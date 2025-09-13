Warnungen aus Taiwan: China bereitet sich auf Krieg vor

Taiwan wirft Peking vor, sich auf einen Angriff vorzubereiten. China selbst zeigt militärische Stärke in der Taiwanstraße - und wirft den USA und Großbritannien Provokationen vor.

Soldaten aus Taiwan üben das Aufstellen von Sperranlagen bei einem Truppenbesuch von Präsident William Lai (Lai Ching-te) auf einem Militärstützpunkt in Kaohsiung, Taiwan. Quelle: Imago

Die Spannungen um Taiwan spitzen sich weiter zu. Ein ranghoher taiwanischer Regierungsvertreter warnte, China bereite sich "aktiv" auf einen Krieg zur Einnahme der Insel vor. Ein Fall Taiwans hätte einen "Domino-Effekt" in der Region und würde auch die Sicherheit der USA bedrohen, sagte Chiu Chui-cheng, Leiter des taiwanischen Festlandrates, am Freitag bei einer Rede in Washington. Ziel Pekings sei es, die USA aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu verdrängen und sich langfristig als globale Führungsmacht zu etablieren.

Chiu hob zudem die Bedeutung Taiwans für die Weltwirtschaft hervor. Als führender Produzent von Halbleitern sei die Insel ein "Zentrum der globalen Hightech-Industrie". Ein Verlust dieser Rolle würde "ein großer Schlag" für die internationale Gemeinschaft und insbesondere für die US-Technologiebranche sein.

Parallel dazu verschärfen sich die Spannungen in der Taiwanstraße. China verurteilte an diesem Samstag die Durchfahrt eines US-Zerstörers und einer britischen Fregatte durch die Meerenge als "Provokation". Peking hatte kurz zuvor selbst seinen neuesten Flugzeugträger "Fujian" durch die Taiwanstraße geschickt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh wurden seit Freitagmorgen 31 chinesische Militärflugzeuge und 13 Kriegsschiffe in der Nähe der Insel registriert - so viele wie seit Mai nicht mehr.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die es notfalls mit militärischer Gewalt wieder unter seine Kontrolle bringen will. Die Regierung in Taipeh lehnt dies ab und betont, dass nur die Bevölkerung der Insel über ihre Zukunft entscheiden könne. Auch über die strategisch wichtige Taiwanstraße gehen die Auffassungen auseinander: Während Peking sie als eigenes Hoheitsgebiet beansprucht, betrachten die USA, Großbritannien und andere Verbündete die Meerenge als internationalen Seeweg.

Bereits Ende Mai hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth vor einem möglichen Militäreinsatz Chinas gegen Taiwan gewarnt. Präsident Xi Jinping habe seinem Militär befohlen, bis 2027 in der Lage zu sein, auf der Insel einzumarschieren, sagte Hegseth bei der Shangri-La-Sicherheitskonferenz in Singapur.

Chinas Armee übt für den Ernstfall. Wir werden nichts beschönigen. „ Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister

Es waren die bisher schärfsten Äußerungen über das kommunistische Land seit seinem Amtsantritt im Januar.