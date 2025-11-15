  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Reisewarnung: China warnt vor Trips nach Japan

Eklat um Taiwan-Aussagen:China warnt vor Reisen nach Japan

|

Reisen für Chinesen nach Japan seien nicht mehr sicher, behauptet die Regierung in Peking. Damit eskaliert der Streit nach Äußerungen der japanischen Premierministerin zu Taiwan.

Eine Boeing 777-300ER von Air China steht am 28. Oktober 2025 auf dem internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao.

China warnt seine Bürger vor Reisen nach Japan - Air China will den vollen Reisepreis bei einer Stornierung zurückzahlen.

Quelle: AFP

Im Zuge eines eskalierenden diplomatischen Streits hat China seinen Staatsbürgern bis auf Weiteres davon abgeraten, nach Japan zu reisen. In einer vom Außenministerium in Peking und der chinesischen Botschaft in Tokio veröffentlichten Stellungnahme heißt es, dass japanische Politiker zuletzt mit "unverhohlen provokativen Aussagen zu Taiwan" die Atmosphäre für den gegenseitigen Austausch "schwer belastet" und die Sicherheit chinesischer Staatsbürger in Japan "erheblich gefährdet" hätten.

Mehrere chinesische Fluglinien, darunter Air China, kündigten an, Ticketinhabern den vollen Flugpreis rückzuerstatten, sollten diese ihre Reise nach Japan stornieren. Das Angebot gilt demnach für Flugtickets nach Japan bis einschließlich 31. Dezember. Laut aktuellen Daten der japanischen Tourismusbehörde stellen chinesische Staatsbürger im laufenden Jahr die größte Gruppe ausländischer Touristen dar.

Handybildschirm

Weil eine britische Wissenschaftlerin zu Menschenrechtsverletzungen durch die chinesische Regierung forschte, wurde sie von China massiv unter Druck gesetzt.

14.11.2025 | 2:20 min

China entsetzt nach Takaichis Taiwan-Aussagen

Der Streit geht auf Aussagen der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi von vergangener Woche zurück. Die 64-Jährige hatte im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf das unabhängig von Peking regierte Taiwan eine "Existenz bedrohende Situation" darstelle, die dazu führen könnte, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe.

Bei Vertretern Chinas lösten Takaichis Worte einen Sturm der Entrüstung aus. Der Generalkonsul in Osaka, Xue Jian, schrieb zum Beispiel in einem mittlerweile gelöschten Post auf X: "Der schmutzige Kopf, der sich einmischt, muss abgeschlagen werden."

Eine mutmaßliche Militärübung Chinas vor Taiwan hat international für Aufsehen gesorgt. Was das für das Treffen zwischen Trump und Xi bedeutet, erklärt Luisa Houben.

Eine mutmaßliche Militärübung Chinas vor Taiwan hat international für Aufsehen gesorgt. Was das für das Treffen zwischen Trump und Xi bedeutet, erklärt Luisa Houben.

27.10.2025 | 1:04 min

Streit um Taiwan

China zählt Taiwan zu seinem Territorium, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Taiwan über mehrere Jahrzehnte eine japanische Kolonie gewesen.

Quelle: dpa
Themen
JapanChinaTaiwan

Weitere Nachrichten aus China

  1. Ein Gebäude der Universität von Sheffield.

    Studiengebühren als Waffe:Wie China kritische Forschung in Sheffield stoppt

    von Wolf-Christian Ulrich, London
  2. Solarmodule stehen auf Feldern und Hügeln der vierten Photovoltaikanlage von Yinchuan in der nordchinesischen Region Ningxia.
    FAQ

    China und die Klimakonferenz in Belém:Peking als "Klimaheld"? Was dahinter steckt

    von Eva Schmidt
    mit Video
  3. Screenshot: Hongqi-Brücke - China

    Nur zehn Monate nach Bau:Video zeigt Einsturz riesiger Autobahnbrücke in China

    mit Video
  4. Taiwans Vizepräsidentin Hsiao Bi-khim spricht während einer Veranstaltung im Europäischen Parlament in Brüssel am 07.11.2025.

    China-Provokation im EU-Parlament:Taiwans Vizepräsidentin geht auf Konfrontationskurs

    von Tobias Bluhm, Brüssel
    mit Video