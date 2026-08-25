Zollstreit: Kanada verhängt Gegenzölle auf Importe aus den USA

Kanada verlangt künftig Zölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus den USA. Zuvor hatten die USA unter Donald Trump ebenfalls hohe Zölle auf kanadische Waren verhängt.

Kanada verhängt Gegenzölle auf Waren aus den USA

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada spitzt sich weiter zu. Nach Trumps neuen Zöllen kündigte die kanadische Regierung eine Antwort darauf an. 25.08.2026 | 0:27 min

Im Zollkonflikt mit den USA hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland verhängt. Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne erklärte:

Mit Wirkung vom 8. September wird Kanada Gegenzölle von bis zu 15, 25 oder 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von 27,6 Milliarden Dollar erheben. „ François-Philippe Champagne, kanadischer Finanzminister

Weiter sagte er: "Für jedes Produkt würde unser Zoll dem amerikanischen Zoll auf die gleiche Art von kanadischen Waren entsprechen."

Die Gegenmaßnahmen würden insbesondere auf Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik angewendet, so Champagne.

USA verhängten Zölle auf Hockeyschläger, Honig und Wein aus Kanada

Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa Ende vergangener Woche ist der Streit zwischen den Nachbarländern eskaliert. Die USA verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar - darunter etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Der kanadische Premierminister Mark Carney kündigte daraufhin Gegenzölle an, die nun ausformuliert wurden.

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Erst am Montag hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Erhöhung der Importabgaben für Autos, große und kleine Lastwagen, Autoteile und Stahl auf 50 Prozent ab dem 1. Januar 2027 gedroht. Wie in der Vergangenheit könnten Unternehmen die Zölle umgehen, indem sie in den USA produzierten, hieß es weiter. 85 Prozent aller aus Kanada exportierten Autos gingen 2024 in die Vereinigten Staaten.

Derzeit fordern die USA nach kanadischen Angaben auf Basis von Abschnitt 232 des "Trade Expansion Acts" aus dem Jahr 1962 Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos, Lastwagen und entsprechende Teile. Zudem erheben sie bei Stahl, Aluminium und Kupfer Importabgaben von zehn bis 50 Prozent.

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Trump: USA sind nicht auf Handel mit Kanada angewiesen

Carney hatte am Montag gesagt, in den Verhandlungen sei klar geworden, dass die USA kanadische Schlüsselindustrien wie die Automobil-, Stahl- und Aluminiumindustrie "zerstören" wollen. Trump begründet seine Zölle unter anderem damit, dass Kanada die Vereinigten Staaten seit Jahren "ausbeute". Er behauptete, dass sein Land nicht auf den Handel mit dem Nachbarn angewiesen sei. Laut US-Zensus ist Kanada derzeit der zweitgrößte Handelspartner der USA.

Besonders eng sind die beiden Länder im Energiesektor miteinander verflochten. Kanada ist der mit Abstand wichtigste ausländische Lieferant von Rohöl für die USA. Auch Erdgas und Strom fließen über die gemeinsame Grenze. In beiden Ländern hängen Millionen von Jobs am Handel.

Gemeinsam mit den Vergeltungszöllen verkündete die Regierung Unterstützungsmaßnahmen für die betroffene Industrie in Kanada in Höhe von 7,5 Milliarden kanadischen Dollar.

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Quelle: dpa