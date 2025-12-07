Deutsche Bahn: Fast jeder zweite Zug im November verspätet

Die schlechten Nachrichten für die Deutsche Bahn und deren Kunden reißen nicht ab. Im November war vorläufigen Zahlen zufolge fast jeder zweite Zug im Fernverkehr unpünktlich.

Auch im November war nahezu jeder zweite Fernzug der Deutschen Bahn verspätet unterwegs. Lediglich 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel.

Wer abschätzen will, wie es um die eigene Bahnreise steht, kann derzeit eine Münze werfen. Kopf: Der Zug ist pünktlich. Zahl: Er kommt zu spät. Auch im November war nahezu jeder zweite Fernzug der Deutschen Bahn verspätet unterwegs. Lediglich 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie vorläufige Zahlen zeigen, die die Bahn nun veröffentlicht hat.

So (un)pünktlich ist die Deutsche Bahn

Das war zwar etwas besser als im Vormonat, als die Pünktlichkeit mit 51,5 Prozent so niedrig war wie wohl noch nie. Dennoch bleibt die Zuverlässigkeit so schlecht wie seit Jahren nicht. Von dem einst selbst gesteckten Pünktlichkeitsziel von mindestens 65 Prozent für das laufende Jahr haben sich das Unternehmen und auch der Bund als Eigentümer schon lange verabschiedet.

Die Deutsche Bahn hat 2024 fast 200 Millionen Euro Entschädigung gezahlt, berichtet die Bild am Sonntag. Es wurden 6,9 Millionen Anträge wegen Verspätungen und Ausfällen gestellt.

Viele Baustellen bremsen den Fernverkehr der Bahn

Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt. Sie fließen hingegen in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein. Sie misst, wie viel Prozent der Fahrgäste in einem bestimmten Zeitraum mit einer maximalen Verspätung von unter 15 Minuten am Ziel ankamen. Im November lag diese Quote bei 61,7 Prozent. Das ist der viertniedrigste Wert seit Anfang 2024. Erst seitdem veröffentlicht die Bahn diese Statistik.

Die Gründe sind lange bekannt: Aufgrund des schlechten Zustands des Schienennetzes wird so viel gebaut wie noch nie. Die Baustellen bremsen den Fernverkehr aus. Hinzu kommen die überlasteten Fernverkehrsknoten, vor denen sich die Züge immer wieder stauen. Diese Verzögerungen wirken sich schnell aufs gesamte Netz aus.

Die Gäubahn galt 2024 als pünktlichste Strecke der Deutschen Bahn. Wie zufrieden sind die Fahrgäste mit der Verbindung?

Zu Weihnachten werden mehr Züge eingesetzt

Zwar soll es um Weihnachten herum etwas besser werden, weil die Bahn - wie zu dieser Zeit üblich - auf Baustellen pausieren und mehr Züge einsetzen will. Doch Bahnchefin Evelyn Palla hat bereits klar gemacht, dass mittelfristig keine Besserung der Situation auf der Schiene in Sicht ist.

Generalsanierung: Wo die Bahn wann baut

Die Zahl der Baustellen werde sich auch im kommenden Jahr deutlich auf 28.000 erhöhen, sagte sie vor einigen Wochen. Das sei eine große Belastung fürs Netz - und damit auch für die Fahrgäste. Der "Bild am Sonntag" sagte sie nun: "Es geht jetzt darum, die Pünktlichkeit zu stabilisieren, also die Talsohle zu erreichen, und dann nach oben zu bringen."

