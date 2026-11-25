Mit dem Pakistaner Muhammad Zeeshan schickt China erstmals einen Nicht-Chinesen ins All. Anders als seine Crew-Mitglieder bleibt er nur kurz auf der Weltraumstation "Tiangong".

Erstmals ist ein Ausländer mit Chinas Crew zur Raumstation Tiangong aufgebrochen. Der Pakistaner Muhammad Zeeshan soll dort als Nutzlastspezialist Experimente durchführen. 25.11.2026 | 0:17 min

Der Pakistaner Muhammad Zeeshan hat Geschichte geschrieben und ist als erster ausländischer Raumfahrer zur chinesischen Weltraumstation "Tiangong" aufgebrochen. Um 08:18 Uhr morgens (Ortszeit, 01:18 Uhr MEZ) hob die dreiköpfige Mannschaft der Mission "Shenzhou 24" mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordwesten Chinas ab. Wenig später meldete Chinas Behörde für bemannte Raumfahrt offiziell einen erfolgreich verlaufenen Start, wie im Staatsfernsehen zu sehen war.

Pakistanischer Astronaut will "Freundschaft" unterstreichen

Die historische Premiere ergab sich im Rahmen des alle halbe Jahre fälligen Besatzungstauschs. Zeeshan Ali wird als erster Ausländer einen Kurzaufenthalt von wenigen Tagen auf der Weltraumstation verbringen. China und Pakistan haben in 75 Jahren diplomatischer Beziehungen eine enge Wirtschafts- und Handelspartnerschaft entwickelt.

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"Zusammen mit meinen chinesischen Crewmitgliedern werde ich zeigen, dass diese Freundschaft echt ist", hatte Zeeshan Ali am Tag vor dem Start bei einer Pressekonferenz gesagt. Die Mission schlage ein neues Kapitel in der chinesisch-pakistanischen Weltraum-Zusammenarbeit auf, erklärte der 40 Jahre alte Luftwaffenpilot. Am Morgen wurden die drei Raumfahrer dann mit einer Zeremonie in Jiuquan kurz vor dem Start verabschiedet.

Als sogenannter Nutzlastspezialist soll Zeeshan Ali Experimente auf der "Tiangong" durchführen. Neben ihm fliegt auch Ingenieur Wu Yi erstmals ins All. Der 51 Jahre alte Weltraum-Veteran Tang Hongbo, der als erster chinesischer Taikonaut zum dritten Mal zur Weltraumstation reist, ist der Dritte im Bunde.

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Astronaut bleibt weitere sechs Monate im All

Zeeshan Ali wird jedoch nur einige Tage an Bord bleiben. Die "Shenzhou 24" soll zwar die aktuell dreiköpfige Crew der "Shenzhou 23" auf der chinesischen Raumstation ablösen. Neu ist allerdings diesmal, dass mit Zhu Yangzhu ein Teammitglied seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängert und damit erstmals ein ganzes Jahr auf der Raumstation verbringen soll.

Mit der längeren Verweildauer des Taikonauten will die Raumfahrtbehörde die Auswirkungen des Lebens im All auf den Körper weiter erforschen. Außerdem erhofft man sich Rückschlüsse darauf, wie die Raumfahrer im Orbit am besten unterstützt werden können.

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Die Männer, die im All verbleiben, sollen in den rund sechs Monaten unter anderem Wartungsarbeiten und rund 90 Experimente durchführen. Chinas Raumfahrtbehörde stellte etwa Versuche zum Leben im All in Aussicht. Hierbei sollen neue Strategien zur Vorbeugung von Gefäßalterung erforscht werden. Weitere Experimente sind in den Bereichen Technologie und Materialien für die Raumfahrt sowie Physik geplant.

Nach ISS-Ausschluss: China verbündet sich mit Pakistan

China war 2011 von der Internationalen Raumstation ISS ausgeschlossen worden, nachdem der US-Kongress die Zusammenarbeit zwischen der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Peking eingeschränkt hatte. Seitdem versucht China, andere Nationen in sein Raumfahrtprogramm zu integrieren. 2025 unterzeichneten China und Pakistan eine Vereinbarung und machten den Weg frei für den ersten ausländischen Astronauten an Bord der Raumstation Tiangong.

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Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar würdigte Alis Raumflug am Dienstag als eine "Quelle der Freude und des Stolzes für die gesamte Nation", Planungsminister Ahsan Iqbal erklärte, die Mission unterstreiche das Vertrauen und die "eiserne Brüderschaft" zwischen Pakistan und China.

Quelle: dpa, AFP