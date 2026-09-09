Update am Morgen: Ein Sommer des ständigen Wartens

Guten Morgen,

immer wieder hängt dicker Rauch über der ukrainischen Hauptstadt. Kiew wird diesen Sommer das Ziel russischer Drohnen und Raketen. Russland pausiert seine Angriffe nur für einen kurzen Moment am Wochenende, als die beiden amerikanischen Verhandler, Jared Kushner und Steve Witkoff, erst Moskau, dann Kiew besuchen. Die Treffen gehen ohne ein konkretes Ergebnis zu Ende.

Der Krieg aber geht weiter. Das macht Russland nach Abreise der amerikanischen Delegation mit einem heftigen Luftschlag auf Kiew in der Nacht von Montag auf Dienstag deutlich. Die ukrainische Luftwaffe zählt 32 Raketen und 166 Drohnen, mehrere Menschen werden dadurch getötet und verletzt. Seit fünf Sommern können ukrainische Zivilisten im ganzen Land nicht mehr ruhig schlafen.

In Moskau ist es der erste Sommer, in dem russische Zivilisten die Folgen des Krieges ihrer Regierung auch in ihrem Alltag fast täglich spüren. Sommer in Russland bedeute in diesem Jahr oft Stillstand, stundenlange Warteschlangen an den Tankstellen, berichtet unser Russland-Korrespondent Felix Klauser im auslandsjournal.

ZDFheute Xpress, 8.9.2026, 9:33 Uhr 08.09.2026 | 0:20 min

Zum ersten Mal gebe es auch ein Benzinproblem in der russischen Hauptstadt. Manche Tankstellen hätten teils gar kein Benzin mehr im Angebot. Ein Problem für die Fortbewegung in diesem großen, weiten Land, vor allem für Landwirte, die ihre Landmaschinen bewegen und Waren in die Städte ausliefern müssen.

Die russische Wirtschaft leidet nicht nur unter westlichen Sanktionen, sondern auch durch immer mehr ukrainische Drohnenangriffe auf das russische Hinterland, besonders auf Lagerhäuser und Ölraffinerien. Mitte Juli attackiert die Ukraine zum ersten Mal Wildberries, den größten Online-Händler Russlands. Durch Angriffe auf mehrere Lagerhäuser entstand ein Schaden im Milliardenbereich.

Der Druck auf russische Unternehmer ist inzwischen deutlich gestiegen, doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die Sorgen russischer Zivilisten wirkliche Auswirkungen auf die Parlamentswahlen Mitte September haben werden. Die Oppositionspartei Jabloko, die mit einem Programm antreten wollte, das sich deutlich gegen den Krieg positioniert, wurde von der Wahl ausgeschlossen.

Ein Wahlsieg der Putin-Partei Einiges Russland gilt als ausgemacht, sagt Felix Klauser. Von seiner Reise durch Moskaus Umland berichtet er um 22:15 Uhr im auslandsjournal.

Ich freue mich auf Sie heute Abend

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 09.09.2026, 00:30 Uhr 09.09.2026 | 0:51 min

Merz gegen Weidel im Bundestag: Nach dem Sieg der AfD über die CDU in Sachsen-Anhalt treffen heute die Vorsitzenden der beiden Parteien im Bundestag aufeinander. Die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel eröffnet als Oppositionsführerin die Generaldebatte in der Haushaltswoche, anschließend redet Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. Das Rededuell dürfte ganz im Zeichen des Erdrutschsiegs der AfD stehen.

Parteitag der US-Republikaner: US-Präsident Donald Trump steht wieder einmal im Mittelpunkt, wenn sich die Republikaner ab heute zu ihrem Parteitreffen versammeln. Ziel der Veranstaltung: Weichen stellen für die Kongresswahlen in knapp zwei Monaten und Spenden einsammeln.

Beisetzung von König Harald V.: Zum Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. werden heute nicht nur zahlreiche Royals, Präsidenten und andere prominente Besucher erwartet, sondern auch viele tausend Menschen entlang der Route. Die ARD überträgt die Trauerfeier ab 12 Uhr.

Neues aus dem Hause Apple: Der Tech-Konzern stellt im September traditionell neue iPhone-Modelle vor. Unter dem Motto "Surprise and shine" ("Überrasche und scheine") wird diesmal unter anderem auch das erste aufklappbare Telefon des Konzerns erwartet.

Sportlich in den Tag

Die Champions League ist zurück. Der BVB greift als erste deutsche Mannschaft ins Geschehen ein und empfängt heute Abend um 21 Uhr den FC Villarreal.

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ab 23 Uhr ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Das sollten Sie sich mal anschauen

In einem Zoo nahe Athen sind drei Sumatra-Tiger geboren worden. Die kleinste Tigerart ist stark vom Aussterben bedroht, in freier Wildbahn leben laut Experten nur noch rund 400 Tiere.

ZDFheute Xpress, 8.9.2026, 18:30 Uhr 08.09.2026 | 1:12 min

Gesagt

Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz. „ Angela Merkel, Ex-Bundeskanzlerin

Nach dem starken Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigt sich die frühere Kanzlerin schockiert. Sie spricht von einem "Einschnitt" in der Geschichte.

Altkanzlerin nach Wahl in Sachsen-Anhalt: "Mir als CDU-Mitglied blutet das Herz"

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 08.09.2026 | 2:13 min

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So wird das Wetter heute

Heute kann es im Osten und Süden längere Zeit regnen. Sonst zeigt sich häufiger die Sonne, allerdings ziehen ab den Mittagsstunden von Nordwesten her neue Schauer und Gewitter herein. Es wird deutlich kühler als zuletzt mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider