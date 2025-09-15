Möglicherweise Brandstifung an Bahnstrecke Berlin-Hannover

Bahnstrecke Berlin-Hannover:Polizei: Möglicherweise schwere Brandstiftung
Nach dem Brand eines Sicherungskastens der Bahn bei Hannover geht die Polizei von Brandstiftung aus, mittlerweile hat der Staatssschutz die Ermittlungen übernommen.
Die Polizei geht nach dem Brand an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Spurenlage an einem Stellwerk in Lehrte deute darauf hin, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Kriminalpolizei Hannover habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und der NDR berichtet.
Bisher keine Verdächtigen
Bisher gibt es nach Angaben der Polizei Hannover noch keine Verdächtigen. Angesichts ähnlicher Vorfälle bundesweit in jüngerer Vergangenheit hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.
Der Polizeiliche Staatsschutz ist eine Spezialeinheit innerhalb der Kriminalpolizei. Er übernimmt in der Regel die Ermittlungen, sobald ein politischer oder staatsgefährdender Hintergrund einer möglichen Straftat erkennbar oder nicht auszuschließen ist.
Am Samstag hatte ein Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover gebrannt. Der Sicherungskasten befand sich laut Bundespolizei etwa zwei Kilometer entfernt von dem Stellwerk. Der Kriminaldauerdienst sicherte daraufhin Spuren und nahm den gesamten Kasten mit, um ihn zu untersuchen.
Nach dem Vorfall war der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Mittlerweile läuft der Schienenverkehr auf der Strecke fast wieder regulär.
Staatsschutz übernimmt bei möglichem politischem Hintergrund
Ende August hatte ein Feuer an einem Gleisbereich bei Wuppertal-Oberbarmen ebenfalls den Staatsschutz auf den Plan gerufen. Zwar konnte es schnell gelöscht werden. Die Wuppertaler Polizei erklärte danach jedoch: "Wir müssen von einer gezielten Brandlegung ausgehen", also von einem "Anschlag auf die kritische Infrastruktur". Aufgeklärt wurde der Fall bislang nicht.
In Nordrhein-Westfalen waren zudem Ende Juli zwei Brandsätze auf der Bahnstrecke Düsseldorf-Duisburg gezündet worden. Dadurch waren Kabel für die Steuerung von Weichen und Signalen zerstört worden. In der Folge war der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn erheblich gestört.
Mehr Nachrichten
- mit Video
Möglicher Verfassungsschutzchef Selen:Erster Präsident mit Migrationshintergrund?von Klaus Brodbeck
- mit Video
Eurovision Song Contest 2026:Israel hält an ESC-Teilnahme fest
- mit Video
Geflüchtete in Arbeit:Wenn Integration in der Backstube scheitertvon Steffi Moritz-Möller
Leichtathletik-WM 2025:6,30 Meter - nächster Weltrekord für Duplantis
Bahnstrecke Berlin-Hannover:Polizei: Möglicherweise schwere Brandstiftung
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Nahost-Konflikt:Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost
Nach Fehlstart in der 2. Liga:Bochum trennt sich von Trainer Dieter Hecking
- FAQ
So läuft die Emissions-Senkung:Wie Bundesländer ihre Klimaschutz-Ziele berechnenvon Tobias Bluhm
- mit Video
Bergunglück in Pakistan:Keine Bergung von Dahlmeiers Leiche
- mit Video
Basketball-Europameister :Zurück aus Riga: DBB-Team feiert EM-Sieg mit Fans
- mit Video
Bitkom-Umfrage:Jedes dritte Unternehmen nutzt KI