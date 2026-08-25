Donald Trump unter Druck: Erreichen ihn noch alle wichtigen Informationen? Und wer ist die neue Vertraute an seiner Seite? Die Debatte im auslandsjournal-Podcast.

Kanada steckt im Zollkrieg mit den USA, neue Iran-Sanktionen verschärfen den Konflikt im Nahen Osten. Nutzt Trump die Eskalation als Strategie oder zeigt sie politische Schwäche? 24.08.2026 | 60:37 min

In Washington D.C. gehen die "Brot und Spiele"-Inszenierungen weiter. Nach der Militärparade im Juni dieses Jahres und einem Kampfsport-Event rund um das Weiße Haus setzt US-Präsident Donald Trump auf ein weiteres öffentlichkeitswirksames Event: ein Autorennen zwischen Kapitol und National Mall.

Während für die Show also gesorgt ist, wachsen die Zweifel an seiner politischen Durchsetzungskraft. Außenpolitische Erfolge stellen sich aktuell nicht ein und angekündigte Maßnahmen verpuffen. Dringen noch alle relevanten Informationen zu ihm durch?

Im neuen auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" fragen die drei ZDF-Korrespondenten Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller daher:

Kriege aus Schwäche - wird Trump immer gefährlicher?

USA: In Washington DC findet anlässlich der 250 Jahr-Feier ein Indy-Car-Rennen statt. US-Präsident Trump wollte das durchaus umstrittene Spektakel. 22.08.2026 | 1:29 min

Trump verliert an Wirkung

Für die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, wird deutlich, dass Trump zunehmend unter Druck steht: "Der Präsident schlägt immer wilder wie ein aufgeregter Vogel um sich", beobachtet Katrin Eigendorf. "Mit teilweise dramatischen Konsequenzen, wenn man sich seine unglaubliche Macht anschaut."

Einig sind sich die drei Korrespondenten, dass die Drohungen des US-Präsidenten beispielsweise gegenüber Iran oder Russland an Wirkung und Abschreckungskraft verlieren. "Rund um den Erdball sagen jetzt viele: Es ist uns doch egal, was Trump sagt", analysiert Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington.

Für die USA war es ein ereignisreicher Sommer: 250-Jahrfeier, Fußball-WM, Iran-Krieg. Wie nutzt oder schadet Trump kurz vor den Mid-Terms die internationale Aufmerksamkeit? 22.07.2026 | 14:28 min

Gefahr der Eskalation?

Auch für den ZDF-Studioleiter in Brüssel, Ulf Röller, deutet vieles auf eine Schwächephase des Präsidenten hin. "Trumps Präsidentschaft befindet sich im roten Bereich."

Der Glaube von Trump, dass alles nach seiner Pfeife tanzt, daran kann man wohl inzwischen einen Haken machen. „ Ulf Röller, ZDF-Studioleiter in Brüssel

Elmar Theveßen blickt nach vorn: "Greift er möglicherweise jetzt nicht mehr nur zur Rhetorik, sondern auch zu Taten, die extrem sein können?", fragt der US-Korrespondent. Schließlich wolle Trump "eine Wirkung sehen" und "wieder ernst genommen werden".

Keine Einigung, stattdessen Handelskrieg: Der Zoll-Streit zwischen Kanada und den USA eskaliert. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. 23.08.2026 | 2:56 min

Als Beispiel für Trumps Autoritätsverlust sehen die drei Korrespondenten den eskalierenden Zollstreit mit dem eigentlich wichtigen und engen Partner Kanada.

Das Nachbarland zeigt sich von Trumps Drohungen aktuell wenig beeindruckt. Kanadas Premier Mark Carney hatte auf einer Pressekonferenz am Wochenende scharf reagiert. Er sprach gar von einem "Handelskrieg", in dem sich sein Land mit den USA befände.

Für Katrin Eigendorf steht die Reaktion Kanadas exemplarisch für eine größere Entwicklung. "Der größte und weitreichendste Trump-Effekt, den wir derzeit erleben, ist, dass wir wirklich eine Neuordnung der Welt sehen."

Die Republikaner verschieben eine wichtige Migrations-Abstimmung gegen Trumps Willen, auch wegen Entschädigungszahlungen an Kapitolstürmer. Wie viel Rückhalt hat Trump? ZDFheute live analysiert. 22.05.2026 | 28:41 min

Neue Vertraute an Trumps Seite

Die Frage, inwiefern den US-Präsidenten überhaupt noch ungefilterte Informationen erreichen, führt die Diskussion zu einer neuen engen Vertrauten, die in den letzten Wochen verstärkt in den Mittelpunkt rückt: Natalie Harp.

Diese Frau gilt als absolut loyal. „ Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter Washington

Welchen hohen Stellenwert Harp offenbar genießt, zeigte sich bei der Ausreise Trumps nach dem Nato-Gipfel aus der Türkei. Statt im Präsidentenflieger verließ der US-Präsident Ankara in einem anderen Flieger. Grund dafür soll Berichten zufolge eine Bedrohung seitens Iran gewesen sein. Harp verblieb im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedern der Delegation nicht im Präsidentenflieger, sondern begleitete Trump in der Ausweichmaschine.

Natalie Harp stand als Assistentin des US-Präsidenten bisher außerhalb des Rampenlichts. Das ändert sich nun. Was über Harp bekannt ist. 20.08.2026 | 0:35 min

Für die Podcast-Runde wirft das eine grundlegende Frage auf: "Hat Trump noch Zugang zur Realität in Form von Leuten, die ihm nahe sind und vielleicht auch vorsichtig Kritik herantragen?", fragt Katrin Eigendorf.

"Man nennt sie den 'menschlichen Drucker', den 'Human Printer', weil diese Frau dem Präsidenten überallhin folgt", erklärt Elmar Theveßen. "Sie ist gewissermaßen die Social-Media-Managerin für Donald Trump."

Die entscheidende Frage für die drei Korrespondenten ist aktuell weniger, ob Trump weiter Drohungen aussprechen wird. Sie fragen sich eher, wie er auf einen möglichen Machtverlust reagieren wird und was das für die Welt und Europa bedeuten könnte.

Die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause von "Der Trump-Effekt" gibt es in voller Länge auf ZDFheute und überall, wo es Podcasts gibt.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.