Schwarzes Kleid, offene Haare, und eine mitreißende Stimme: Das Konzert von Parastu Ahmadi war ein Streaming-Erfolg. Die iranische Justiz beantwortete ihren Auftritt mit Gewalt.

Bestraft für einen Auftritt ohne Kopftuch: Sängerin Parastu Ahmadi Quelle: YoutTube.com / Parastu Ahmadi

Der Fall der iranischen Sängerin Parastu Ahmadi hat international viele Reaktionen hervorgerufen. Oft beinhalten die Wortmeldungen Begriffe wie "barbarisch" oder "grausam." UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk nennt die Strafe für ihren Konzertauftritt "abscheulich" und erinnert daran, dass Peitschenhiebe gegen das Verbot von Folter sowie unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verstoßen. Das wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt.

Körperliche Züchtigung erlaubte Strafe

Und dennoch sieht das iranische Recht körperliche Züchtigung als Strafe zum Beispiel bei Alkoholkonsum, Ehebruch, gleichgeschlechtlichem Sex oder Verstößen gegen die Kleiderordnung vor. Da es Frauen in der Islamischen Republik verboten ist, alleine auf Bühnen zu singen oder die Haare offen zu tragen, verurteilte ein Gericht die 29-jährige Sängerin, ihre Band und weitere Unterstützer des Konzerts im Juni zu jeweils 74 Peitschenhieben.

Millionen von Iranern sind dem Druck des Regimes, der Bedrohung seitens der USA und Israels sowie der wirtschaftlichen Instabilität ausgesetzt. Das Leben wird für die Iraner unberechenbar. 11.11.2026 | 6:29 min

Paratus Fall zeigt: Auch wenn die Kleidervorschriften in manchen Städten derzeit lockerer gehandhabt werden, man auf den Straßen häufiger Frauen ohne Kopftuch oder in körperbetonter Kleidung sieht: Die Regeln und Gesetze Irans haben sich nicht geändert. Ein Verstoß kann jederzeit geahndet werden. Eine Frau kann sich nie sicher sein, dass das, was sie heute trägt, morgen nicht die Sittenwächter auf den Plan ruft.

Seit Krieg mehr Macht für Revolutionsgarden

Hinzu kommt, dass die Revolutionsgarden seit Kriegsbeginn noch mehr Macht gewonnen haben. Sie besetzen zentrale Stellen im Regime. Die Auswirkungen davon sind im täglichen Leben spürbar, wie ein Gesprächspartner in Teheran dem ZDF schildert, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben muss.

"An meiner Universität ist die Basidsch-Studentenorganisation (Basidsch ist eine der Revolutionsgarde untergeordnete Miliz, Anm. d. Autorin) deutlich kompromissloser geworden. Immer wieder betont sie, dass die Zustände niemals zu dem zurückkehren werden, wie sie vor dem 28. Februar - dem Tag, an dem der Krieg begann - waren", berichtet er und ergänzt:

Tatsächlich werden Dinge, die früher toleriert wurden, nun nicht mehr geduldet. „ Student in Iran

Menschenrechtsorganisationen melden eine Zunahme an Verhaftungen aufgrund von kritischen Posts. Iranische Internetnutzer beklagen, dass Sicherheitskräfte sie - auf offener Straße und ohne Anlass - auffordern, ihre Handys zu entsperren, damit sie durchsucht werden können.

Der Krieg liefert den Behörden immer neue Vorwände für weitere Repressionen. „ Student in Iran

Jeden Abend treffen sich Hardliner an zentralen Plätzen iranischer Städte. Sie schwenken Fahnen und beschwören die Widerstandskraft des iranischen Regimes gegen seine Feinde. Auf Menschen, die den Krieg und das Regime kritisch sehen, wirken diese Versammlungen oft bedrohlich.

Eine staatlich beaufsichtigte Pressetour soll Irans Wirtschaft als widerstandsfähig zeigen. Neben der Tour erlebt das Kamerateam steigende Preise, fehlende Medikamente und Angst vor Repression. 19.10.2026 | 2:23 min

Freiheitsbewegung mit Einfluss - aber ohne Proteste

Viele Iranerinnen und Iraner ziehen sich immer weiter zurück, aus Sorge, überwacht zu werden. Unser Gesprächspartner will die Hoffnung auf ein freieres Leben nicht aufgeben: "Ich glaube, dass unser Weg in die Freiheit letztlich über eine soziale Bewegung führt - ähnlich der Bewegung 'Frau, Leben, Freiheit'." Diese Bewegung habe einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft gehabt, sagt er.

Die iranische Gesellschaft von heute ist nicht mehr dieselbe wie vor 2022. Aber die Wahrheit ist: wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. „ Studen in Iran

Die Blockade der Straße von Hormus trifft die iranische Hafenstadt Bandar Abbas hart. Fischer verlieren durch Seeminen ihre Existenz, Preise für Lebensmittel steigen drastisch. 07.11.2026 | 1:29 min

Daran, dass in der derzeitigen Situation große Proteste ausbrechen können, glaubt er nicht. Fügt aber hinzu, dass die desaströse Wirtschaftslage Menschen zu der Überzeugung bringen könnte, nichts mehr zu verlieren zu haben. Dann würden sie ihr Leben vielleicht erneut riskieren, um für Veränderungen im Land zu demonstrieren.

Darüber, wie es Parastu Ahmadi und ihren Kollegen nach der Auspeitschung geht, in welcher körperlichen und psychischen Verfassung die Künstler sind, ist öffentlich nichts bekannt.

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