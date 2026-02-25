Update am Abend: Trumps Eigenlob und Merz' Wortwahl in China

Update am Abend:Trumps Eigenlob und Merz' wohlbedachte Wortwahl in China
von Carsten Hauptmeier
es war der erwartete Auftritt von Donald Trump: viel Selbstlob und große Worte über das von ihm ausgerufene "goldene Zeitalter von Amerika". Nicht alle Fakten stimmten, doch politisch entscheidender ist dies: Trump steht auch in den USA unter Druck. Bundeskanzler Merz traf heute in Peking den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und wählte seine Worte mit Bedacht. Sehr genau überlegen, was sie sagen, müssen die Menschen in Russland: Einige von ihnen haben anonym mit dem ZDF gesprochen.
Trumps erwartetes Selbstlob und eine viel beachtete Gegenrede
- Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hat seiner Politik außerordentliche Erfolge zugeschrieben. "Unsere Nation ist zurück - größer, besser, wohlhabender und stärker als je zuvor. Dies ist das "goldene Zeitalter Amerikas", lobte sich Trump in der ersten Rede zur Lage der Nation seiner zweiten Amtszeit.
- Trumps Rede im US-Kongress: Wenig Krise und viel Eigenlob
- Das ist der Hintergrund: Trump steht auch in den USA unter Druck. Anfang November stehen wichtige Zwischenwahlen zum Kongress an, bei denen für Trump und seine Republikanische Partei die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat auf dem Spiel stehen. Meinungsforscher bescheinigen Trump nach gut einem Jahr im Amt deutlich gesunkene Zustimmungsraten, auch bei der Wirtschaftspolitik. Eine schwere Niederlage erlitt er zuletzt, als das Oberste Gericht der USA einen Großteil seiner Zölle für unrechtmäßig erklärte.
- Das sagen die Fakten: Nicht alle Aussagen Trumps waren korrekt, wie ein Faktencheck zeigt. Manche waren falsch, anderen fehlte Kontext.
- Wirtschaft, Migration, Nato: Trumps Aussagen im Faktencheck
- Das sagt die politische Gegnerin: Die US-Demokratin Abigail Spanberger hielt die Gegenrede auf den US-Präsidenten. Eine Expertin wertete ihren Auftritt als "Meisterstück".
- Demokratin konterte US-Präsidenten
Merz in China: Appelle, Handelsgespräche und ein Airbus-Auftrag
- Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in China Gemeinsamkeiten hervorgehoben, aber auch auf "unterschiedliche Auffassungen" in wichtigen Fragen hingewiesen. Chinas Präsident Xi Jinping sprach von der Bereitschaft, die gemeinsame Partnerschaft auf ein "neues Niveau" zu heben. Konkret wurde der Verkauf von 120 Airbus-Flugzeugen nach China vereinbart.
- Merz: China will bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus bestellen
- Das ist der Hintergrund: Es ist der erste Besuch des Kanzlers in China neuneinhalb Monate nach seinem Amtsantritt. Im Zentrum standen die Wirtschaftsbeziehungen, es ging aber auch um den Ukraine-Krieg. China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands. Merz forderte die chinesische Führung auch auf, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden.
- Das schreibt Ostasien-Korrespondentin Elisabeth Schmidt: China dominiert Märkte weltweit und strotzt vor Selbstbewusstsein. Dennoch müsse Kanzler Merz nicht als Bittsteller auftreten.
- Kanzler Merz trifft auf selbstbewusstes China
Seltene Einblicke ins Innenleben Russlands
- Das ist passiert: ZDF frontal hat mit 14 Menschen in Russland über Alltag und Krieg gesprochen. Anonym berichten sie darüber, wie sie den Ukraine-Krieg erleben, wie sich Preise entwickeln oder wie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird.
- Das ist der Hintergrund: Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist es schwieriger geworden, mit Menschen in Russland zu sprechen. Dies gelang nun mit Hilfe eines russischen Oppositionspolitikers, der aus seiner Heimat nach Deutschland floh.
Ausführlich informiert
Den Auftritt von Donald Trump hat ZDFheute live ausführlich analysiert. Unter anderem ordnet die Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook die Rede des US-Präsidenten ein.
Sportlich in den Abend
Im Rückspiel der Champions-League-Zwischenrunde will Borussia Dortmund am Abend (Anpfiff 18:45 Uhr) den Einzug in die K.-o.-Phase klarmachen. Doch trotz einer guten Ausgangsposition ist BVB-Coach Niko Kovac gewarnt.
Ob Dortmund nach Leverkusen und den bereits qualifizierten Bayern weiterkommt, erfahren Sie bei uns im Liveticker und um 23 Uhr in unserer Champions-League-Sendung.
Schlagzeilen
- Gewalt nach Tod von Drogenboss: Sorge um Sicherheitslage in Mexiko vor der WM
- Louvre in der Krise: Versailles-Chef soll Museum führen
- TV-Triell in Baden-Württemberg: Özdemir und Hagel harmonisch - gegen AfD-Mann Frohnmaier
- Nach Helm-Skandal bei Olympia: Skeleton-Pilot zur "gewissen Kriegsmüdigkeit" in der Ukraine
- Vor möglichem US-Einsatz in Iran: Propaganda-Schlacht um kaputte Toiletten auf Flugzeugträger
Ratgeber: Stiftung Warentest prüft Boxspringbetten
Schwache Liegeeigenschaften und Belastung mit Schadstoffen - viele der untersuchten Modelle überzeugen nicht im Test der Stiftung Warentest.
Streaming-Tipps für den Abend
Big Tech weiß mehr über die Menschen als sie selbst. Die zweiteilige Doku "Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech" zeigt, wie Google, Facebook, Amazon und Co. dank personenbezogener Daten zu den mächtigsten und gefährlichsten Firmen der Welt wurden. Die erste Folge schildert den "Aufstieg der Datenkraken":
Die abenteuerliche Lebensgeschichte der niederländischen Königin Máxima zeichnet die gleichnamige Serie nach: von ihrer Jugend in Argentinien und New York bis zu ihrer Rolle an der Seite von Willem-Alexander und familiären Skandalen. Die erste Folge "Die Begegnung" schildert, wie Máxima und Prinz Willem-Alexander aufeinandertreffen.
Rezept des Tages: Hähnchen mit Granatapfelglasur
Die Hähnchenkeulen kommen auf einem Bett von Bulgursalat, getoppt mit Pinienkernen. Für die Hähnchenmarinade und den Salat verwendet Mario Kotaska süß-säuerlichen Granatapfelsirup.
