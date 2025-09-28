  3. Merkliste
Höchste Brücke der Welt in China für Verkehr freigegeben

|

In China ist die höchste Brücke der Welt für den Verkehr freigegeben worden. Sie ist über 600 Meter hoch und fast 1.500 Meter lang und führt über die Huajiang-Schlucht.

Eine Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou

Die 625 Meter hohe Huajiang Grand Canyon Bridge ist in der Provinz Guizhou als höchste Brücke der Welt freigegeben worden.

28.09.2025 | 0:20 min

Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter. Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China.

Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1.420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou im Südwesten Chinas von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

Viele extrem hohe Brücken in China

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 240 Millionen Euro). 

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes.

Quelle: dpa
