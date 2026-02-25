Rücktritt der Louvre-Direktorin: Viele Baustellen für Nachfolge

Mangelnde Sicherheit, ein marodes Museum, viele Skandale: Auf die Nachfolge der zurückgetretenen Louvre-Direktorin Laurence des Cars kommt viel Arbeit zu. Das sind die Baustellen.

Louvre in der Krise: Das alles muss die neue Leitung stemmen

Die Direktorin des meistbesuchten Museums der Welt, Laurence des Cars, ist zurückgetreten. Seit dem Kronjuwelen-Diebstahl kämpft der Louvre mit negativen Schlagzeilen. 24.02.2026 | 0:29 min

Ein Millionenraub, streikendes Personal, Wasserschäden und mutmaßlicher Betrug mit Eintrittskarten: Nach einer Reihe von Krisen in den vergangenen Monaten hat Louvre-Direktorin Laurence des Cars Konsequenzen gezogen und ihren Rücktritt eingereicht.

Wie es für das meistbesuchte Museum der Welt nun weitergeht, ist vorerst unklar. Sicher ist allerdings: Auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin warten in Paris dringende Herausforderungen.

Des Cars nach Juwelendiebstahl unter Druck

Wann der Louvre mit einer neuen Leitung rechnen kann, ist noch ungewiss. Sowohl der Élysée-Palast in Frankreich, der über den Rücktritt informierte, als auch das Kulturministerium ließen eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Des Cars war seit dem Juwelendiebstahl im Louvre im Oktober immer wieder heftig unter Druck geraten. Ein Führungswechsel hätte in diesem Jahr wohl ohnehin angestanden, denn das Mandat der Louvre-Direktorin wäre zum September ausgelaufen. Nach dem Fiasko des millionenschweren Juwelendiebstahls schien eine erneute Amtszeit für sie bereits zuvor unwahrscheinlich.

Gut fünf Wochen nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl im Louvre wurden vier neue Tatverdächtige festgenommen. Doch der gestohlene Schmuck bleibt weiterhin verschwunden. 27.11.2025 | 2:02 min

Im Hintergrund könnten daher durchaus bereits Überlegungen zu einem möglichen Ersatz angestellt worden sein. Mit dem Rücktritt von Des Cars könnte nun zunächst der Geschäftsführer des Louvre, Kim Pham, eine größere Rolle einnehmen.

Eine Baustelle im Louvre: Das Personal

Der Zeitung "Le Parisien" zufolge hatte die bisherige Führungsriege des Louvre nicht den Rückhalt der Teams. Auch von Seiten der Gewerkschaften ließ sich die Zeitung sagen, dass angesichts des Rücktritts von Des Cars "niemand eine Träne vergießen werde".

Immer wieder hatte es im Louvre zuletzt Streiks gegeben. Das Personal forderte unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und Investitionen in die Gebäude und technische Ausstattung.

Mit einer neuen Leitung könnte sich das Verhältnis zu den Angestellten und den Gewerkschaften bessern, sodass immerhin die Streiks als Baustelle wegfallen könnten.

Das Personal des Louvre will in einen unbefristeten Streik gegen die verschlechterten Arbeitsbedingungen in dem weltberühmten Museum und unzureichende finanzielle Mittel eintreten. 15.12.2025 | 2:06 min

Louvre braucht Sanierungen und mehr Sicherheit

Die zentralen Herausforderungen aber bleiben bestehen: Marode Stellen im Louvre müssen saniert, die Sicherheit des Museums muss deutlich verbessert werden. Auf ihren Nachfolger warteten immerhin ein klarer Rahmen und gesicherte Budgets, sagte Des Cars dem "Figaro".

Nach dem Einbruch waren zudem erste Sofortmaßnahmen getroffen worden, um Sicherheitslücken zu schließen. So wurden etwa Poller am Straßenrand aufgebaut, wo die Räuber bei dem Diebstahl den Wagen mit Hebebühne geparkt hatten.

Zuletzt sorgte der Louvre auch mit dem Verdacht auf einen großangelegten, zehn Jahre andauernden Ticketbetrug für Aufsehen. Fahnder nahmen neun Menschen fest und beschlagnahmten mehr als 1,4 Millionen Euro.

In Paris sind wegen Ticketbetrugs im Museum Louvre neun Menschen festgenommen worden. Die Ermittler haben rund 1,4 Millionen Euro beschlagnahmt. 13.02.2026 | 0:18 min

Nicht nur das Sicherheitskonzept zeigt Lücken, zudem gab es mehrfach Überschwemmungen im Museum, bei denen auch eine Deckenmalerei und Bücher beschädigt worden sein sollen.

Quelle: dpa, AFP