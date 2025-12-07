  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Japan: China provoziert bei Militärübung - Peking dementiert

Vorfall über dem Pazifik:Japan: China provoziert bei Militärübung - Peking dementiert

|

Das chinesische Militär soll bei einer Übung japanische Jets ins Visier genommen haben. Chinas Marine widerspricht. Der Vorwurf fällt inmitten von Spannungen zwischen den Ländern.

Ein Shenyang J-35 Düsenjäger führt am 3. September 2025 während einer Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan und des Endes des Zweiten Weltkriegs einen Überflug auf dem Tiananmen-Platz in Peking durch.

Chinesische Militärflugzeuge sollen über Okinawa japanische Kampfjets ins Visier genommen haben. Die Vorfälle hatte das japanische Verteidigungsministerium öffentlich gemacht.

07.12.2025 | 0:22 min

Chinesische Militärflugzeuge sollen japanische Kampfjets mit einem speziellen Radar zur Zielverfolgung ins Visier genommen haben. Die chinesischen Flugzeuge hätten ihren sogenannten Feuerleitradar am Samstag nahe der südjapanischen Inselgruppe Okinawa in zwei Fällen eingesetzt, teilte Japans Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi bei einer Pressekonferenz mit. Er nannte die Vorfälle "gefährlich und äußerst bedauerlich".

Japan habe scharfen Protest eingelegt und China aufgefordert, sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederhole. Chinas Marine widersprach Japans Darstellung - und wirft dem Land Verleumdungen vor.

Der chinesische Präsident Xi Jinping und ausländische Staatschefs schreiten am 3. September 2025 in Chinas Hauptstadt Beijing zum Tian'anmen-Podium im Vorfeld einer großen Versammlung zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg.

Mit einer großen Militärparade hat China in Peking den 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg gefeiert.

03.09.2025 | 1:01 min

China: Japanische Flugzeuge wollten Übung stören

Wie die chinesische Marine erklärt, trainierte der Verband um den Flugzeugträger "Liaoning" wie angekündigt in der Region. Japanische Flugzeuge hätten sich dem Gebiet mehrfach genähert, um die Übung der Chinesen zu stören, hieß es in einer Mitteilung. Sprecher Wang Xuemeng forderte, Japan müsse mit den Verleumdungen aufhören.

Trump trifft Takaichi

Die USA und Japan wollen bei Seltenen Erden mehr zusammenarbeiten.

28.10.2025 | 1:41 min

Japan dementiert Provokation

Nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hatte Chinas Marine am Samstag Ausbildungsflüge im Pazifik durchgeführt. Sie seien von einem Flugzeugträger gestartet, nachdem das Schiff die Gewässer vor Okinawa passiert habe. Dies habe Japans Militär veranlasst, Kampfjets aufsteigen zu lassen.

Basierend auf der Distanz zwischen den japanischen und chinesischen Flugzeugen, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums in Tokio laut Kyodo, Japan habe nichts getan, was als Provokation gewertet werden könne.

Taiwans Präsident Lai

Taiwan will seine Verteidigungsausgaben aufgrund der wachsenden Bedrohung durch China deutlich erhöhen.

26.11.2025 | 0:23 min

Spannungen wegen Chinas Taiwan-Politik

Die Vorfälle ereigneten sich vor dem Hintergrund eines eskalierenden Streits zwischen den beiden Nachbarstaaten um Aussagen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan. Takaichi hatte Anfang November im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf das demokratische Taiwan für Japan eine "existenzbedrohende Situation" darstellen würde, was dazu führen könne, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe.

Peking fordert, dass Takaichi ihre Aussagen zurücknimmt und erhöhte den Druck unter anderem mit Reisewarnungen, gestrichenen Flugverbindungen und einem Importverbot für japanische Meeresfrüchte. Auch Japans Plan, Raketen auf der nur knapp 110 Kilometer von Taiwan entfernten Insel Yonaguni zu stationieren, stieß bei der chinesischen Regierung auf deutliche Kritik. Chinas Außenamt erklärte, Japan erzeuge damit bewusst Spannungen in der Region.

Politologin Hanna Gers
:Was passiert, wenn China Taiwan angreift?

Taiwan hat große Militärübungen gestartet. Könnte sich Taiwan gegenüber China behaupten und was hat der Konflikt mit Europa zu tun? Das erklärt Politologin Gers bei ZDFheute live.
mit Video11:28
Am 11. Juli 2025, dem vierten Tag der Militärübung Han Kuang, wird in einem Park in Taipeh ein Patriot-Raketensystem der Luftwaffe stationiert.
Interview
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 07.12.2025 ab 09:53 Uhr.   
Themen
ChinaJapan

Mehr zur Lage in Ostasien

  1. Taiwans Vizepräsidentin Hsiao Bi-khim spricht während einer Veranstaltung im Europäischen Parlament in Brüssel am 07.11.2025.

    China-Provokation im EU-Parlament:Taiwans Vizepräsidentin geht auf Konfrontationskurs

    von Tobias Bluhm, Brüssel
    mit Video0:45
  2. Taiwanesische Soldaten üben das Aufstellen von Sperranlagen bei einem Truppenbesuch von Präsident William Lai (Lai Ching-te) auf einem Militärstützpunkt in Kaohsiung, Taiwan.

    Warnung aus Taipeh:Taiwan: China bereitet sich auf Krieg vor

  3. Chinesisches Miliär nutzt Fähre

    Geheimdienstbericht über Invasions-Pläne:Sollen diese Fähren Chinas Angriff auf Taiwan ermöglichen?

    von Nils Metzger
  4. Die ehemalige Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit, Sanae Takaichi, spricht während der Wahlen des Parteivorsitzes der Liberaldemokratischen Partei (LDP)

    Erste Frau in diesem Amt:Wer ist Japans neue Premierministerin?

    von Luisa Houben
    mit Video2:31