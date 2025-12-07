Wasseradern: Wie gefühlte Wissenschaft schadet | Terra-X-Kolumne

Glaubt man Wünschelrutengängern, soll die von Wasseradern, Verwerfungen im Boden und globalen Gitternetzen ausgehende "Erdstrahlung" zu diversen Leiden führen. Was steckt dahinter?

Von Abgeschlagenheit und Kopfschmerz über Depression bis hin zu Herzinfarkt und Krebs: In weiten Teilen des deutschsprachigen Raums vertrauen Menschen auf Rutengänger, wenn es darum geht, vermeintlich schädliche Strahlung in ihren Wohnungen aufzuspüren und auszumerzen.

Wir sind überall von Strahlung umgeben. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass Strahlung krank macht. Aber welche Strahlung ist harmlos - und welche gefährlich? 06.12.2025 | 1:15 min

Radiästhesie - eine "Wissenschaft" des Fühlens?

Die zugehörige "Wissenschaft" von dieser Strahlungswirkung bezeichnet man als Radiästhesie, was sich vom lateinischen radius für "Strahl" und dem griechischen aisthesis für "Wahrnehmung" ableitet.

Die Ursachen für die propagierte Erdstrahlung sollen unter anderem unsichtbare Gitternetze wie das sogenannte Hartmann- oder Curry-Gitter sein, die sich rund um den Globus spannen. Auch geologische Verwerfungen im Boden, die man vor allem im gebirgigen Gelände findet, sollen radioaktive Strahlung verstärken.

Wasseradern: ein geologischer Irrglaube

Doch was ist dran? Aus geologischer Sicht sind Wasseradern als unterirdische Bäche nicht zu erklären, denn Grundwasser breitet sich flächig aus. Auch für die krebserregende Strahlung aus Verwerfungen fehlt jeder Nachweis. Vergleicht man die Krebsinzidenz in den Mittelgebirgen oder im Alpenraum mit der von Regionen ohne diese tektonische Besonderheit, so sind keine Auffälligkeiten zu finden, die einen solchen Schluss zulassen würden.

Zuckerpillen, Akupunkturnadeln und Scheinoperationen – all das hat keine nachgewiesene Wirkung, aber trotzdem sind viele Menschen davon überzeugt. Woran liegt das? 22.09.2024 | 28:21 min

Wünschelrute im Test: Glaube statt Messung

Auch Hartmann- oder Curry-Gitter lassen sich mit herkömmlichen physikalischen Messinstrumenten nicht aufspüren. Braucht es dafür dann doch strahlenfühlige Rutengänger? Deren Fähigkeiten zur Wassersuche wurden bereits in zahlreichen Versuchsreihen getestet - mit einer Erfolgsquote, die nicht besser als zufälliges Raten war.

Das Geschäft mit der Erdstrahlung

Wir können festhalten: Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund anzunehmen, dass mysteriöse Gitternetze, Verwerfungen oder Wasseradern, von denen eine gesundheitsgefährdende Erdstrahlung ausgeht, wirklich existieren.

Trotzdem greifen viele Menschen in Sorge vor dem vermeintlichen Risiko zu teils drastischen Maßnahmen. Oft werden dabei einfache Veränderungen, wie beispielsweise eine Anpassung des Schlaf- oder Arbeitsplatzes, als unproblematisch abgestempelt, da sie den Alltag wenig einschränken. Spätestens wenn Betroffene jedoch zu kostspieligen Investitionen gedrängt werden, um sich vor der unsichtbaren Gefahr zu schützen, sollten wir die Sache ernst nehmen.

Rudolf Steiner: Was machte ihn Anfang des 20. Jahrhunderts zum Begründer einer spirituell-esoterischen Weltanschauung, der Anthroposophie? Ist er Hochstapler oder Genie? 21.03.2025 | 29:45 min

Das Vorsorgeprinzip - wann es wirklich greifen sollte

Im Grunde geht es hierbei um die Frage nach einer sinnvollen Anwendung des Vorsorgeprinzips. Hierfür ist es wichtig zu beurteilen, wie real oder wahrscheinlich die drohende Gefahr wirklich ist. Gibt es wissenschaftlich mehr oder weniger wasserdichte Belege für ein Risiko, wie das beispielsweise für die krebserregende Wirkung von Tabakkonsum oder rotem Fleisch der Fall ist, sollten Vorsichts- oder Vermeidungsmaßnahmen definitiv getroffen werden.

Liegen für eine Gefahr zwar keine empirischen Nachweise vor, aber mögliche Schädigungen erscheinen zumindest plausibel, dann sollte auch hier ein Vorsorgeprinzip greifen. Als Beispiel kann dafür die Mobilfunkstrahlung herangezogen werden. Eine Reduzierung, indem man zum Beispiel häufiger mit dem Lautsprecher oder einem Headset telefoniert, ist angebracht, solange die Maßnahmen keine drastischen Einschränkungen darstellen.

Handys, Mikrowellen, WLAN, 5G – wir sind überall von Strahlung umgeben. Viele Menschen machen sich Sorgen um gesundheitliche Schäden durch Strahlung. 05.10.2025 | 30:25 min

Fakten statt Furcht: Kommunikation gegen Pseudowissenschaft

Gibt es jedoch weder wissenschaftliche Nachweise für die Existenz noch einen physikalisch plausiblen Wirkmechanismus der vermeintlichen Gefahr, dann sind auch Maßnahmen zur Vermeidung im Allgemeinen nicht sinnvoll. Selbst viele kleine und kostenlose Verhaltensänderungen können sich so zu einer echten Belastung aufsummieren und Betroffene im Alltag stark einschränken.

Eine auf den naturwissenschaftlichen Fakten basierende und empathische Kommunikation mit verunsicherten Menschen kann dabei helfen, eine Pseudowissenschaft wie die Radiästhesie und diejenigen, die damit auf dem Rücken von Betroffenen Unsummen an Geld verdienen, zu entlarven.

Dr. Christian Scharun ... ... ist wissenschaftlicher Autor in der Redaktion von MAITHINK X. Wissenschaftliche Inhalte kommuniziert er auf unterhaltsame Art und Weise auch bei Science Slams sowie auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken. 2022 konnte er mit "FameLab Germany" einen der größten Wettbewerbe für Wissenschaftskommunikation gewinnen. Neben seiner Passion für die Wissenschaft selbst war Christian Scharun als Klimaforscher aktiv. Dabei beschäftigte er sich mit den Emissionen von Treibhausgasen und simulierte mit Klimamodellen ihren Beitrag zur globalen Erwärmung.

