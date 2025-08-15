Zug entgleist in Dänemark: Toter und Verletzte

In Dänemark, in der Region Südjütland, ist ein Zug entgleist. Ein Mensch kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Offenbar hatte der Zug an einem Bahnübergang ein Fahrzeug erfasst.

Einsatzfahrzeuge nahe der Unglücksstelle im Süden Dänemarks. Quelle: epa

Bei einem Zugunfall nahe der Kleinstadt Tingleff in Dänemark nahe der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben, mehrere weitere wurden verletzt. Das teilte die örtliche Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit. Zwei Verletzte mussten demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Agentur Ritzau zufolge machte die Polizei zunächst keine Angaben zur Zahl der Verletzten, der Sender TV 2 spricht jedoch von mindestens 18. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zug erfasste Fahrzeug an Bahnübergang

Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hatte der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Laut TV 2 sagte die Polizei, dass es dort keine Schranken gegeben habe.

Medienberichten zufolge war auch eine Schulklasse in dem Zug. Keiner der Jugendlichen sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete TV 2. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 95 Menschen in dem Zug befunden haben.

Zugverkehr zwischen Tingleff und Sonderburg eingestellt

Der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg sei für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden, schrieb die Dänische Staatsbahn DSB bei X . Auch eine Krisenhotline wurde demnach eingerichtet. Tingleff befindet sich nahe der deutschen Grenze etwa 25 Kilometer von Flensburg entfernt.