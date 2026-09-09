Trump: Keine kanadischen Produkte mehr in US-Behörden

Trump legt im Handelsstreit mit Kanada nach: Der US-Präsident droht, kanadische Produkte aus einem US-Beschaffungsprogramm auszuschließen. Zuvor hatte Kanada Gegenzölle verhängt.

US-Präsident Donald Trump spricht im Zollstreit immer wieder davon, dass es ein Handelsungleichgewicht zulasten der USA gebe. Quelle: Annabelle Gordon/ epa

Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck. Er will kanadischen Firmen den Zugang zum Beschaffungswesen von US-Behörden verwehren. Der US-Präsident wies in einem Post auf Truth Social eigene Behörden an, entsprechende Schritte einzuleiten, um Produkte kanadischen Ursprungs von Listen zu entfernen. Auf diesen sind Unternehmen aufgeführt, von denen US-Behörden über Rahmenverträge Produkte und Dienstleistungen beziehen können.

Diese Verträge hätten ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro) pro Jahr, fügte Trump hinzu. Trump knüpfte seine neueste Anweisung an die Forderung Richtung Kanada, US-Firmen, darunter Milchlandwirten, gleichwertigen Zugang zu ihrem Markt zu gewähren. Der US-Präsident spricht im Zollstreit immer wieder davon, dass es ein Handelsungleichgewicht zulasten der USA gebe. Mit diesem Argument hatte er auch gegen viele andere Länder Zölle verhängt.

Keine Einigung, stattdessen Handelskrieg: Der Zollstreit zwischen Kanada und den USA eskaliert. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. 23.08.2026 | 2:56 min

Gegenzölle auf US-Importe in Kraft getreten

Trumps Ankündigung fiel auf den Tag, an dem Gegenzölle, die Kanada auf US-Importe erhebt, in Kraft traten. Betroffen sind nach früheren Angaben aus Kanada Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik.

Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada waren zuletzt gescheitert. Die USA hatten danach im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar verhängt - darunter etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada legt daraufhin nun nach.

Der Zollstreit mit den USA trifft Kanada hart: Rund 70 Prozent der Exporte gehen in die USA. Beide Seiten hätten rhetorisch deutlich nachgelegt, so ZDF-Korrespondent Coerper. 26.08.2026 | 1:10 min

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Quelle: dpa, AFP