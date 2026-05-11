Update am Abend: Zugunglück in Spanien und Patt in Israel

Guten Abend,

erst neun Monate ist es her, dass in Südspanien 46 Menschen bei einem Zugunglück starben. Heute erneut die Nachricht von einer tödlichen Kollision auf derselben Strecke: Wieder verloren Dutzende Menschen ihr Leben. Das erneute Unglück entfacht die Debatte über die Sicherheit des spanischen Schienennetzes neu. Anspannung herrscht unterdessen in Israel: Nach der Parlamentswahl wird noch ausgezählt, doch schon jetzt zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Während dort mögliche Mehrheiten im Mittelpunkt stehen, wirbt Kanzler Friedrich Merz in Japan für neue Wirtschaftsallianzen.

Hochgeschwindigkeitszüge kollidieren in Spanien: Mindestens 64 Todesopfer

Das ist passiert: Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der spanischen Provinz Toledo sind mindestens 64 Menschen gestorben. Mehrere Waggons stürzten eine Böschung hinab.

Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der spanischen Provinz Toledo sind mindestens 64 Menschen gestorben. Mehrere Waggons stürzten eine Böschung hinab. Das ist der Hintergrund: Bereits im Januar starben bei einem Zugunglück nahe Adamuz auf derselben Verbindung zwischen Madrid und Sevilla 46 Menschen. Danach entbrannte eine Debatte über die Wartung des Schienennetzes und die Sicherheit der Passagiere. Die Regierung kündigte Investitionen von 1,8 Milliarden Euro in das Streckennetz an.

Bereits im Januar starben bei einem Zugunglück nahe Adamuz auf derselben Verbindung zwischen Madrid und Sevilla 46 Menschen. Danach entbrannte eine Debatte über die Wartung des Schienennetzes und die Sicherheit der Passagiere. Die Regierung kündigte Investitionen von 1,8 Milliarden Euro in das Streckennetz an. Das sagen unsere Reporter: Die Züge beim Unglück heute seien in derselben Richtung unterwegs gewesen, so ZDF-Reporter Carsten Thurau. Dann habe einer von ihnen auf der Strecke angehalten, der zweite sei aufgefahren. Die spanische Regierung habe sehr schnell davon gesprochen, dass ein "menschlicher Fehler" Grund für den Unfall war.

ZDFheute live vom 28.10.2026 um 13:00 Uhr. 28.10.2026 | 12:15 min

Netanjahu bei Wahl vorn - aber ohne Mehrheit

Das ist passiert: Nach Auszählung von rund 85 Prozent der Stimmen liegt Netanjahus rechtsreligiöser Block bei Israels Parlamentswahl vorn. Laut Medienberichten erreicht er bislang 53 Sitze, das Lager von Herausforderer Gadi Eisenkot kommt auf 48. Beide verfehlen damit die nötige Mehrheit von 61 der 120 Sitze.

Nach Auszählung von rund 85 Prozent der Stimmen liegt Netanjahus rechtsreligiöser Block bei Israels Parlamentswahl vorn. Laut Medienberichten erreicht er bislang 53 Sitze, das Lager von Herausforderer Gadi Eisenkot kommt auf 48. Beide verfehlen damit die nötige Mehrheit von 61 der 120 Sitze. Das ist der Hintergrund: Die arabischen Parteien könnten mit bislang zusammen 19 Sitzen entscheidend für die Regierungsbildung werden. Eisenkot wäre auf ihre Unterstützung angewiesen, mehrere Oppositionsparteien lehnen das jedoch bislang ab. Netanjahu fordert eine rechtsgerichtete Regierung ohne arabische Beteiligung. Wer künftig regiert, ist offen.

Die arabischen Parteien könnten mit bislang zusammen 19 Sitzen entscheidend für die Regierungsbildung werden. Eisenkot wäre auf ihre Unterstützung angewiesen, mehrere Oppositionsparteien lehnen das jedoch bislang ab. Netanjahu fordert eine rechtsgerichtete Regierung ohne arabische Beteiligung. Wer künftig regiert, ist offen. Das sagen unsere Reporter: Nach der Wahl werde es auf die kleinen arabischen Parteien ankommen, sagt ZDF-Reporter Alexander Poel. Die Regierungsbildung werde aufgrund verhärteter Fronten zwischen den Blöcken schwierig. "Brücken zu bauen wird alles andere als leicht bei dieser Lage."

Morgenmagazin vom 28.10.2026 um 09:55 Uhr. 28.10.2026 | 2:12 min

Merz wirbt für Wirtschaftsallianz mit Japan

Das ist passiert: Kanzler Merz hat in Tokio eine globale Allianz für regelgebundenen Handel vorgeschlagen. Deutschland und Japan wollen zudem bei kritischen Rohstoffen, Forschung und Rüstung enger zusammenarbeiten. Auch eine Kooperation im Kampfflugzeugbau soll geprüft werden.

Kanzler Merz hat in Tokio eine globale Allianz für regelgebundenen Handel vorgeschlagen. Deutschland und Japan wollen zudem bei kritischen Rohstoffen, Forschung und Rüstung enger zusammenarbeiten. Auch eine Kooperation im Kampfflugzeugbau soll geprüft werden. Das ist der Hintergrund: Angesichts unfairer Handelspraktiken und erodierender internationaler Regeln sucht Merz den Schulterschluss mit Partnerländern wie Japan. Ohne China und die Vereinigten Staaten ausdrücklich zu nennen, kritisierte er Exportbeschränkungen, marktverzerrende Subventionen und regelwidrige Zölle.

Angesichts unfairer Handelspraktiken und erodierender internationaler Regeln sucht Merz den Schulterschluss mit Partnerländern wie Japan. Ohne China und die Vereinigten Staaten ausdrücklich zu nennen, kritisierte er Exportbeschränkungen, marktverzerrende Subventionen und regelwidrige Zölle. Darum ist das wichtig: Deutschland und Japan sind auf verlässliche Handelsregeln und sichere Rohstofflieferungen angewiesen. Eine engere Zusammenarbeit soll helfen, Lieferketten breiter aufzustellen und Abhängigkeiten zu verringern, ohne sich von großen Märkten abzuschotten.

heute Xpress vom 28.10.2026 um 08:20 Uhr. 28.10.2026 | 0:21 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: So können Sie Ihr E-Bike vor Diebstahl schützen

Smarte Schlösser, GPS-Tracker und digitale Wegfahrsperren versprechen mehr Sicherheit für E-Bikes. Welche Systeme es gibt und warum ein mechanisches Schloss trotzdem sinnvoll ist. Ein Überblick:

Volle Kanne vom 22.10.2026 um 12:29 Uhr. 22.10.2026 | 3:36 min

Sport

Fußball: Champions League der Frauen

Die Fußballerinnen des FC Bayern treffen heute erstmals auf Real Madrid. Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase steht für die Münchnerinnen schon viel auf dem Spiel. Während die Geschichte der Frauenabteilung der beiden Top-Vereine noch kurz ist, sind die Ambitionen riesig, wie Victoria Kunzmann zeigt:

Das ZDF überträgt die Partie live im Stream. Los geht es um 18:45 Uhr, es kommentiert Claudia Neumann.

Morgenmagazin vom 28.10.2026 um 10:44 Uhr. 28.10.2026 | 3:19 min

DFB-Pokal der Männer

Bei den Männern steht heute Teil zwei der zweiten Runde im DFB-Pokal an. Unter anderem hat Hannover 96 den Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Hannover hat unter dem neuen Trainer Sandro Wagner erst einen Punkt aus drei Ligaspielen geholt, der selbsternannte Aufstiegskandidat steckt in der Krise. Was kann Wagner in dieser schwierigen Lage bewirken?

Mit dem ZDF-Liveticker zum DFB-Pokal sind Sie immer auf Ballhöhe. Und nach den Partien finden Sie Zusammenfassungen aller Spiele im ZDF-Streamingportal.

Ergebnisse und Statistiken : Der DFB-Pokal im Liveticker Von Spielplan bis zu den Ergebnissen: Der DFB-Pokal heute bis zum Finale in Berlin in der Übersicht. Außerdem alle Spiele, alle Tore im Liveticker hier.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

"Jodi" ist Millionen von Jahren alt - aber macht noch immer Schlagzeilen. Denn das Skelett des Nanotyrannus wurde in New York für rund 47,3 Millionen Dollar versteigert. Damit ist es das zweitteuerste je versteigerte Dino-Skelett.

ZDFheute Xpress vom 28.10.2026 um 06:43 Uhr. 27.10.2026 | 0:37 min

Streaming-Tipps für den Abend

Die Midterms entscheiden, ob die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit im US-Kongress behalten. Die ZDF-Korrespondenten Claudia Bates, David Sauer und Elmar Theveßen reisen durch die USA und sprechen mit überzeugten Trump-Anhängern sowie Menschen, deren Zweifel angesichts steigender Preise und gebrochener Wahlversprechen wachsen. Zugleich ringen die Demokraten um den richtigen Kurs, um die Kontrolle über den Kongress zurückzugewinnen. (30 Minuten)

auslandsjournalvom 28.10.2026 um 10:03 Uhr. 27.10.2026 | 29:38 min

Die vierteilige Terra X-Dokureihe mit Mai Thi Nguyen-Kim macht sichtbar, wie sich Lebensmittel beim Kochen verändern und die Aromen entstehen, die das Essen einzigartig und lecker machen. Neu im Streamingportal sind die Episoden "Luft - die unsichtbare Zutat" und "Erde - Wo der Geschmack entsteht" (jeweils 44 Minuten):

TerraX vom 28-10.2026 um 11:37 Uhr. 28.10.2026 | 43:34 min

Rezept des Tages: Kartoffelsuppe mit Linsenbällchen

Volle Kanne vom 28.10.2026 um 09:57 Uhr. 28.10.2026 | 5:37 min

Die Kartoffelsuppe ist ein klassisches deutsches Wohlfühlgericht. Herzhaft, cremig, würzig - so ist es ein Genuss an kalten Tagen. Mario Kotaska serviert die Suppe mit Linsenbällchen. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team