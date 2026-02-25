Expertin: Gegenrede der Demkoraten zu Trump "ein Meisterstück"

Mit drei Fragen konterte US-Demokratin Abigail Spanberger in ihrer Gegenrede US-Präsident Trump. "Ein Meisterstück", so das Urteil einer Expertin - und ein Karrieresprungbrett.

US-Präsident Trump habe eine Geschichte des vermeintlichen Erfolgs erzählt, so USA-Expertin Clüver-Ashbrook. Viele Amerikaner seien aber anderer Meinung. 25.02.2026 | 55:21 min

108 Minuten redete Donald Trump in seiner State of the Union - Rede vor dem Kongress in den USA. Dann war sie dran: Abigail Spanberger, Gouverneurin von Virginia. Die Politikerin war von der Demokratischen Partei zur traditionellen Gegenrede ausgewählt worden.

Spanberger stellte die steigenden Lebenshaltungskosten in den Fokus. Trumps Zollpolitik treibe die Kosten für Haushalte in die Höhe, kritisierte die 46-Jährige. Sie gab damit einen Vorgeschmack darauf, womit ihre Partei im Vorfeld der Zwischenwahlen zu punkten versuchen dürfte.

In der Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Trump eine Bilanz zu seiner bisherigen Politik abgegeben. Was hat er zur Wirtschaft, Migration und Iran gesagt? ZDFheute live analysiert. 25.02.2026 | 58:55 min

Spanberger wirft Trump Lügen vor

Spanberger warf in ihrer Rede dem US-Präsidenten Lügen vor: "Heute Abend […] haben wir von unserem Präsidenten nicht die Wahrheit gehört", so die Gouverneurin. Die Zuschauer in den USA müssten sich daher drei Fragen beantworten, so Spanberger:

"Arbeitet der Präsident daran, das Leben für Sie und Ihre Familie erschwinglicher zu machen?"

"Arbeitet der Präsident daran, die Sicherheit der Amerikaner im In- und Ausland zu gewährleisten?"

"Arbeitet der Präsident für Sie?"

Donald Trumps Rede zur Lage der Nation in voller Länge. 25.02.2026 | 107:50 min

Expertin: Gegenrede rhetorisch "ein Meisterstück"

Mit dieser Rhetorik schlage Spanberger eine Brücke in den Wahlkampf des Ex-Präsidenten Ronald Reagan, erklärt Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook bei ZDFheute live: Dieser habe seinen Wahlkampf stets mit einer zentralen Frage geführt: "Geht es Ihnen besser als vor vier Jahren?", erklärt die Expertin.

Cathryn Clüver Ashbrook … ist eine Expertin für US-Politik und transatlantische Beziehungen. Sie ist seit 2022 für die Bertelsmann-Stiftung tätig. Von 2021-2022 arbeitete sie an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vorher gründete sie an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts, ein Forschungsprogramm zur Zukunft der Außenpolitik.

Bei Donald Trump sehe man nun, dass trotz großer Ankündigungen im Wahlkampf vor allem die "obersten Zehntausend in den USA" mit Steuergeschenken entlastet würden. Mit der Rhetorik in ihrer Gegenrede habe Abigail Spanberger nun versucht, angesichts der Trump-Politik Republikaner der Mitte für die Demokraten zu gewinnen, so Clüver Ashbrook. Dies könne gelingen, so die Expertin - ihr Urteil:

Rhetorisch war das tatsächlich vielleicht ein Meisterstück. „ Cathryn Clüver Ashbrook

Abigail Spanberger ist Gouverneurin von Virginia - und könnte sich mit ihrer Rede für weitere Posten in den USA ins Gespräch gebracht haben, so eine Expertin. Quelle: AP

Spanberger richtet sich auch gegen die Demokraten

Doch in ihrer Rede habe Spanberger nicht nur Donald Trump kritisiert - sondern auch die eigene Demokratische Partei gemahnt, erklärt die Expertin: Spanberger führte an "man müsse sich auf die Kernprobleme der Amerikaner konzentrieren - und das ist eben der Begriff der 'affordability' - wie kann man sich noch ein normales, amerikanisches Leben noch leisten?"

Das ist das, was die Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf vielleicht zum ganz großen Teil übersehen haben: Die gefühlte wirtschaftliche Realität der Amerikaner. „ Cathryn Clüver Ashbrook

Amerika sei "ein Land, das in vielerlei Hinsicht das Gefühl hat, es leidet", so die Expertin. "Das hat sie [Abigail Spanberger] angekreidet und der Regierung gegenüber zum Vorwurf gemacht - aber auch gleichzeitig ihre Demokraten gemahnt."

Demokrat Al Green hat bei Trumps Rede im Kongress ein Plakat mit der Aufschrift "Schwarze Menschen sind keine Affen" gezeigt. 25.02.2026 | 0:44 min

Die Gegenrede als Karriere-Sprungbrett in den USA

Die Gegenrede nach der State of the Union sei auch immer eine Plattform für Oppositionspolitiker, so Clüver Ashbrook: Vergangene Kommentatoren hätten es "in der Tat auch in der nationalen Politik sehr weit geschafft." 2013 etwa habe diese Gegenrede der Republikaner Marco Rubio gehalten - der nun vom US-Präsidenten als "der beste Außenminister in der Geschichte Amerikas beschrieben wurde".

In der Tat können solche Reden ein Anfang sein für eine nationale Karriere. „ Cathryn Clüver Ashbrook

Eine Kandidatur in absehbarer Zeit sei jedoch unwahrscheinlich, so die US-Expertin: Diese würde Abigail Spanberger zum aktuellen Zeitpunkt wohl selbst noch ausschließen. Dennoch, die Gouverneurin habe große Expertise: Dank ihrer Laufbahn als CIA-Analystin habe Spanberger nicht nur einen "großen internationalen Blick", sondern auch einen "Blick auf die nationale Sicherheit", so Clüver Ashbrook.

Das Interview führte ZDFheute live-Moderator Christian Hoch, Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.

Quelle: Mit Material von dpa