Chinas Armee rund um Taiwan: Militärische Großübung gestartet

Die chinesische Armee hat laut eigenen Angaben eine neue große Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das Land wolle damit eine "ernste Warnung" an "separatistische" Kräfte senden.

China hat vor der Küste Taiwans mit einer großangelegten Militärübung begonnen. Die Übungen seien eine deutliche Warnung an alle, die eine Unabhängigkeit Taiwans fordern. 29.12.2025 | 0:22 min

China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Dabei werde auch scharfe Munition eingesetzt, wie das östliche Kommando des chinesischen Militärs mitteilte.

Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete. Peking hatte die Übungen Stunden zuvor angekündigt. Ein Sprecher bezeichnete diese als "ernste Warnung" an "separatistische" Kräfte. Sie seien zudem eine "legitime und notwendige" Maßnahme zur Wahrung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit, hieß es.

Taiwan ist Vorzeige-Demokratie und Wirtschaftsmacht. Die Sorge steigt, dass die Insel zum Kriegsschauplatz werden könnte. Ein Konflikt, der vor etwa hundert Jahren begann. 22.09.2024 | 30:33 min

Vor Taiwan: China plant auch Schießübungen

In einer separaten Mitteilung kündigte die Volksbefreiungsarmee außerdem an, ab Dienstag Schießübungen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan abzuhalten. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diese Bereiche meiden.

Die Ankündigung folgt auf neue Spannungen mit den USA, nachdem Washington ein großes Waffenpaket für Taiwan bekanntgegeben hatte. Die Regierung in Taipeh hatte im Dezember mitgeteilt, dass die USA Rüstungsverkäufe an Taiwan im Umfang von elf Milliarden Dollar (9,33 Milliarden Euro) absegneten und damit eines der größten Rüstungspakete für die Insel überhaupt beschlossen. China hatte daraufhin "entschlossene und schlagkräftige Maßnahmen" zum Schutz seines Territoriums angekündigt.

Taiwan will seine Verteidigungsausgaben aufgrund der wachsenden Bedrohung durch China deutlich erhöhen. Präsident Lai kündigte ein Sonderbudget von 40 Milliarden US-Dollar an. 26.11.2025 | 0:23 min

Taipeh verurteilt das Vorgehen Pekings

Taiwan meldete vier Boote der chinesischen Küstenwache vor seiner Nord- und Ostküste. Die Küstenwache der demokratisch regierten Insel schickte nach eigenen Angaben "umgehend größere Schiffe" und unterstützende Einheiten in die betroffenen Gebiete.

Das Land verurteilte die erneuten chinesischen Militäraktivitäten scharf. Chinas Vorgehen untergrabe die Sicherheit und Stabilität in der Region und stelle eine offene Herausforderung für internationales Recht und die internationale Ordnung dar, erklärte eine Sprecherin des Präsidialamts. Die taiwanischen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden seien über die Lage umfassend informiert und vorbereitet.

Taiwan will mit der groß angelegten Militärübung zeigen, wie sich die Insel im Ernstfall verteidigen würde. Damit soll auch China gewarnt werden, so Politikwissenschaftlerin Gers. 13.07.2025 | 11:28 min

China erhebt Anspruch auf unabhängiges Taiwan

Chinas Armee übt jedoch nahezu täglich mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen in der Region. Peking zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium, obwohl sie seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat.

Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen. Es handelt sich um die ersten größeren chinesischen Militärübungen vor Taiwan seit April.

Quelle: AFP, dpa