VW verkauft in Europa deutlich mehr E-Autos

Auslieferungszahlen steigen:VW verkauft deutlich mehr E-Autos in Europa
Volkswagen legt heute Absatzzahlen für das dritte Quartal vor. Was E-Autos betrifft, scheint der Konzern erfolgreich zu sein: Die Auslieferungen in Europa haben kräftig zugelegt.
Volkswagen macht beim Verkauf von reinen Elektroautos in Europa weiter große Fortschritte. Die Zahl der Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge stieg nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den ersten neun Monaten des Jahres um mehr als drei Viertel.
Zur Einordnung: Im schwachen Vorjahreszeitraum wurden in Europa rund 293.300 reine Stromer verkauft. Die gesamten Auslieferungszahlen auf Konzernebene wollen die Wolfsburger im Laufe des Freitags bekanntgeben.
Marktführer in Europa bei vollelektrischen Fahrzeugen
Der Marktanteil von VW bei E-Autos lag auf dem Heimatkontinent zuletzt bei 27 Prozent - und damit vor der Konkurrenz. In Westeuropa war von Januar bis September jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug ein reiner Stromer. Ein Jahr zuvor waren es noch zwölf Prozent.
Auch die E-Auto-Bestellungen zogen dem Vernehmen nach weiter kräftig an: In Westeuropa lag der Wert in den ersten drei Quartalen fast zwei Drittel höher als ein Jahr zuvor. 2024 hatte das Ende eines Förderprogramms in Deutschland und anderen Ländern die Verkäufe von Batterieautos (BEV) stark belastet.
Auch insgesamt - also inklusive Verbrennern und Mischantrieben - bestellten Kunden im Heimatmarkt mehr Fahrzeuge bei Volkswagen und seinen Tochtermarken. In den neun Monaten ergab sich ein Plus von fast einem Fünftel.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Billigkonkurrenz in China und US-Zollpolitik belasten
Experten erwarten für das dritte Quartal insgesamt ein gedämpfteres Bild. Die gesamten Auslieferungen dürften demnach bei rund 2,2 Millionen Fahrzeugen stagniert haben. VW hat insbesondere in China mit starker Billigkonkurrenz zu kämpfen.
In den USA wirbelt die Zollpolitik von Präsident Donald Trump den Markt für ausländische Anbieter durcheinander.
Mehr zu VW
Quartalszahlen des Autobauers:VW-Gewinn bricht ein - Belastung durch US-Zöllemit Video
Kampf um den Auto-Standort:Ein Auto, 3.300 US-Dollar Lohnkostenvon Dennis Bergermit Video
Stellenabbau bis 2030:20.000 Beschäftigte verlassen VW freiwilligmit Video
IAA in München:Deutsche Autobauer wollen Aufholjagd startenvon Caroline Dreesmit Video