Update am Abend: Kreml zufrieden, China droht, Bankraub mit Bohrer

nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigt die russische Seite sich zufrieden. Schon fast ein Jahr lang ist Trump mittlerweile im Amt - in der Ukraine gab es währenddessen keinen einzigen Tag eine vollständige Waffenruhe.

Trump glaubt, dass Russland ein echtes Friedensinteresse verfolge. Und das, obwohl Russland in den vergangenen Tagen wieder heftige Angriffe auf die Ukraine geflogen hat. Überrascht über Trumps Sicht auf Russland scheint auch der ukrainische Präsident Selenskyj zu sein, wie ein Videoclip der gemeinsamen Pressekonferenz zeigt:

Was bleibt also vom neuerlichen Treffen Trump und Selenskyjs? Für die Ukraine bleibe ein "eher durchwachsenes Ergebnis", sagt ZDF-Korrespondent Timm Kröger in Kiew. In zentralen Fragen gebe es keine Beilegung von Streitpunkten:

Was 2026 vom Brutto bleibt:

Für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren die vergangenen Jahre nicht immer einfach: Steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise, dazu immer mehr Firmeninsolvenzen. 2026 fällt die Lohnsteuer dafür etwas geringer aus.

Der Freibetrag, also das Einkommen, auf das keine Steuern gezahlt werden müssen, steigt von 12.096 auf 12.348 Euro im Jahr. Bei einem monatlichen Einkommen von 2.000 Euro bedeutet das: 5,50 Euro weniger Lohnsteuer im Monat. Was sonst finanziell im kommenden Jahr auf Sie zukommt, lesen Sie hier:

Großübung um Taiwan

China lässt die Muskeln spielen. Laut eigenen Angaben hat die Armee eine neue große Militärübung rund um Taiwan begonnen, mit der man eine "ernste Warnung" an separatistische Kräfte senden wolle.

Bei der "Mission Gerechtigkeit 2025" solle auch scharfe Munition eingesetzt werden. Ab Dienstag sollen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan Schießübungen abgehalten werden. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diesen Bereich meiden.

Wie der seit Jahren schwelende Konflikt begann, können Sie in dieser Terra-X-Doku erfahren:

Mehr zum Thema und was die Übung für die Menschen in Taiwan bedeutet, können Sie ab 19:30 bei ZDFheute live erfahren. Zu Gast sind MERICS-Direktor Mikko Huotari und ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt.

Alle Geschenke schon ausgepackt?

Sind Sie mit der weihnachtlichen Bescherung zufrieden? Falls der ein oder andere Freund oder Verwandte mit der Auswahl daneben lag - keine Panik. Oft ist eine Rückgabe möglich. Was man dabei beachten muss und wann Händlerinnen oder Händler Geschenke zurückgeben müssen, lesen Sie hier:

Rechte von Kunden im Einzelhandel: Was beim Umtausch von Weihnachtsgeschenken gilt

Sportliches

Vierschanzentournee: In Oberstdorf sind heute sechs deutsche Skipringer beim Auftakt des Wintersport-Highlights dabei. Zeitnah nach dem letzten Springer finden Sie hier eine Kurzzusammenfassung: Wintersport Saison 2025/26 - Highlights und Livestreams streamen

Favoriten und Wettkämpfe: Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Tournee 2026.

Zwei Geschwister dominieren die Skisprung-Welt: Domen und Nika Prevc. Was steckt hinter den Erfolgen der Favoriten für Vierschanzentournee und Two-Nights-Tour?

Weitere Schlagzeilen

Raub wie aus einem Hollywoodfilm

Es wirkt fast wie ein Einbruch aus einem Hollywoodfilm, Schauplatz ist allerdings Gelsenkirchen: Unbekannte Täter haben ein großes Loch in den Tresorraum mit den Schließfächern einer Sparkassenfiliale im Stadtteil Buer gebohrt. Nach dem Bekanntwerden des Einbruchs hätten sich rund 200 besorgte Kunden und Anwohner in der Filiale versammelt. Die Polizei räumte den Vorraum der Bank.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Die Geschichte der Familie Schöllack in der Tanzschule Galant am ikonischen Berliner Kurfürstendamm wird fortgesetzt: Auch in der vierten Staffel "Ku'damm 77" geht es turbulent weiter. Die Schwestern Monika und Helga sowie ihre erwachsenen Töchter, Mutter und Großmutter müssen sich in den Wirren des Berlins der Siebziger zurechtfinden. (Vier Staffeln mit drei bis sechs Folgen von je rund 45 Minuten)

Toronto ist die größte Stadt Kanadas und "wie New York", wenn man die Einwohnerinnen und Einwohner fragt - "nur netter!" Sieben Millionen Menschen wohnen in der Metropole, die ein Schmelztiegel verschiedenster Nationen ist. ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht will verstehen, was das bedeutet und macht sich in "Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto" auf die Suche nach dem pulsierenden Herzen der Stadt. (43 Minuten)

