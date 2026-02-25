In der Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Trump eine Bilanz zu seiner bisherigen Politik abgegeben. Was hat er zur Wirtschaft, Migration und Iran gesagt? ZDFheute live analysiert.

In seiner Rede zur Lage der Nation hat sich US-Präsident Trump überragende Erfolge bescheinigt. In der Rede vor dem Kongress sagte er: "Unsere Nation ist zurück - größer, besser, wohlhabender und stärker als je zuvor. Dies ist das goldene Zeitalter Amerikas".

Trump verteidigte bei der wichtigen Grundsatzrede auch seine Zollpolitik und kritisierte dabei auch den Obersten Gerichtshof. Dieser hatte vergangene Woche einen Großteil seiner verhängten Zölle für unzulässig erklärt.

Ein außenpolitisches Thema war Iran. Er warf dem Land die Arbeit an Raketen vor. Zugleich betonte er, im Konflikt um das iranische Atomprogramm eine diplomatische Lösung zu bevorzugen.

Die Opposition im Kongress stellte der US-Regierung ein verheerendes Zeugnis aus. Der Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, erklärte, die Realität unter "Trump 2.0" lasse sich mit drei Wörtern zusammenfassen: "Kosten, Chaos, Korruption".

Wie ist die Rede von Trump zu bewerten? Welche Themen hat er gesetzt? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit der Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Cathryn Clüver Ashbrook … ist eine Expertin für US-Politik und transatlantische Beziehungen. Sie ist seit 2022 für die Bertelsmann-Stiftung tätig. Von 2021-2022 arbeitete sie an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vorher gründete sie an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts, ein Forschungsprogramm zur Zukunft der Außenpolitik.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 09:45 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.