wo man keine Qualifikation braucht, man muss nur sagen: 'Ich bin Punk.'"

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In den 1980er Jahren entstanden neue Strömungen: Die Musik entwickelte sich elektronisch weiter, Hardcore und New Wave waren angesagt. 50 Jahre später ist Punk längst im Mainstream angekommen. Die "Toten Hosen" füllen ganze Stadien - die Punk-Ästhetik sei kein Aufreger mehr, argumentiert Historiker Siebengartner.

Über ein Loch in der Hose regt sich natürlich niemand mehr auf, aber es gibt immer noch junge Punk-Bands. Punk ist nicht vorbei, findet immer noch Anklang und hat nach wie vor Relevanz. „ Karl Siebengartner, Historiker

Was bleibt, ist die Idee einer Jugendbewegung, die sich selbst ermächtigt hat und mit Musik die Welt verändern wollte.