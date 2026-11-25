Ministerin will Empfehlungen umsetzen:Drei Vorschläge, wie Prostituierte geschützt werden sollen
von Johannes Lieber
Eine Expertenkommission hat in Berlin 51 Maßnahmen für den besseren Schutz von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern vorgelegt - unter anderem soll es für Freier neue Strafen geben.
Rund 200.000 Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter soll es in Deutschland geben. Wie viele es genau sind, kann niemand mit Gewissheit sagen - offiziell erfasst ist davon nur ein Bruchteil. Die hohe Dunkelzahl erschwert den Schutz von Prostituierten, argumentiert eine Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde.
Die Expertinnen und Experten schlagen deshalb 51 Maßnahmen vor - von neuen Altersgrenzen zu mehr Befugnissen für die Polizei. Der Kommissionsbericht sei eine "historische Chance, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen", sagte die zuständige Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU). Hier drei ausgewählte Vorschläge:
Vorschlag 1: Die Anmeldepflicht soll reformiert werden
Schon jetzt müssen sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter bei den Behörden anmelden. Machen sie das nicht, droht ein Bußgeld. Die Anmeldung ist heute aber kompliziert. Bisher sind zwei verschiedene Behörden zuständig, bei denen sich die Prostituierten persönlich vorstellen müssen. Die Formulare gibt es oft nur in deutscher Sprache. Außerdem kostet die Anmeldung Geld - in München etwa 35 Euro.
Das soll sich jetzt ändern, fordert zumindest der Vorsitzende der Kommission:
Außerdem empfiehlt die Kommission, dass es in Zukunft keine Strafen mehr für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gibt, die nicht angemeldet sind. So sollen, nach den Vorstellungen der Expertinnen und Experten, Zwangslagen besser erkannt und die Gesundheit der Betroffenen besser geschützt werden.
Vorschlag 2: Neue Strafen für Freier und Betreibende
Darüber hinaus schlägt die Kommission vor, dass es in Zukunft keine Strafen mehr für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gibt, die nicht angemeldet sind. Dagegen würden sich Kundinnen und Kunden strafbar machen, wenn sie Sex mit einer Prostituierten haben, die nicht angemeldet ist.
Freier sollen die Anmeldung mit einem QR-Code überprüfen können - ohne persönliche Daten der Sexarbeiterinnen oder Sexarbeiter zu sehen. Wie hoch die Strafen ausfallen sollen, hat die Kommission nicht definiert. Die Polizei soll nach Vorstellung der Expertinnen und Experten mehr Befugnisse bekommen, um die Regelung zu kontrollieren.
Vorschlag 3: Besserer Schutz für junge und schwangere Frauen
Die Expertinnen und Experten empfehlen zudem, dass eine Anmeldung erst ab 21 Jahren möglich sein soll. Erst in diesem Alter könnten die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter Risiken sowie Tragweite der Prostitution ausreichend einschätzen. Außerdem bestehe bei Jüngeren ein erhöhtes Risiko für Ausbeutung, Täuschung und Fremdbestimmung.
Für Schwangere sieht die Kommission ein Tätigkeitsverbot in den sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung vor. Sowohl die Mutter als auch das heranwachsende Kind sollen so vor Krankheiten geschützt werden. Der Bund soll für diese Zeit finanzielle Ausgleichsregelungen prüfen.
Prostitutionsschutz: Umsetzung ungewiss
Ob diese Regelungen aber wirklich kommen, ist nicht klar. Besonders in der Union hatten sich in der Vergangenheit einige Politikerinnen für generelle Strafen für Freier ausgesprochen. Beim sogenannten "Nordischen Modell" droht den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern ebenfalls keine Strafe - Freiern aber schon, egal ob es eine Anmeldung gibt oder nicht.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte Deutschland vor einem guten Jahr als "Puff Europas" bezeichnet und eine ähnliche Regelung gefordert. Auch die damalige Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach sich dafür aus. Unklar ist jetzt, ob sich die Regierungsfraktionen auf die abgeschwächten Vorschläge der Kommission einigen können.
Zudem kündigte die Familienministerin an, die Vorschläge der Expertinnen und Experten auch verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. Faktische Beschäftigungsverbote für Schwangere und Unter-21-Jährige könnten mit der Berufsfreiheit in Deutschland kollidieren.
Johannes Lieber berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.
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