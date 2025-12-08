Update am Morgen: Hoffnung und Wahrheiten

Guten Morgen,

"Hoffnung ist wie Zucker im Tee. Auch wenn sie noch so klein ist, versüßt sie alles", so besagt es ein chinesisches Sprichwort. Und um Hoffnung geht's auch beim Besuch des deutschen Außenministers Johann "Jo" Wadephul im Reich der Mitte.

Hoffnung darauf, dass sich die deutsch-chinesischen Beziehung verbessern mögen. Denn um sie steht es nicht zum Besten. Jo Wadephuls Antrittsbesuch sollte eigentlich schon im Oktober stattfinden, doch damals fanden sich von chinesischer Seite keine adäquaten Gesprächspartner beziehungsweise Termine. Ein diplomatischer Fauxpas - politisch-verschnupft sagten die Deutschen die Reise kurzerhand ab.

Außenminister Wadephul will in China Lockerungen für die Handelsbeschränkungen von Seltenen Erden erreichen. Wie seine Erfolgsaussichten sind, berichtet ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer:

Das Verhältnis ist seit längerem eher abgekühlt. Der Führung in Peking - allen voran Präsident Xi - missfällt der "moralische Zeigefinger". Gemeint ist die Kritik an der Menschenrechtssituation, an den Drohungen gegenüber Taiwan und am rücksichtslosen Ausnutzen der chinesischen Wirtschaftsmacht - vor allem in Bezug auf die so begehrten "Seltenen Erden". Die Deutschen legen da den Finger in die chinesischen Rechtsstaats-Wunden. Mal sehen, ob Deutschlands oberster Diplomat das beschädigte deutsch-chinesische Verhältnis zumindest etwas kitten kann.

"Kein Weg ist zu lang mit einem Freund an der Seite". Auch ein chinesisches Sprichwort, das durchaus zum Motto des heutigen Tages werden könnte. Und zwar in Sachen Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Friedrich Merz fliegt nach London. Dort trifft er die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und der Ukraine.

Die Europäer wollen es nicht den USA allein überlassen, einen Friedensplan mit den Russen auszuhandeln. In den letzten Tagen loteten in Miami russische und ukrainische Unterhändler mit dem amerikanischen Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner ein mögliches Kriegsende aus. Das heutige Treffen in London zeigt: Europäisches Vertrauen in die US-Verhandlungsführung sieht sicherlich anders aus - oder wie es der Französische Präsident Emmanuel Macron im Vorfeld ausgedrückt hat: "Wir müssen weiterhin Druck auf Russland ausüben, um es zum Frieden zu zwingen."

Über dieses Thema berichteten am Wochenende mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal:

Die Hoffnung, dass es dazu kommt, ist momentan mehr als gering, auch das ist aus Expertenkreisen zu hören. Zu sicher fühlt sich Kreml-Despot Wladimir Putin, setzt weiter auf die militärische Überlegenheit seiner Armee.

Dazu passt zum Abschluss auch wieder ein chinesisches Sprichwort: "Die Wahrheiten, die wir am wenigsten gern hören, sind diejenigen, die wir am nötigsten kennen sollten."

In diesem Sinne - kommen Sie gut in den Tag und die Woche.

Andreas Huppert, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump: Selenskyj hat Ukraine-Plan noch nicht gelesen: US-Präsident Donald Trump ist sich nach eigenen Angaben nicht sicher, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem neuen Vorschlag für ein Ende des russischen Angriffskriegs einverstanden ist. Die USA hätten mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und mit ukrainischen Vertretern, darunter Selenskyj, sagt Trump am Sonntagabend (Ortszeit) am Rande einer Gala im Kennedy Center in Washington. "Und ich muss sagen, dass ich ein wenig enttäuscht bin, dass Präsident Selenskyj den Vorschlag noch nicht gelesen hat", so der US-Präsident. Das sei der Stand von vor ein paar Stunden gewesen.

Meloni sichert Kiew Unterstützung zu: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sichert dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj weitere Unterstützung gegen Russlands Angriffskrieg zu. In einem Telefonat vor einem Treffen Selenskyjs mit weiteren europäischen Partnern in London hält die rechte Regierungschefin nach Angaben ihres Büros Moskau eine "neue Serie wahlloser Angriffe auf zivile Ziele" in der Ukraine vor. Ihr Land werde weitere Güter zur Unterstützung der dortigen Energieinfrastruktur und Bevölkerung liefern, auch Generatoren. Ziel bleibe ein dauerhafter und gerechter Frieden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Treffen der Innen- und Justizminister der EU: Die Innenminister wollen in Brüssel unter anderem eine gemeinsame Position zum Drittstaatenmodell und zur Liste sicherer Herkunftsstaaten beschließen. Auch über den Solidaritätsmechanismus, der in der europäischen Asylreform vorgesehen ist und die Übernahme von Flüchtlingen regeln soll, wollen die Minister sprechen.

Golden-Globe-Nominierungen: In Beverly Hills werden am ab 14:15 Uhr MEZ die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Verleihung der Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 11. Januar geplant. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei.

Schätzung zu Firmenpleiten: Die Konjunkturflaute zwingt immer mehr Firmen in Deutschland zur Aufgabe. Seit Monaten steigt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen. Um 10:30 Uhr legt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform eine Hochrechnung für das Gesamtjahr 2025 vor.

Über dieses Thema berichtete auch WISO am 01.12.2025 ab 19:25 Uhr.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern und RB Leipzig fahren eindrucksvolle Siege ein. Leipzig deklassiert Eintracht Frankfurt, die Münchner lassen ihre Muskeln beim VfB Stuttgart spielen - alle Highlights des Spiels sehen Sie hier im Video:

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

26.158.736 Euro - so viel Spendengeld kam bis zum Ende der 25. ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" am Samstagabend zusammen. Moderator Johannes B. Kerner stellte gemeinsam mit prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelte Spenden für Kinder in Not.

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Maria und Ludwig Jökel sind seit 73 Jahren verheiratet - und beide 100 Jahre alt. Was sie fit hält? Nach eigenen Worten: "Alles in Maßen." Dass das hohe Alter kein Einzelfall mehr ist, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts: Ende 2024 lebten rund 17.900 Menschen mit einem dreistelligen Alter in Deutschland - ein Anstieg um rund ein Viertel seit 2011.

Gesagt

Wer Syrien für sicher erklärt, um Abschiebungen zu rechtfertigen, ignoriert die Verhältnisse vor Ort. „ Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt

Die Debatte über eine mögliche Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihr Heimatland wird hierzulande hitzig geführt. Doch wie sieht es vor Ort aus? Ein Jahr nach dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Baschar al-Assad ist ZDF-Korrespondentin Golineh Atai durch das Land gereist und hat Menschen getroffen, die auf einen Neuanfang hoffen.

04.12.2025 | 32:00 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Alles nach Wasseradern ausrichten? Wie gefühlte Wissenschaft schadet, erklärt Christian Scharun in der aktuellen Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:

Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X : Wie Wasseradern uns wirklich schaden Glaubt man Wünschelrutengängern, soll die von Wasseradern, Verwerfungen im Boden und globalen Gitternetzen ausgehende "Erdstrahlung" zu diversen Leiden führen. Was steckt dahinter? von Christian Scharun mit Video 1:15 Kolumne

Die Nachrichten im Video

