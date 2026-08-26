Handel mit Kanada: Trumps Aussagen im Check

Arbeitslosigkeit, Export in die USA, Zölle auf Milchprodukte: Was ist dran an Donald Trumps Zahlen und Aussagen zum Handel mit Kanada? Ein Überblick.

Nach den gescheiterten Handelsgesprächen bringt US-Präsident Trump neue Zölle ins Spiel. Kanadas Premierminister Carney droht mit Gegenzöllen. 25.08.2026 | 1:32 min

Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada spitzt sich weiter zu: Die Regierung von Premierminister Mark Carney hat eine harte Reaktion auf die gegen Kanada verhängten US-Zölle angekündigt. Ab dem 8. September sollen zum Beispiel Zölle von 50 Prozent für Stahl- und Aluminiumprodukte aus den USA fällig werden. Auch für US-Milchprodukte sollen künftig Importaufschläge von 25 Prozent gelten.

Hintergrund sind US-Zölle in Höhe von 50 Prozent, die am Wochenende unter anderem auf alkoholische Getränke, Milchprodukte, Hockeyschläger und Sperrholz aus Kanada in Kraft traten.

Faktensammlung zu US-Handel mit Kanada

Das Weiße Haus veröffentlichte am Dienstag als Reaktion auf Kanadas Gegenzölle eine Faktensammlung zu den US-kanadischen Handelsbeziehungen. Wie der kanadische Sender CBC schreibt, stimmen viele der dort getroffenen Aussagen und stützen sich auf tatsächlich überprüfbare Quellen - etwa, dass in den meisten kanadischen Provinzen und Territorien amerikanischer Wein, Bier und Spirituosen von den Regalen verschwunden sind und dadurch der Import von alkoholischen Getränken aus den USA zeitweise um etwa 81 Prozent zurückgegangen ist.

Der Zollstreit mit den USA trifft Kanada hart: Rund 70 Prozent der Exporte gehen in die USA. Beide Seiten hätten rhetorisch deutlich nachgelegt, so ZDF-Korrespondent Coerper. 26.08.2026 | 1:10 min

Doch vieles von dem, was US-Präsident Donald Trump über das Nachbarland behauptet, stimmt nicht. Unter anderem der US-Sender CNN nahm das bereits zum Anlass, Trump-Aussagen zu überprüfen. Ein Überblick.

Wie viel exportiert Kanada in die USA?

In einem Post auf seinem Netzwerk "Truth Social" behauptete Trump am Montag über Kanada: "Sie machen 95 Prozent ihrer Geschäfte mit den USA."

Doch diese Zahl stimmt nicht. Es ist zwar wahr, dass die USA der größte Handelspartner Kanadas sind - auch deshalb verkündete die Regierung in Ottawa ein Hilfspaket in Höhe von umgerechnet 4,6 Milliarden Euro für betroffene Unternehmen und Beschäftigte.

Doch tatsächlich gehen bislang rund 70 Prozent der kanadischen Warenexporte in die USA - nicht 95.

Bezahlbarkeit sei für die Amerikaner ein wichtiges Thema, sagt Ökonomin Claudia Schmucker. Durch die Zölle würden viele Waren jetzt aber teurer, was sich auf die Midterms auswirken könnte. 25.08.2026 | 8:44 min

Wie hoch ist Kanadas Arbeitslosigkeit?

In einem weiteren Post vom Montag schrieb Trump, dass Kanadas Arbeitslosenquote bei zehn Prozent liege und weiter steige.

Auch das stimmt nicht: Die kanadische Arbeitslosenquote lag im Juli tatsächlich bei 6,4 Prozent - und damit auf dem niedrigsten Wert seit zwei Jahren.

Wie steht es um Kanadas Zölle auf Milchprodukte?

Am Dienstag postete Trump weiter: "Sie verlangen von unseren Landwirten Zölle von 400 Prozent und mehr." Woher Trump diese Zahl nimmt, ist unklar. In der Faktensammlung des Weißen Hauses werden 300 Prozent Zölle erwähnt, als es um Milchprodukte geht. Dort heißt es: "Kanada begrenzt den Zugang von US-Milchprodukten zum kanadischen Markt durch Zollkontingente [...] für Einfuhren oberhalb dieser Kontingente fallen zudem Zölle von fast 300 Prozent an."

Kanada reagiert mit Gegenmaßnahmen auf Trumps neue Zölle. Das Land sei wirtschaftlich verwundbar, wolle dem Druck der USA aber standhalten, so ZDF-Korrespondent Coerper. 25.08.2026 | 6:20 min

Es stimmt zwar, dass beim Import von US-Milchprodukten ab einer bestimmten Einfuhrmenge hohe Zölle anfallen könnten - bis zu 250 Prozent bei Käse und fast 300 Prozent bei Butter.

Aber: Die USA erreichen die Höhe der Einfuhren gar nicht, ab der diese Zölle gelten würden. 2025 räumte die US-Milchindustrie selbst ein, dass die USA die ihnen erlaubte Höchstmenge für zollfreie Exporte in keiner Kategorie von Milchprodukten ausschöpfen würden.

Quelle: ZDF, AFP