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USA zerstören iranische Öltanker - Iran reagiert mit Angriffen

Erneute Angriffe in Straße von Hormus:Iran-Krieg: USA zerstören Tanker - Teheran feuert Raketen ab

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Im Iran-Krieg nimmt das US-Militär erneut iranische Tanker ins Visier. Die Reaktion Irans lässt nicht lange auf sich warten. Beide Seiten sprechen von Vergeltung.

Straße von Hormus

Sowohl die USA als auch Iran versuchen, die Kontrolle über die Straße von Hormus zu erlangen (Archivbild).

Quelle: Wen Xinnian / dpa

Die USA und Iran haben sich erneut gegenseitig angegriffen. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Öltanker zerstört. Vorausgegangen seien in den vergangenen zwei Tagen mehrere Versuche Irans, ein US-Kriegsschiff mit ballistischen Raketen anzugreifen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Kriegsschiff habe den Angriffen ausweichen und seine Patrouille fortsetzen können. US-Personal sei nicht verletzt worden.

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Bei den zerstörten Tankern handelte es sich nach Angaben von Centcom um die "Kivik", die "Charminar", die "Horizon 1" und die "Riesco" im Golf von Oman sowie die "Derya" nahe der Insel Charg in der Straße von Hormus. Die Besatzungen seien vor den Angriffen aufgefordert worden, ihre Schiffe zu verlassen.

Dieses am 8. Mai 2026 auf der Grundlage von Copernicus-Sentinel-Daten erstellte Satellitenbild scheint einen Ölteppich zu zeigen, der sich vor der Küste der Insel Kharg – einem wichtigen Ölexportterminal des Iran – ausbreitet.

Iranische Medien berichteten bereits vor einigen Tagen von Explosionen in der Nähe der strategisch wichtigen Insel Charg. Dabei soll auch ein Schiff getroffen worden sein.

05.09.2026 | 0:23 min

Iran bestätigt Angriffe und feuert Raketen auf Jordanien ab

Auch das iranische Staatsfernsehen berichtete von US-Angriffen auf mindestens drei Tanker. Demnach wurden Schiffe nahe dem südlichen Hafen Dschask und der Insel Charg getroffen. Die Besatzungen seien evakuiert worden.

Iran feuerte nach Angaben iranischer Staatsmedien als Reaktion auf die Angriffe Raketen auf US-Ziele in Jordanien ab. Das jordanische Militär teilte mit, seine Luftabwehr habe 18 ballistische Raketen abgefangen. Zwei weitere seien in unbewohnten Gebieten niedergegangen. Berichte über Verletzte oder Tote gebe es nicht.

Iran und USA: Erneute Offensiven

Nach rund einem Monat greifen sich Iran und die USA erneut an, der Ölpreis steigt weiter. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt, es sei "keine Lösung in diesem Konflikt in Sicht".

02.09.2026 | 2:29 min

Rubio droht mit Gegenangriffen

US-Außenminister Marco Rubio sagte, die USA würden iranische Angriffe nicht unbeantwortet lassen. "Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen. Und jedes Mal, wenn es das tut oder es versucht, werden sie Tanker verlieren. Und ich denke, das werden Sie auch heute wieder sehen", sagte Rubio am Dienstag auf einer Reise nach Kolumbien.

Die Marine der iranischen Revolutionsgarde forderte unterdessen die Besatzungen von Öltankern vor Kuwait und Bahrain auf, ihre Schiffe sofort zu verlassen. Die Tanker könnten als Vergeltung für die US-Angriffe angegriffen werden. In beiden Ländern sind US-Truppen stationiert.

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Quelle: AP
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 09.09.2026 ab 05:30 Uhr.
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USAIranStraße von Hormus

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