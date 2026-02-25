Ehepaar Obama rassistisch beleidigt:Protest bei Trump-Rede: "Schwarze Menschen sind keine Affen"
Bei Donald Trumps Rede im Kongress protestiert der Demokrat Al Green gegen ein rassistisches Video, das der US-Präsident geteilt hat. Darin wird das Ehepaar Obama beleidiigt.
Der demokratische US-Abgeordnete Al Green hat bei der traditionellen Jahresansprache des US-Präsidenten aus Protest gegen Donald Trump ein Schild mit der Aufschrift "Schwarze Menschen sind keine Affen" hochgehalten.
Green wurde daraufhin aus dem Saal geführt. Trump kommentierte den Vorfall in seiner Rede nicht.
Trump teilte beleidigenden Post zu Obamas
Anfang Februar hatte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Video geteilt, in dem der frühere demokratische Präsident Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle Obama als Affen dargestellt wurden - ein klassisches rassistisches Mittel zur Beleidigung und Herabwürdigung schwarzer Menschen.
Das Weiße Haus versuchte daraufhin zunächst, den heftig kritisierten Beitrag zu rechtfertigen. Nach einer Welle der Entrüstung wurde der Post auf Trumps Account schließlich gelöscht. Die Schuld wurde einem Mitarbeiter gegeben.
Trump lieferte verzerrtes Bild in Rede zur Lage der Nation
In der Rede zur Lage der Nation ("State of the Union") geben Präsidenten alljährlich einen Ausblick auf den von ihnen angestrebten Kurs für die Vereinigten Staaten.
Trump zog in der Rede eine triumphale Bilanz des ersten Jahres seiner zweiten Amtszeit. Der Präsident sprach über Themen wie Inflation, Einwanderung, Zölle sowie Fragen von Krieg und Frieden, und lieferte dabei häufig verzerrte Darstellungen des Zustands der USA.
