Drohungen verlieren an Wirkung:"Trumps Präsidentschaft befindet sich im roten Bereich"
von Christian Hauser
Donald Trump unter Druck: Erreichen ihn noch alle wichtigen Informationen? Und wer ist die neue Vertraute an seiner Seite? Die Debatte im auslandsjournal-Podcast.
In Washington D.C. gehen die "Brot und Spiele"-Inszenierungen weiter. Nach der Militärparade im Juni dieses Jahres und einem Kampfsport-Event rund um das Weiße Haus setzt US-Präsident Donald Trump auf ein weiteres öffentlichkeitswirksames Event: ein Autorennen zwischen Kapitol und National Mall.
Während für die Show also gesorgt ist, wachsen die Zweifel an seiner politischen Durchsetzungskraft. Außenpolitische Erfolge stellen sich aktuell nicht ein und angekündigte Maßnahmen verpuffen. Dringen noch alle relevanten Informationen zu ihm durch?
Im neuen auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt" fragen die drei ZDF-Korrespondenten Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller daher:
Kriege aus Schwäche - wird Trump immer gefährlicher?
Trump verliert an Wirkung
Für die Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, wird deutlich, dass Trump zunehmend unter Druck steht: "Der Präsident schlägt immer wilder wie ein aufgeregter Vogel um sich", beobachtet Katrin Eigendorf. "Mit teilweise dramatischen Konsequenzen, wenn man sich seine unglaubliche Macht anschaut."
Einig sind sich die drei Korrespondenten, dass die Drohungen des US-Präsidenten beispielsweise gegenüber Iran oder Russland an Wirkung und Abschreckungskraft verlieren. "Rund um den Erdball sagen jetzt viele: Es ist uns doch egal, was Trump sagt", analysiert Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington.
Gefahr der Eskalation?
Auch für den ZDF-Studioleiter in Brüssel, Ulf Röller, deutet vieles auf eine Schwächephase des Präsidenten hin. "Trumps Präsidentschaft befindet sich im roten Bereich."
Elmar Theveßen blickt nach vorn: "Greift er möglicherweise jetzt nicht mehr nur zur Rhetorik, sondern auch zu Taten, die extrem sein können?", fragt der US-Korrespondent. Schließlich wolle Trump "eine Wirkung sehen" und "wieder ernst genommen werden".
Als Beispiel für Trumps Autoritätsverlust sehen die drei Korrespondenten den eskalierenden Zollstreit mit dem eigentlich wichtigen und engen Partner Kanada.
Das Nachbarland zeigt sich von Trumps Drohungen aktuell wenig beeindruckt. Kanadas Premier Mark Carney hatte auf einer Pressekonferenz am Wochenende scharf reagiert. Er sprach gar von einem "Handelskrieg", in dem sich sein Land mit den USA befände.
Für Katrin Eigendorf steht die Reaktion Kanadas exemplarisch für eine größere Entwicklung. "Der größte und weitreichendste Trump-Effekt, den wir derzeit erleben, ist, dass wir wirklich eine Neuordnung der Welt sehen."
Neue Vertraute an Trumps Seite
Die Frage, inwiefern den US-Präsidenten überhaupt noch ungefilterte Informationen erreichen, führt die Diskussion zu einer neuen engen Vertrauten, die in den letzten Wochen verstärkt in den Mittelpunkt rückt: Natalie Harp.
Welchen hohen Stellenwert Harp offenbar genießt, zeigte sich bei der Ausreise Trumps nach dem Nato-Gipfel aus der Türkei. Statt im Präsidentenflieger verließ der US-Präsident Ankara in einem anderen Flieger. Grund dafür soll Berichten zufolge eine Bedrohung seitens Iran gewesen sein. Harp verblieb im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedern der Delegation nicht im Präsidentenflieger, sondern begleitete Trump in der Ausweichmaschine.
Für die Podcast-Runde wirft das eine grundlegende Frage auf: "Hat Trump noch Zugang zur Realität in Form von Leuten, die ihm nahe sind und vielleicht auch vorsichtig Kritik herantragen?", fragt Katrin Eigendorf.
"Man nennt sie den 'menschlichen Drucker', den 'Human Printer', weil diese Frau dem Präsidenten überallhin folgt", erklärt Elmar Theveßen. "Sie ist gewissermaßen die Social-Media-Managerin für Donald Trump."
Die entscheidende Frage für die drei Korrespondenten ist aktuell weniger, ob Trump weiter Drohungen aussprechen wird. Sie fragen sich eher, wie er auf einen möglichen Machtverlust reagieren wird und was das für die Welt und Europa bedeuten könnte.
Die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause von "Der Trump-Effekt" gibt es in voller Länge auf ZDFheute und überall, wo es Podcasts gibt.
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