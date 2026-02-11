Wer macht Kasse bei VW? Gerangel um Geld und Boni

Überraschend hat der Wolfsburger Volkswagen-Konzern nach einem Kassensturz sechs Milliarden Euro mehr auf dem Konto. Ein Trick gieriger Manager?

Das Verfahren ist nicht unüblich in der Wirtschaft: Um die Jahresbilanz aufzuhübschen, werden mit dem Verschieben von Ausgaben in die Zukunft, Verkäufen hier und da und anderen buchhalterischen Tricks die Barmittel verstärkt, der sogenannte "Cashflow". Das hilft großen Firmen, gute Kreditbedingungen am Markt zu halten, beruhigt Kapitalmärkte und wirkt sich auf die Dividenden aus - und es beeinflusst selbst in kleineren Betrieben oft die Höhe von Prämien oder Boni.

Als Volkswagen jetzt nach vorherigen Warnungen von möglicherweise null Cashflow die Finanzwelt mit der Meldung eines Sechs-Milliarden-Plus überraschte, war es der Boulevardpresse eine Sonntagsschlagzeile wert: Manager würden sich hier offenbar bereichern, weil sie nur so über die Schwelle zu ihrem Millionenbonus kämen. Aber ist das bei VW so?

VW-Betriebsrat wiegelt ab

Selbst die Arbeitnehmervertreter bei Volkswagen, die im Hinblick auf Betriebsratswahlen im März durchaus Grund hätten, sich medienwirksam in Szene zu setzen und mit dem Vorstand anzulegen, geben nach zwei Tagen Aufregung Löschschaum auf das Feuer.

In einer Handreichung des Gesamtbetriebsrats an die Beschäftigten, die dem ZDF vorliegt, wird zwar die Informationspolitik des Vorstandes kritisiert. In der Sache aber bleibt man beschwichtigend.

Viele Faktoren entscheiden über Manager-Boni

Den VW-Mitarbeitern wird erläutert, dass der Cashflow allein nicht ausschlaggebend für die Boni sei - und die Praxis der Cashflow-Kosmetik nicht verdammenswert. Im Gegenteil: Bessere Zahlen schaffen dem Unternehmen an der Stelle mehr Beinfreiheit.

Zur Frage, ob sich die Manager bereichern, schreiben die Betriebsräte:

Vorsicht, ganz dünnes Eis. Die Boni für den Konzernvorstand sind Stoff für eine Enzyklopädie. „ Gesamtbetriebsrat von VW in einer Handreichung

Tatsächlich umfasst das Kapitel Vorstandsvergütung im aktuellen Geschäftsbericht 28 Seiten, und der Cashflow ist nur einer unter vielen mitbestimmenden Faktoren. Entscheidend für den Erfolg des Unternehmens bleibt die Gesamtstrategie.

"Mai-Zahlung" für Arbeitnehmer gestrichen

Für diese Strategie hatten sich Volkswagen-Vorstand und -Betriebsrat nach einem Arbeitskampf Ende 2024 auf ein Paket mit großen Einschnitten geeinigt. Dazu gehörte auf Arbeitnehmerseite auch der Verzicht auf die sonst übliche "Mai-Zahlung", eine variable Leistungszulage, die in diesem und dem nächsten Jahr ganz ausbleiben sollte.

Sofern die sechs Milliarden Euro Geldregen nun schon als Effekt der Konsolidierung bei VW begriffen werden könnten, möchte der Betriebsrat gern über eine Anerkennungsprämie für die gemeinschaftliche Anstrengung verhandeln. Ein Spitzengespräch dazu soll in Wolfsburg noch in dieser Woche stattfinden.

Aktionäre können sich wohl bald die Hände reiben

Wie immer, wenn plötzlich mehr Geld in der Kasse ist als erwartet, will möglichst jeder etwas davon abhaben. Wie hoch fallen nun die variablen Teile der Boni bei den Managern aus, was bedeutet das für die Dividende? Alles Fragen, zu denen Volkswagen sich bis zum 10. März sicher bedeckt halten wird.

Denn das ist der Veröffentlichungstag für die Bilanz 2025, an dem die Investoren die Daumen heben oder senken. Und da bekommt der Cashflow wieder Gewicht. Er ist der "Mittelüberschuss aus dem laufenden Geschäft, der für Dividendenzahlungen zur Verfügung steht".

Spätestens bei der Hauptversammlung im Frühjahr werden sich also die Volkswagen-Hauptaktionäre, die Familien Porsche und Piech, über die zusätzlichen Milliarden im Topf die Hände reiben können.