China: Autobahnbrücke stürzt wenige Monate nach Bau ein

750 Meter langes Bauwerk:China: Autobahnbrücke stürzt nach nur zehn Monaten ein
Nicht einmal ein Jahr war die moderne Autobahnbrücke Hongqi im Südwesten Chinas in Betrieb. Jetzt ist sie bei einem Erdrutsch zu großen Teilen eingestürzt.
In 172 Metern Höhe führte sie über einen Fluss in der Provinz Sichuan: Die Autobahnbrücke Hongqi im Südwesten von China ist am Dienstagnachmittag (Ortszeit) während eines Erdrutsches eingestürzt. Das Bauwerk war erst im Januar fertiggestellt worden.
Ein Teil der mehr als 750 Meter langen Brücke brach an einer der beiden Flussseiten ein, wie die Behörden der Stadt Barkam mitteilten. Verletzt worden sei niemand, weil die Brücke zu dem Zeitpunkt bereits für den Verkehr gesperrt war.
In sozialen Medien und im chinesischen Staatsfernsehen war auf Aufnahmen zu sehen, wie die schmalen, hohen Pfeiler der Brücke nachgaben, in den Fluss kippten und ein Teil der Brücke abriss. Anschließend stieg eine dichte Staubwolke zwischen den Bergen am Ufer auf.
Risse im Asphalt entdeckt - Brücke gesperrt
Wie die Behörden weiter erklärten, hatte sich ein Berghang nahe der Brücke vor dem Unglück bereits verformt. Bei einer Kontrolle am Montag seien dann Risse in der Fahrbahn entdeckt worden.
In der Folge wurde die Brücke auf dem Abschnitt der Autobahn 317 zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.
Behörden ermitteln nach Brückeneinsturz
Die Hongqi-Brücke liegt unweit des im Bau befindlichen Wasserkraftwerks Shuangjiangkou im autonomen Bezirk Ngawa von Tibet und Qiang. Das Bauwerk überspannte den Dadu-Fluss.
Die Ermittlungen zum Brückeneinsturz laufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
China ist für seine Mega-Infrastrukturprojekte bekannt. 18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Erst im September war in der südwestchinesischen Provinz Guizhou die mit 625 Metern höchste Brücke für den Verkehr freigegeben worden. Sie ist fast eineinhalb Mal so hoch wie das Empire State Buildung.
