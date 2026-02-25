Protest bei Trump-Rede: "Schwarze Menschen sind keine Affen"

Bei Donald Trumps Rede im Kongress protestiert der Demokrat Al Green gegen ein rassistisches Video, das der US-Präsident geteilt hat. Darin wird das Ehepaar Obama beleidiigt.

Demokrat Al Green hat bei Trumps Rede im Kongress ein Plakat mit der Aufschrift "Schwarze Menschen sind keine Affen" gezeigt. Hintergrund ist ein rassistisches Video über die Obamas. 25.02.2026 | 0:44 min

Der demokratische US-Abgeordnete Al Green hat bei der traditionellen Jahresansprache des US-Präsidenten aus Protest gegen Donald Trump ein Schild mit der Aufschrift "Schwarze Menschen sind keine Affen" hochgehalten.

Green wurde daraufhin aus dem Saal geführt. Trump kommentierte den Vorfall in seiner Rede nicht.

Trump teilte beleidigenden Post zu Obamas

Anfang Februar hatte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Video geteilt, in dem der frühere demokratische Präsident Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle Obama als Affen dargestellt wurden - ein klassisches rassistisches Mittel zur Beleidigung und Herabwürdigung schwarzer Menschen.

Eine rassistische Abbildung von Barack und Michelle Obama auf seinem "Truth Social"-Profil hat Kritik an US-Präsident Trump ausgelöst. Dieser weist die Schuld einem Mitarbeiter zu. 07.02.2026 | 0:18 min

Das Weiße Haus versuchte daraufhin zunächst, den heftig kritisierten Beitrag zu rechtfertigen. Nach einer Welle der Entrüstung wurde der Post auf Trumps Account schließlich gelöscht. Die Schuld wurde einem Mitarbeiter gegeben.

Ex-US-Präsident Obama hat sich erstmals zu einem von Trump verbreiteten Video geäußert, in dem er als Affe dargestellt wurde. Obama warnte vor Folgen für die Republikaner. 15.02.2026 | 0:18 min

Trump lieferte verzerrtes Bild in Rede zur Lage der Nation

In der Rede zur Lage der Nation ("State of the Union") geben Präsidenten alljährlich einen Ausblick auf den von ihnen angestrebten Kurs für die Vereinigten Staaten.

Trump zog in der Rede eine triumphale Bilanz des ersten Jahres seiner zweiten Amtszeit. Der Präsident sprach über Themen wie Inflation, Einwanderung, Zölle sowie Fragen von Krieg und Frieden, und lieferte dabei häufig verzerrte Darstellungen des Zustands der USA.

US-Präsident Donald Trump hat sich und seine Regierung in einer Rede vor dem Kongress ausgiebig gelobt. Es war die längste Rede zur Lage der Nation, die ein US-Präsident je gehalten hat. 25.02.2026 | 1:55 min