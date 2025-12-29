Update am Abend: Kreml zufrieden, China droht, Bankraub mit Bohrer

  3. Merkliste
ZDFheute Update

Update

Update am Abend:Kreml zufrieden, China droht und Bankraub mit Bohrer

von Anna Grösch

|
Anna Grösch

Guten Abend,

nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigt die russische Seite sich zufrieden. Schon fast ein Jahr lang ist Trump mittlerweile im Amt - in der Ukraine gab es währenddessen keinen einzigen Tag eine vollständige Waffenruhe.

Auf diesem Standbild aus einem Video, das vom Pressedienst des russischen Präsidenten am 28.12.2026 zur Verfügung gestellt wurde, informiert sich der russische Präsident Wladimir Putin in Uniform bei einem Besuch der Kommandoposten der Gemeinsamen Gruppe der russischen Streitkräfte über angeblich neue Eroberungen in der Ukraine.

Über das Thema berichtete das ZDF am 29.12.2025 um 11:05 Uhr.

29.12.2025 | 1:21 min

Trump glaubt, dass Russland ein echtes Friedensinteresse verfolge. Und das, obwohl Russland in den vergangenen Tagen wieder heftige Angriffe auf die Ukraine geflogen hat. Überrascht über Trumps Sicht auf Russland scheint auch der ukrainische Präsident Selenskyj zu sein, wie ein Videoclip der gemeinsamen Pressekonferenz zeigt:

Donald Trump steht am Rednerpult mit ernstem Blick. Hinter ihm die US-Flagge und doe ukrainische Flagge.

ZDFheute berichtete darüber am 29.12.2025.

29.12.2025 | 0:44 min

Was bleibt also vom neuerlichen Treffen Trump und Selenskyjs? Für die Ukraine bleibe ein "eher durchwachsenes Ergebnis", sagt ZDF-Korrespondent Timm Kröger in Kiew. In zentralen Fragen gebe es keine Beilegung von Streitpunkten:

ZDF-Redakteur Timm Kröger steht für ein Schaltgespräch mit ZDFheute-Xpress in Kiew.

29.12.2025 | 1:04 min

Was 2026 vom Brutto bleibt:

Geldbörse mit Scheinen und Grafik

29.12.2025 | 1:18 min

Für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren die vergangenen Jahre nicht immer einfach: Steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise, dazu immer mehr Firmeninsolvenzen. 2026 fällt die Lohnsteuer dafür etwas geringer aus.

Der Freibetrag, also das Einkommen, auf das keine Steuern gezahlt werden müssen, steigt von 12.096 auf 12.348 Euro im Jahr. Bei einem monatlichen Einkommen von 2.000 Euro bedeutet das: 5,50 Euro weniger Lohnsteuer im Monat. Was sonst finanziell im kommenden Jahr auf Sie zukommt, lesen Sie hier:

Großübung um Taiwan

Taiwan reagiert auf die Ankündigungen Chinas mit Jets.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 29.12.2025.

29.12.2025 | 0:22 min

China lässt die Muskeln spielen. Laut eigenen Angaben hat die Armee eine neue große Militärübung rund um Taiwan begonnen, mit der man eine "ernste Warnung" an separatistische Kräfte senden wolle.

Bei der "Mission Gerechtigkeit 2025" solle auch scharfe Munition eingesetzt werden. Ab Dienstag sollen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan Schießübungen abgehalten werden. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diesen Bereich meiden.

Wie der seit Jahren schwelende Konflikt begann, können Sie in dieser Terra-X-Doku erfahren:

China-Taiwan-Konflikt Webvideo

22.09.2024 | 30:33 min

Mehr zum Thema und was die Übung für die Menschen in Taiwan bedeutet, können Sie ab 19:30 bei ZDFheute live erfahren. Zu Gast sind MERICS-Direktor Mikko Huotari und ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt. 

Alle Geschenke schon ausgepackt?

Fußgängerzone Leipzig

Über das Thema berichtete das ZDF-mima am 29.12.2025.

29.12.2025 | 2:27 min

Sind Sie mit der weihnachtlichen Bescherung zufrieden? Falls der ein oder andere Freund oder Verwandte mit der Auswahl daneben lag - keine Panik. Oft ist eine Rückgabe möglich. Was man dabei beachten muss und wann Händlerinnen oder Händler Geschenke zurückgeben müssen, lesen Sie hier:

Sportliches

Vierschanzentournee: In Oberstdorf sind heute sechs deutsche Skipringer beim Auftakt des Wintersport-Highlights dabei. Zeitnah nach dem letzten Springer finden Sie hier eine Kurzzusammenfassung: Wintersport Saison 2025/26 - Highlights und Livestreams streamen

Zwei Geschwister dominieren die Skisprung-Welt: Domen und Nika Prevc. Was steckt hinter den Erfolgen der Favoriten für Vierschanzentournee und Two-Nights-Tour?

Weitere Schlagzeilen

Raub wie aus einem Hollywoodfilm

Es wirkt fast wie ein Einbruch aus einem Hollywoodfilm, Schauplatz ist allerdings Gelsenkirchen: Unbekannte Täter haben ein großes Loch in den Tresorraum mit den Schließfächern einer Sparkassenfiliale im Stadtteil Buer gebohrt. Nach dem Bekanntwerden des Einbruchs hätten sich rund 200 besorgte Kunden und Anwohner in der Filiale versammelt. Die Polizei räumte den Vorraum der Bank.

Ein großes Loch ist in der Wand des Tresorraums einer Sparkasse zu sehen.

Über das Thema berichtet hallo Deutschland am 29.12.2025.

29.12.2025 | 2:01 min

Streaming-Tipps für den Feierabend

Die Geschichte der Familie Schöllack in der Tanzschule Galant am ikonischen Berliner Kurfürstendamm wird fortgesetzt: Auch in der vierten Staffel "Ku'damm 77" geht es turbulent weiter. Die Schwestern Monika und Helga sowie ihre erwachsenen Töchter, Mutter und Großmutter müssen sich in den Wirren des Berlins der Siebziger zurechtfinden. (Vier Staffeln mit drei bis sechs Folgen von je rund 45 Minuten)

"Ku'damm 77": Robert Beck (Sabin Tambrea) kehrt Monika Franck-Schöllack (Sonja Gernhardt) den Rücken zu. Monika schaut Robert verwirrt hinterher.

27.12.2025 | 45:10 min

Toronto ist die größte Stadt Kanadas und "wie New York", wenn man die Einwohnerinnen und Einwohner fragt - "nur netter!" Sieben Millionen Menschen wohnen in der Metropole, die ein Schmelztiegel verschiedenster Nationen ist. ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht will verstehen, was das bedeutet und macht sich in "Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto" auf die Suche nach dem pulsierenden Herzen der Stadt. (43 Minuten)

"Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto": Skyline

29.12.2025 | 43:55 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team

